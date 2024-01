Trükkös járványadatok érkeztek Magyarországról – Mi áll a háttérben?

Közzétette az 51. heti járványadatokat a a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK). Az adatok visszaesést mutatnak, de ez csalóka lehet, mivel az ünnepek miatt jelentősen torzulhatnak a számok. Az 52. heti adatokat egyelőre nem tették közzé, amint ezek megérkeznek, frissítjük az adatsorokat.

Az NKK közleménye szerint „a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint megállapítható, hogy 2023. december 18 – 24. között az országban 33 700 fő fordult orvoshoz influenzaszerű és 243 800 fő akut légúti fertőzés tüneteivel”. Mindez önmagában talán nem mond sokat, de ha az NNK közleményéből kibogarászható, 100 ezer lakosra vetített adatokat ábrákra rakjuk, máris tisztább képet kapunk arról, hogy hol tart jelenleg a járvány Magyarországon.

A mostani adatok kapcsán furcsaságot jelenthet, hogy az 50. heti adatokhoz képest visszaesés látható. Ez azonban csalóka lehet, mivel az év végi ünnepek miatt visszaesik a háziorvoshoz fordulók száma, illetve az iskolai szünet miatt a kontaktusok mennyisége is csökken.

Az ábrák kapcsán érdemes megjegyezni, hogy az elmúlt évek koronavírus-járványai mellett voltak bizonyos korlátozások, most viszont a kórházi látogatási tilalmon kívül nem nagyon, és ez is okozza jelentős különbségeket a megelőző évek hasonló adataihoz képest. Az influenzaszerű tünetek kapcsán tehát ez most a helyzet:

Az akut légúti fertőzés terén 100 ezer lakosra vetítve ez volt 2023 utolsó előtti hetében a helyzet:

Az alábbi ábrák is a járvány fokozódását, és a tavalyi hasonló időszakhoz képesti súlyosbodását érzékeltetik:

Az NNK közleménye szerint az 51. naptári héten összesen 290 betegtől érkezett légúti minta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába. A sentinel orvosok által beküldött 233 minta közül három betegnél az influenza A(H1pdm09), tizenkét betegnél az influenza A(H3), egy betegnél az influenza B, két betegnél a human metapneumovírus, két betegnél az RSV, 93 betegnél a SARS-CoV-2 vírus kóroki szerepét igazolták.

Az influenza pozitivitási arány 6,9%, a SARS-CoV-2 pozitivitási arány 39,9% volt.

A sentinel kórházak által beküldött 21 minta közül egy betegnél influenza A(H1pdm09), egy betegnél RSV, 14 betegnél SARS-CoV-2 vírust azonosítottak. A hagyományos diagnosztikus célú vizsgálat keretében érkezett 36 légúti minta közül egy-egy influenza A(H3), illetve RSV és tizenegy SARS-CoV-2 vírus pozitív volt.

Az 51. héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról nem érkezett jelentés.

Kórházi helyzet

A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 kórház adatai alapján az 51. héten 243 főt vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 31 fő részesült intenzív/szubintenzív ellátásban.

A kórházi ápolást igénylő 243 SARI beteg 23,9%-a (58 fő) 2 éves vagy annál fiatalabb, 56,8%-a (138 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt.

A kórházi ápolást igénylő betegek közül az 51. héten 7 főnél influenza A, 4 főnél RSV, 168 főnél a SARS-CoV-2 vírus állt a megbetegedések hátterében. A COVID-19 fertőzöttek 67,3%-a (113 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt.

A 2023. év 40 - 51. hete között összesen 2 703 vizsgálati anyagot dolgoztak fel az NNGYK Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumban, ahol 50 főnél influenza A [17 influenza A(H1pdm09), 33 influenza A(H3)], öt főnél influenza B, tizenegy főnél RSV, 859 főnél COVID-19 fertőzést igazoltak. Harminchárom megbetegedés hátterében rhinovírus állt, négy megbetegedést parainfluenza, egyet adenovírus, nyolcat human metapneumovírus okozott.

