Veszélyben a világ egyik legforgalmasabb kereskedelmi útvonala – Súlyos hatása van az éghajlatváltozásnak

A világkereskedelemben kulcsfontosságú Panama-csatorna súlyos aszályos körülményekkel küzd, amely veszélyezteti az évente 270 milliárd dolláros forgalmat lebonyolító útvonal biztonságát. A válságot jól jelzi, hogy olyan fatuskók kerültek elő a víz alól, amelyet több mint egy évszázada, a csatorna építésénél árasztottak el. A Panama-csatorna hatóságai különböző megoldásokat fontolgatnak a probléma megoldására. Ezek közé tartozik

egy mesterséges tó létrehozása, amely a csatornába pumpálja a vizet és az esőzés mesterséges fokozása is.

Ezeknek az intézkedéseknek a megvalósítása azonban évekig tartana, és megvalósíthatóságuk bizonytalan.

A combination of climate change and infrastructure is to blame for critical shipping delays at the Panama Canal. A controversial plan to fix the problem could cost billions and take years if it's even possible.Read The Big Take ⬇️ https://t.co/0NqsxBFINA