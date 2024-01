Már a kamatcsökkentésről beszéltek a Fed legutóbbi ülésen, de nem sok derült ki arról, mikor kerülhet rá sor

A Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) arról döntött a legutóbbi ülésen, hogy az irányadó kamatlábat változatlanul 5,25% és 5,50% közötti sávban tartja. A Fed jegyzőkönyvéből egyben az is kiderült, hogy a tagok jövőre 75 bázispontos kamatvágást prognosztizálnak, amennyiben tényleg így lesz, akkor az irányadó ráta 4,5-4,75 százalékra csökkenhet év végére.

A most publikált jegyzőkönyvből az is kiderült, hogy nagyfokú bizonytalanság volt azzal kapcsolatban, hogy ez a kamatcsökkentés a gyakorlatban hogyan fog megtörténni, illetve, hogy sor kerül-e rá valójában.

A Reuters beszámolójában azt is kiemelte, hogy a Fed döntéshozói a decemberi ülésükön egyre inkább meg voltak győződve arról, hogy sikerült az inflációt ellenőrzés alá vonni, amelynek köszönhetően a felfelé mutató kockázatok csökkentek. A jegyzőkönyv szerint egyértelmű előrelépés történt az infláció elleni harcban. A most közzétett dokumentumból ugyanakkor az is kiderült, hogy az egyes szektorok tekintetében egyenlőtlen volt az előrelépés.

A Fed-jegyzőkönyv arra is kitért, nőtt az aggodalom azzal kapcsolatban, hogy a túlságosan korlátozó monetáris politika kedvezőtlen hatással lehet az Egyesült Államok gazdaságára.

Érdemes felidézni, hogy Jerome Powell, a Fed elnöke tavaly decemberben nagyon optimista hangvételben nyilatkozott. Többek között elmondta azt is, hogy nagyon sima landolást vár az amerikai jegybank, az infláció érdemi reálgazdasági lassulás és a munkanélküliség növekedése nélkül csökken majd szerintük.

A Fed-jegyzőkönyv közzétételét követően nem mozdultak jelentősebben az amerikai tőzsdék, a Dow Jones és az S&P 500 értéke közel 0,4 százalékos, míg a technológia túlsúlyos Nasdaq értéke közel 0,8 százalékos mínuszban áll.

