Sosem dolgoztak még ennyien - Megindultak külföldre a magyarok

Sosem látott magasságba emelkedett a foglalkoztatás a KSH friss adatai alapján. Mindeközben egyre több magyar kezdi meg a munkát külföldön.

Szeptember és november között 4 millió 755 ezren dolgoztak a KSH most közzétett adatai alapján, ami új rekord. A Portfolio számításai szerint az átmenetileg külföldön dolgozó magyarok és a közfoglalkoztatottak nélkül 4 millió 580 ezer volt a foglalkoztatottak száma. Utóbbi adat is új csúcsnak számít, vagyis a gazdasági nehézségek ellenére is emelkedik a foglalkoztatás Magyarországon.

Az átmenetileg külföldön dolgozó magyarok száma a három hónap átlagában elérte a 110 ezer főt, ha csak a novemberi hónapot nézzük, akkor pedig 120 ezer feletti volt a létszámuk.

Mindeközben a munkanélküliségi ráta 4,3%-on stagnált szeptember és november között. Havi alapon látható némi emelkedés, ám a KSH havi munkanélküliségi adati hosszabb ideje zavarba ejtőek. Habár a hivatal rendre hangsúlyozza, hogy a havi becslés eltérhet a 3 havi átlagtól, ahogy az alábbi ábrán is látható, a havi munkanélküliségi adatok 2022 közepe óta rendre alulmúlják a 3 havi átlagokat.

A foglalkoztatási és munkanélküliségi trendekről szóló friss elemzésünk itt elérhető:

Az elmúlt egy évben a foglalkoztatás emelkedett, miközben a munkanélküliség is nőtt. Ez szokatlan jelenség, ami azzal függ össze, hogy egyre többen jelennek meg a munkaerőpiacon, vagyis nő az aktívak száma.

Nagy kérdés, hogy ez azzal függ össze, hogy olyanok jelentek meg a munkapiacon a megélhetési válság közepette, akik korábban inaktívak voltak, vagy az is közrejátszik a folyamatokban, hogy egyre több a külföldi dolgozó Magyarországon. Egy másik adatforrásból ugyanis tudjuk, hogy már csaknem 100 ezer külföldi munkavállaló van hazánkban, és a létszámuk folyamatosan nő. Az azonban kérdéses, hogy a munkanélküliségi és foglalkoztatási adatokban (munkaerő-felmérés) ők miképp jelennek meg.

További részletek hamarosan.