Zsiday: meg kell fizetni a költségvetési hiány árát, a végső eredmény több évnyi stagfláció

A költségvetés valós helyzetét jól tükröző mutató alapján visszajutottunk a 2006-os szintekre: a hiány megugrott, ennek pedig nagy ára lehet. Főként, ha a kormányzat nem próbál meg kiigazításokat végrehajtani. De a költségvetés egyenlegjavulása is kisebb kiadásokat és/vagy magasabb adókat jelent, mindkettő alacsonyabb életszínvonalat, kisebb gazdasági növekedést okoz. Ha ezt elodázzák, akkor a következő külső sokk eljövetelekor ismét jelentős gazdasági visszaesésre számíthatunk, ugyanis a megszorításokat akkor kell majd végrehajtani, amikor egyébként is rossz a világgazdasági helyzet – írja elemzésében Zsiday Viktor, a Hold Alapkezelő és a Citadella Származtatott Befektetési Alap portfóliókezelője.

A szakértő szerint Magyarország immáron negyedik éve nagy költségvetési hiánnyal küzd, és hangsúlyozza, hogy ennek a következményeit előbb vagy utóbb meg kell fizetni. Felveti azt a kérdést, hogy vajon ez a probléma csupán váratlan magas kamatlábaknak, illetve a Covid-járványnak és ukrán háborúnak köszönhető-e, vagy pedig az évtized elején kialakult költségvetési helyzet rosszabb lett, mint 2006-ban, a Gyurcsány-korszak mélypontján.

A portfóliókezelő a ciklikusan igazított elsődleges egyenleget emeli ki, mint a költségvetés valós helyzetét jól tükröző mutatót. Ez az egyenleg a kamatkiadások nélküli költségvetési egyenleget mutatja, a ciklikusan igazított verzió pedig igyekszik kiszűrni a gazdasági ciklus ingadozásait. Zsiday kijelenti, hogy a hosszabb távú fenntarthatóság szempontjából fontos látni, hogy a költségvetés mennyire stabil, és erre a ciklikusan igazított egyenleg a legjobb mutató. Szerinte ha kiszűrjük a kamatkiadásokat és ki tudjuk szűrni a gazdasági ciklust is, akkor nagyjából látni fogjuk, hogy hosszabb távon, messzebbről nézve hogyan áll a költségvetés, mennyire fenntartható.

„A közgazdaságtan története azt mutatja, hogy az adott pillanatban történő becslések később gyakran igen nagy korrekcióra szorulnak, azaz csak 10 (vagy néha még több) év múlva derül ki, hogy valójában hol voltunk a cikluson belül.

S ha rosszul ítéljük meg a ciklusbeli helyzetet, akkor rossz lesz a ciklikusan igazított egyenleg is, úgyhogy valójában ez egy igazi aknamező, nagyon könnyű mellényúlni

– teszi hozzá az elemző.

A szakértő egy ábrával illusztrálva mutatja be a költségvetési helyzet alakulását az évek során, kiemelve a Medgyessy-Gyurcsány kormányok időszakát, amelyet „fiskális felelőtlenségként” jellemzett. Az ábrán jól látszik, hogy a 2010-es évek elején, Matolcsy György kormányzása alatt voltak pozitív változások a költségvetés terén, de 2017-2019-re ismét nőtt a hiány, és az elmúlt 4 évben katasztrofálisan megugrott a deficit.

„2020-23 között borzasztóan megugrott a deficit, az általam számolt (még egyszer jelezném, hogy elnagyolt, nem pontos) mutató alapján visszajutottunk a 2006-os szintekre – sőt inkább alá” – értékeli a helyzetet.

A Zsiday Viktor által felvetett fiskális fegyelmezetlenségről írtunk a Portfolio-n is decemberi, év végi költségvetési értékelőnkben. Jelezve, hogy a csökkenni képtelen deficitért nagy árat fizetünk, ezt jól mutatja, hogy 2023-ban az államadósság kamatterheinek kiadása meg fogja haladni a 3300 milliárd forintot, de könnyen lehet, hogy a 3500 milliárd forintot is eléri, miközben 2021-ben ez 1243 milliárd forint volt. Egy ilyen kamatteher egyszerűen kiszorítja a többi állami kiadást, megfojtja az aktuális büdzsét és eladósítja a későbbi éveket is. Mindehhez jönnek a magas refinanszírozási igény egyéb kockázatai is: például hogy egy idő után nehezebb fektetőket találni erre, a megszólításukhoz pedig magasabb kamatfelárra lehet szükség. A kamatok elszállása pedig akár pénzügyi stabilitási, fenntarthatósági kockázatokat is felvethet.

Zsiday véleménye szerint 2023-ban a kormányzat kénytelen volt jelentős megszorításokat végrehajtani a költségvetés javítása érdekében, bár ezt elkerülhetetlennek látszott már korábban is. Az elemzés hangsúlyozza, hogy bár javult a költségvetés helyzete, még mindig fenntarthatatlan, és további kiigazításokra lesz szükség a jövőben. Zsiday szerint a magyar kormánynak két lehetősége van: vagy rövid távon (a következő 2-3 évben) komoly megszorításokkal stabilizálja a költségvetést, vagy elodázza a kiigazítást, és a növekedést olcsó hitelekkel pörgeti, ami hosszú távon súlyosabb problémákat okozhat.

„Ráadásul a magyar kormányzat továbbra is a magas nyomású gazdaságban hisz, és valószínűleg elodázza a további kiigazításokat, amíg nem elkerülhetetlen. Ez viszont azt jelenti, hogy a következő külső sokk eljövetelekor (ilyen külső sokk mindig jön valahonnan,

bár előre nem szokott látszani, hogy mikor és milyen irányból érkezik), ismét jelentős gazdasági visszaesésre számíthatunk, ugyanis a megszorításokat akkor kell majd végrehajtani, amikor egyébként is rossz a világgazdasági helyzet

– értékeli a helyzetet Zsiday Viktor.

A szakértő kifejezi aggodalmát a második lehetőség kapcsán, és úgy véli, hogy a végső eredmény egy hosszabb időszakra kiterjedő stagfláció lehet. Emellett Zsiday hangsúlyozza, hogy a világ más részein, például az Egyesült Államokban is hasonló gazdasági kihívásokkal kell szembenézni, és a kormányoknak nehéz döntéseket kell hozniuk a költségvetési egyensúly helyreállítása érdekében.

A szakértő aggályait két szerdai hír is árnyalja vagy éppen alátámasztja. Egyrészről a KSH közlése szerint a kormányzati szektor egyenlege jóval rosszabb volt a költségvetésben tervezettnél, a GDP-arányos költségvetési hiány pedig 5,4 százalékra ugrott 2023-ban az első három negyedévben. Másrészről Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy véleménycikkben új hitel- és támogatási programokat ismertetett, hogy támogassa a gazdasági növekedést. Ez pedig abba az irányba mutathat, hogy a kormányzat a második forgatókönyvet választja, és elodázhatja a drasztikusabb kiigazításokat a büdzsében.

A Portfolio Checklist évértékelő adásában Madár István, a Portfolio vezető elemzője is arra hívta fel a figyelmet, hogy nem lehet tudni, a piacok mikor büntetik meg Magyarországot a tartós költségvetési hiány miatt. Az interjúban ez a rész 12:20-tol hallható.

KÖVESS MINKET

Címlapkép: Zsiday Viktor. A fotó forrása: Portfolio.