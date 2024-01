Vége a kizsákmányolásnak: egy generáció, amely felrúgja a munkahelyi normákat

Ha lejár a hivatalos munkaidejük, egy percet sem maradnak tovább; ha betegek, tényleg kiveszik a betegszabijukat; őszintén beszélnek a mentális problémáikról a munkahelyükön is; valamint lazán kommunikálnak a munkatársaikkal – HR-szakértők szerint ez jellemzi az 1990-es évek közepe és a 2000-es évek vége között született Z-generációt, amivel korábbi nemzedékek által követett munkahelyi normákat írnak felül.

Kiesik a kezükből a toll, ha lejár a munkaidő

A korábbi generációk számára a munkahelyre történő időben vagy korán történő érkezés, illetve a késői távozás általánosan elterjedt szokásnak számított. A késő estig tartó munka egy időigényes projekt megvalósításának magától értetődő része az idősebb munkavállalók számára – különösen azokban az időkben volt ez így, amikor a ma már természetesnek vett digitális technológiai vívmányok még nem álltak rendelkezésre, és így egy adott feladat végrehajtása sokkal több időt vett igénybe.

A korábbi nemzedékeknél megfigyelhető a jelenlét kultúrája is: ha a munkaidő letelte után a főnök még mindig az irodában van, akkor jó eséllyel mindenki tovább marad.

A Z- generáció többsége számára azonban ez a szokás teljesen idegennek hat, és a megilletődöttség legkisebb érzete nélkül hagyják el elsőként az irodát a 8 órás munka után. Sok fiatal ugyanis nem hajlandó részt venni az ilyen típusú, úgynevezett „termelékenységi cirkuszban”, amikor azt kell tettetni, hogy mennyire produktívak vagyunk, miközben nem csinálunk valójában már semmi érdemlegest, csak azt lessük, a főnökünk mikor hagyja el már végre az irodát.

Idén nyáron vírusszerűen terjedtek azok a videók a TikTok-on, amelyeknél fiatal munkavállaló fejezték ki azt, hogy a hivatalos munkaidejük letelte után nem hajlandóak egy perccel sem tovább maradni a munkahelyükön. Az egyik ilyen TikTok-videóban az a felirat olvasható: „Tényleg 5-kor mész el?”, amelyre válaszul a fiatal munkatárs a kocsikulcsára mutatva viccesen megjegyzi: „hát, nagyon úgy néz ki!”.

Egy másik TikTok-videó pedig azt mutatja be, hogy egy perccel a munkaidő lejárta után miként köszönnek el egymástól a munkatársak egy online meetingen: a vezérigazgató azt mondja, hogy „most elmegy golfozni, de mobilon egész este elérhető lesz”, majd következik a középvezető, aki közli, hogy éppen most főzött kávét, így „még pár órát fog dolgozni”, amihez az 1980-as évek eleje és az 1990-es évek közepe között született millenniumi generációhoz tartozó kolléga annyit fűz hozzá, hogy „még egy kicsit maradhat”, majd végül a kamera a Z-generációs munkatárs hűlt helyére, egy üres székre mutat, aki már el is hagyta a meetinget.

A jelenség mögött szerepet játszhat, hogy a Z-generáció jó része a Covid időszakában kezdte meg karrierjét, vagyis amikor a távmunka általános volt.

HR-szakértők szerint a Z-generáció munkaidőhöz való viszonya egyben arról is szól, hogy ez a nemzedék nagy hangsúlyt fektet a munka és a magánélet egyensúlyára, és készek egyértelmű határokat kijelölni, ha a munka beszivárog a magánéletükbe.

A Z-generációs és millenniumi munkavállalók a munkahely kiválasztásakor a legfontosabb szempontnak egyenesen a munka és a magánélet egyensúlyát tartják – derül ki a Deloitte 44 országban készített 2023-as felméréséből, amely több mint 20 ezer ember (fenti korosztályokhoz tartozó személy) megkérdezésével készült.

Kiveszik a betegszabit

Az idősebb generációk esetében az volt a megszokott, hogy vonakodtak kivenni a betegszabadságot, mivel attól tartottak, hogy ez úgy tűnhet, mintha nem lennének annyira elkötelezettek a munkájuk iránt. A koronavírus-járvány azonban felülírt néhány régi szokást a betegen történő munkába járással kapcsolatban, és különösen a fiatalabbak idegenkednek attól, hogy betegség esetén is dolgozzanak.

A HR-szoftvereket gyártó amerikai cég, a Gusto tavaly októberben megjelent – több mint 300 ezer amerikai kkv adatait tartalmazó – felmérése azt mutatja, hogy 2023-ban a fizetett szabadsággal rendelkező fehérgalléros munkavállalók mintegy 30%-a ment betegszabadságra szemben a 2019-es mintegy 20%-kal. A különböző korosztályok közül pedig a 25-34 évesek veszik ki leggyakrabban a betegszabit, az arányuk 42%-kal nőtt a Covid előtti időszakhoz képest. A 2023 januárja és októbere közötti időszakban a 25 és 34 év közötti munkavállalók 32%-a élt a jogszabályban garantált lehetőséggel szemben a 35 és 54 év közötti munkavállalók 28%-ával.

Nyíltan beszélnek mentális egészségükről

Miközben a korábbi generációk számára jellemzően tabunak számít, hogy mentális problémáikról a munkahelyükön beszéljenek, addig a Z-generációs munkavállalók többsége teljesen másként áll ehhez a kérdéshez.

Nyíltan beszélnek saját mentális problémáikról, egyben a munkáltatójuktól el is várják, hogy az támogassa őket a nehézségeik leküzdésében.

A Monster.com amerikai központú globális állásportál idei, mintegy ezer, hamarosan diplomázó fiatal véleményén alapuló kutatása szerint a megkérdezettek 92%-a mondta azt, hogy fontos számukra, hogy nyugodtan beszélhessenek majd a munkahelyükön a mentális egészségükről.

Ha elmondják a cégüknek vagy a főnöküknek, hogy nem érzik jól magukat, hogy mentális problémáik vannak, az nagyon jó dolog

– mondta a Josh Bersin Co. HR-tanácsadó cég vezérigazgatója. „Szerintem nagyon árt a vállalatoknak, ha az alkalmazottak nem beszélhetnek vagy nem beszélnek ezekről a kérdésekről” – tette hozzá.

Sokkal lazábban kommunikálnak a munkahelyen

A Z-generáció számára a karrierjük kezdetén jelentős kihívást jelent, hogy megtalálják a megfelelő egyensúlyt a szakmaiság és saját egyéniségük kifejezése között. Ennek egyik fő színtere az, ahogyan a munkahelyükön lazábban kommunikálnak a munkatársaikkal, főnökeikkel: fura e-mail aláírásokat, szlenget használnak, gyakran szarkasztikus megjegyzéseket tesznek.

E jelenség miatt vannak olyan cégek, amelyek külön képzést írnak elő a távmunka keretében felvett, majd a Covid lecsengésével az irodai munkát elkezdő fiatalabb munkavállalók számára annak érdekében, hogy megfelelően elsajátítsák a cég által elvárt kommunikációs stílust. E képzések nemcsak a kommunikációs készségek fejlesztését, hanem a „munkahelyi etiketthez” tartozó egyéb kérdéseket (például dress code, ebédszünetek kezelése) is felölelnek.

A ResumeBuilder.com amerikai álláskeresési portál 1500 vezető, illetve középvezető megkérdezésén alapuló nyári felmérése szerint az amerikai cégek csaknem fele szervez tanfolyamokat az üzleti etikettről a munkavállalóinak, további 18%-uk pedig azt tervezi, hogy 2024-ben indít ilyen kurzust. Azon cégek közül, amelyek az ilyen jellegű képzéseket csak egyes alkalmazottak számára írják elő, több mint felük azt közölte, hogy ezeket a tanfolyamokat a frissen diplomázott új munkatársaknak, illetve a 25 éven aluli alkalmazottaknak írják elő.

Követendő példa?

Egyes cégvezetők szerint a Z-generáció munkához való hozzáállását és elvárásait más nemzedékeknek is érdemes lenne átvenniük. Rajesh Varrier, az Infosys digitális tanácsadó cég alelnöke szerint a Z-generáció újraértelmezi a munka jelentését. Úgy véli, ez arra ösztönzheti a felsővezetőket, hogy gondoljanak át olyan kérdéseket, mint a munkaidentitás, a munka és a magánélet közötti határvonalak meghúzása, valamint az önérvényesítés.

A Z-generáció prioritásai az emberközpontúság irányába tolják el az üzleti gyakorlatokat, és gyorsan módosítják az üzleti környezetet

– tette hozzá Rajesh Varrier.

Elemzők azt is kiemelik, hogy a megszokott munkahelyi normák Z-generáció általi elutasításában az is szerepet játszhat, hogy ez a nemzedék jellemzően egy feszes munkaerőpiaci környezetben lépett be a munkaerőpiacra, ami lényegében azóta is kitart. Ez pedig lehetővé teszi számukra, hogy a korábbi generációval szemben igen fiatalon gyorsabban váltsanak munkahelyeket, ha valami miatt elégedetlenek az aktuális munkájukkal.

Címlapkép forrása: Getty Images