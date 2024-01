Újabb osztályok állnak le a Szent János Kórházban

Míg karácsony előtt a III. Belgyógyászat a Kardiológia jelentette be, hogy nem tudja ellátni a II. kerületi betegeket, most a Gasztroenterológia, az Endokrinológia és anyagcsere Osztály, valamint a Neurológia állt le a II. kerület számára teljesen, valamint ezen kívül Neurológia még az I. az Endokrinológia pedig a XII. és a XXII. kerület számára is.

Az érintett kerületekben a János Kórház nem tudja ellátni a Storke ügyeleti feladatait, és a gyomor-bélrendszeri vérző betegek akut ellátását sem, így Kunetz Zsombor szerint a belgyógyászati és a neurológiai ellátás kiesésével a János Kórház nemhogy centrumkórháznak, de kórháznak sem nevezhető. A háttérben valószínűleg a bérnővéri rendszer megszüntetése áll, amely a jelek szerint megfelelő hatásvizsgálat és kockázatbecslés nélkül történt - tette hozzá a szakértő.

Címlapkép forrása: Shutterstock