Megvizsgálták, mennyi műanyag van a mekis, a burger kinges és a többi gyorskajában, íme a lista

A műanyagok az egészségügyi kockázatok ellenére továbbra is széles körben jelen vannak az élelmiszerekben - állapította meg a Consumer Reports amerikai fogyasztóvédelmi csoport a Reuters beszámolója szerint. A nonprofit társaság felszólította a szabályozó hatóságokat, hogy vizsgálják felül az élelmiszerekkel a gyártás során érintkezésbe kerülő műanyagok biztonságosságát.

A Consumer Reports csütörtökön közölte, hogy az általa nemrégiben tesztelt 85 szupermarketben kapható élelmiszer és gyorsétel közül 84 tartalmaz ftalátok néven ismert "lágyítószereket", egy olyan vegyi anyagot, amelyet a műanyag tartósabbá, rugalmasabbá tételére használnak.

A vizsgálatban szereplő élelmiszerminták 79%-a tartalmazott biszfenol A-t (BPA), egy másik, műanyagban található vegyi anyagot, valamint más biszfenolokat, bár ezek szintje alacsonyabb volt, mint a 2009-ben végzett vizsgálatokban.

A Consumer Reports szerint az általa talált ftalát szintek egyike sem haladta meg az amerikai és az európai szabályozó hatóságok által meghatározott határértékeket. Ám arra is felhívták a figyelmet, hogy nincs olyan ftalát szint, amelyet a tudósok megerősítettek volna, hogy biztonságos lenne, vagyis szerintük a szabályozási szint nem garantálja az elfogyasztott élelmiszerek biztonságosságát.

A ftalátok és a biszfenolok megzavarhatják az ösztrogén és más hormonok termelését és szabályozását, ami potenciálisan növeli a születési rendellenességek, a rák, a cukorbetegség, a meddőség, az idegrendszeri fejlődési zavarok, az elhízás és más egészségügyi problémák kockázatát.

A vizsgált szupermarketekben kapható élelmiszerek közül az Annie's Organic Cheesy Ravioli tartalmazta a legtöbb ftalátot (53,579 nanogramm/adag), ezt követte a Del Monte szeletelt őszibarack és a Chicken of the Sea rózsaszín lazac. Megemelkedett ftalát-szintet találtak olyan termékekben is, mint a Cheerios, a Gerber bébiétel és a Yoplait joghurt, valamint a Wendy's, a Burger King és a McDonald's számos hamburgerében, nuggets-ében és sült krumplijában.

A Consumer Reports a hasonló termékek között is talált eltéréseket. A Wendy's Crispy Chicken Nuggets-ben például a 33 980 ftalát nanogramm/adagban kifejezve több mint négyszerese volt a McDonald's Chicken McNuggets-ben lévő szintnek (8030 nanogramm/adag).

"Mindez azt mondja nekünk, hogy bármennyire is elterjedtek ezek a vegyi anyagok, van mód arra, hogy csökkentsük az élelmiszerekben fellelhető mennyiségét" - mondta James Rogers, aki a Consumer Reports termékbiztonsági tesztjeit felügyeli.

A fogyasztói csoport szerint a lágyítószerek kockázatainak az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal és más ügynökségek általi újraértékelése "esedékes és alapvető fontosságú" lenne.

A teljes jelentés itt érhető el, íme néhány ismertebb italmárka ftalátszintjei (nanogramm/adag):

Coca Cola (műanyag palackos) - 6167

Lipton citrusos diétás zöld tea (műanyag palackos) - 4433

Pepsi Cola (dobozos) 2938

Gatorade (műanyag palackos) 1752

És íme néhány ismertebb gyorsétel ftalátszintjei (nanogramm/adag):

Wendy’s csirke falatok (papírdobozos csomagolás) - 33 980

Burger King sajtos Whopper szendvics (papírcsomagolás) - 20 167

Burger King csirke falatok (papírzacskós) - 19 782

McDonald’s sajtos negyedfontos szendvics (sajtos McRoyal - papírdobozos) - 9956

Burger King klasszikus sült krumpli (papírdobozos) - 8512

McDonald's csirke falatok (papírdobozos) - 8512

McDonalds sült krumpli (papírdobozos) - 5538

Pizza Hut sajtos pizza (papírdoboz) - 2718

Címlapkép forrása: Shutterstock