Rekordalacsony mutatókat produkáltak a németek, de ez nem baj

A kutatás szerint Európa legerősebb gazdasága tavaly összesen 673 millió tonnányi üvegházhatású gázt bocsátott ki, amely 73 millió tonnás csökkenés a 2022-es számokhoz képest. Ez az eredmény bizakodásra ad okot klímaszakértők szerint, viszont hozzátették, hogy Berlinnek tovább kell folytatnia kibocsátás-csökkentési erőfeszítéseit. A jelenlegi értékekhez hasonlót utoljára az 1950-es években tapasztaltak.

A német kutatóintézet azt is megnevezte, hogy mi áll a csökkenés hátterében: Németország a szénenergia-termelését vágta vissza.

Berlin a 2022-es ukrajnai orosz inváziót követően komoly kihívás elé nézett, mivel jelentős mennyiségben fedezte az energiatermelését az Oroszországból érkező földgázzal. A háború miatt ezek a források elapadtak, ezért a német vezetésnek újra a fosszilis tüzelőanyag felé kellett fordulnia. Az energiatermelés reformját azonban folytatták egy évvel később, hogy a rendkívül szennyező energiahordozó felhasználását radikálisan tudják csökkenteni.

80% renewables, 20% hydrogen: German Economy Minister Robert Habeck once again laid out plans for the future of Germany's energy supply. Germany is sticking to its plan to phase out coal by 2030 and will take its nuclear power plants off the grid for good later this year. pic.twitter.com/drd9WrpGNd