Csecsemőkre életveszélyes vírus terjed, új oltási programot sürgetnek

A nirsevimab nevű új antitest-kezelés ígéretes eredményeket mutatott a csecsemők körében a légúti szinciális vírus (RSV) okozta kórházi kezelések visszaszorításánál. A gyerekekre akár életveszélyes vírus egyre gyorsabban terjed, ezért lehet fontos az oltás – amely egyben terápiás készítmény is – felvétele a szakértők szerint.

Az RSV (Respiratorikus Szinciciális Vírus) egy olyan vírus, amely alsó- és felső légúti fertőzést okoz, beleértve a hörgő- és tüdőgyulladást is. Ez a vírus minden korosztályban előfordulhat, de leggyakrabban gyermekeknél jelentkezik. Általában a kétéves kor előtt a legtöbb gyermek átesik az első fertőzésen, és ezután ismételt fertőzések következhetnek. Magyarországon főként az őszi-téli és kora tavaszi hónapokban jellemző. A legtöbbször enyhe tüneteket okoz, hasonlóan a megfázáshoz, de veszélyes lehet a 12 hónapnál fiatalabb csecsemőkre (különösen a koraszülöttekre), az idősekre és az immunrendszerük legyengült személyekre. Pont a legkisebbek esetében az elhúzódó fertőzés gyakran igényel kórházi ellátást, de a csecsemőknél sokszor halálos kimenetelű az RSV.

Decemberben – párhuzamosan az influenza- és a Covid-járvány fellángolásával – Magyarországon is egyre gyorsabban terjed az RSV-fertőzés, sok kórházban kezelt betegnél mutatták ki a vírust, ahogy arról részletesen írtunk.

A betegség ellen azonban egy új, antitest-kezelést és oltást dolgoztak ki. A nirsevimab nevű készítmény pedig nagyon jó eredményt mutatott az első klinikai vizsgálatokon. A kutatásban 8058, legfeljebb 12 hónapos csecsemő vett részt, az egyik csoport egyszeri adag nirsevimabot kapott, a másik pedig a szokásos kezelést. Az eredmények 83,2%-os hatékonyságot mutattak, ami arra utal, hogy egyetlen injekció akár hat hónapig tartó védettséget is nyújthat az RSV-vel szemben, tehát oltásként is funkcionál a készítmény – számolt be a Sky News.

Az antitestes kezelést már alkalmazzák az Egyesült Államokban és Spanyolországban, az Egyesült Királyságban pedig az NHS engedélyeztetésének lezárultát várják. A vizsgálat eredményei pozitív fejleménynek tekinthetők az RSV-vel kapcsolatos kórházi felvételek által az NHS-re nehezedő jelentős nyomás kezelése szempontjából, amely az Egyesült Királyságban évente mintegy 30 000 csecsemőt és kisgyermeket érint.

A vizsgálatban részt vevő szakértők kiemelték a nirsevimab biztonságosságát és potenciális hatékonyságát, hangsúlyozva, hogy képes csecsemők ezreit megvédeni a súlyos légúti fertőzésektől, akár a halálos szövődményektől.

Sir Andrew Pollard, az Oxfordi Egyetem Oxford Vaccine Groupjának igazgatója hangsúlyozta, hogy az oltás segíthet az NHS-re nehezedő terhek enyhítésében azáltal, hogy megvédi a társadalom legfiatalabb tagjait, különösen a téli időszakban, amikor az RSV megbetegedések száma jellemzően magasabb. A tanulmányban a Southamptoni Egyetem, a Southamptoni Egyetemi Kórház és a londoni St George's Egyetemi Kórház kutatói vettek részt, és a Sanofi és az AstraZeneca finanszírozta. Az eredményeket a New England Journal of Medicine című folyóiratban tették közzé.

Címlapkép forrása: Getty Images