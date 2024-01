Nagy fejlesztések indultak Magyarországon, sokkal pontosabbá válhatnak az időjárás-előrejelzések

A REPowerEU fejezettel kiegészített végleges magyar helyreállítási terv (HET) egyik, ha nem a leghangsúlyosabb célja a villamosenergia-hálózat bővítése és korszerűsítése; mivel maga az energiaátmenet is nagyrészt a villamos energiára történő átállást jelenti, ezért az elektromos hálózat és rendszer fejlesztésének jelentősége kiemelkedő. A kormány által vállalt szabályozási reformok és beruházások alapvetően alakítják át a rendszert, képessé téve azt további jelentős időjárásfüggő megújulóenergia-termelő kapacitás befogadására, és a fogyasztók előtt is számos új lehetőség nyílik.

Érkeznek a források, indulhat a fejlesztés

Amint arról beszámoltunk, az Európai Bizottság által tavaly novemberben jóváhagyott, az Európai Tanács által decemberben elfogadott - a magyar kormány által módosított -, a REPowerEU fejezettel kiegészített helyreállítási terv nagy része a zöld átállással kapcsolatos: a program összesen 10,4 milliárd euró uniós forrás felhasználási céljait rögzíti (melyből 780 millió euró hitel már meg is érkezett előlegként a napokban a magyar állam számlájára, a további 140 millió euró támogatás kiutalása a következő hetekben várható), a teljes forráskeretnek pedig a 67%-a a zöld átmenetet segíti (az uniós minimum elvárás 37%). A terv az ország tiszta energiagazdaságra való átállását elősegíteni hivatott számos, egymással összefüggő reformot és beruházást tartalmaz, melyek egy része a kormány előfinanszírozásában már elkezdődött, de a korábbiakhoz képest új elemeket is tartalmaz.

Az intézkedéscsomag elemei néhány nagyobb altémakörbe csoportosíthatóak (elektromos hálózat modernizációja, megújuló energiák fokozott használata, energiahatékonyság növelése, ipar dekarbonizálása, közlekedés zöldítése, zöld készségek fejlesztése). Ilyen, a zöldenergiára való átállást célzó fejlesztési fókuszon belüli egyik legnagyobb terület az elektromos hálózat modernizációja. A hálózat korszerűsítésére több, a magyar kormány által vállalt tervezett és már megvalósított intézkedés - szabályozási reform, valamint vissza nem térítendő támogatás és/vagy hitel formájában támogatott beruházás - irányul a terven belül.

Ezek növelik az infrastruktúra alkalmasságát arra, hogy egyre több időjárásfüggő megújuló energiaforrást (nap- és szélerőművet) legyen képes integrálni,

és hogy növekvő számú új típusú fogyasztói berendezést tudjon kiszolgálni nagy ellátásbiztonság mellett.

Az új - elsősorban digitális - technológiák és eljárások megjelenése a hálózatfejlesztési területre is jellemző, így ennek korábbi szűkebb értelemben vett fogalma is kibővült. Ezért a klasszikus hálózatfejlesztésen túl olyan reformokat és beruházásokat is itt említünk meg, mint az energiaközösségek vagy az aggregátorok terjedése előtt álló akadályok felszámolását célzó vagy az energiatárolók térnyerését előmozdítani hivatott intézkedések, amelyek ugyanakkor a megújulók terjedését és az energiahatékonyság növelését is elősegítik.

Klasszikus és okos hálózatfejlesztés

A kormány által bevállalt, a villamosenergia-átviteli rendszer irányítója (Mavir) és az elosztó hálózat üzemeltetői által elvégzendő klasszikus és okos hálózatfejlesztési beruházások célja, hogy biztosítsa további megújuló források biztonágos rendszerbe integrálásának feltételeit, illetve hogy növelje a rendszer rugalmasságát. Ez elengedhetetlen a hosszú távú energia- és klímapolitikai célok teljesítéséhez: napjainkra a hálózati csatlakozási kapacitások szűkössége az új nap- és szélerőművek telepítésének fő akadályává vált Magyarországon is, így jelen állás szerint

leghamarabb 2029-ben juthatnak hálózati csatlakozási engedélyhez azok az új nap- vagy szélerőművet megvalósítani kívánó beruházók,

akik még nem rendelkeznek ilyennel.

A HET alapján e címszó alatt olyan fejlesztéseket kell elvégezni, mint a kis-, közép- és nagyfeszültségű hálózatok kiépítése és korszerűsítése, új alállomások telepítése, alállomási transzformátor cserék és bővítések, vezérlő rendszerek építése és cseréje, valamint digitalizálási fejlesztések. A több ütemben 2026. június 30-áig megvalósítandó fejlesztések eredményeképpen a hálózatnak képessé kell válnia további 3609 MW megújuló erőművi kapacitás rendszerbe integrálására, és ennek az új kapacitásnak létre is kell jönnie e dátumig. A tervben rögzített indikatív (nem kötelező) határidők alapján 2023 szeptemberének végéig 119 MW új időjárásfüggő kapacitás csatlakozását lehetővé tevő fejlesztés valósulhatott meg.

A rendszerirányítónál elvégzendő támogatott digitális fejlesztésekről külön vállalás is szól a tervben. E szerint a 2026 június 30-áig végrehajtandó beruházások között szerepel egyebek mellett az ügyfélszolgálati rendszerek, az alapvető energetikai informatikai infrastruktúra, az energetikai szolgáltatásokat támogató informatikai rendszerek, és/vagy a fogyasztó oldali menedzsment rendszerek (lásd lentebb) digitalizációja.

Szintén a hálózat fejlesztése és digitalizálása címszó alatt található az időjárási előrejelzések pontosságának javítására irányuló beruházás is. Ennek célja az időjárásfüggő megújulóenergia-termelésre vonatkozó előrejelzések pontosságának javítása, ezáltal a rendszer egyensúlytartással kapcsolatos ellátásbiztonsági kockázatainak csökkentése. Az intézkedés fő eleme új meteorológiai állomások telepítése:

a terv szerint 2026 júniusának végéig összesen 50 darab új meteorológiai állomást kell működésbe állítani Magyarországon.

A meteorológiai állomások által generált adatokat és előrejelzéseket nyilvánosan is hozzáférhetővé kell tenni, ezért a fejlesztés az általános időjárás-előrejelzések pontosságát is növelheti.

Energiatárolók telepítése

A nem hagyományos hálózat-, illetve rendszerfejlesztéshez sorolhatóak tágabb értelemben az energiatárolók telepítését támogató intézkedések is. Ilyen a hálózati energiatárolók telepítését energiapiaci szereplők számára támogató intézkedés is, melynek értelmében például villamosenergia-termelők, ipari nagyfogyasztók és aggregátorok pénzügyi támogatásban részesülhetnek a villamosenergia-rendszer egyensúlyának megőrzését elősegítő tárolók telepítéséhez.

A kormány által ennek érdekében megalkotott pályázati kiírás már megjelent, az energiapiaci szereplők 2024 január közepétől február 5-ig adhatják be pályázataikat, mellyel nem csak beruházási támogatást, hanem a fenntartást segítő bevételkompenzációt is elnyerhetnek. A kedvezményezetteknek ennek fejében vállalniuk kell, hogy energiatárolójukat részben vagy egészben bevezetik a kiegyenlítő energia piacra, ezáltal azt a Mavir rendelkezésére bocsátva, amely a rendszerben mutatkozó esetleges ellátási hiányok vagy többletek "eltüntetésére", kiegyensúlyozására használhatja azt. Mivel az ilyen, az ellátás biztonságára kockázatot jelentő egyensúlytalanságok a modern villamosenergia-rendszerben jellemzően az időjárásfüggő megújuló termelés ingadozása miatt következnek be,

a 2026 második negyedévéig létrehozandó összesen 885 megawattórányi (MWh) új tárolókapacitás elősegíti további megújuló kapacitás integrációját is.

Nemzeti energiatároló terv

A kormány emellett más, a villamosenergia-tárolók hazai terjedését előmozdító változtatást is vállalt a jogszabályi környezetben 2024 végéig. Ennek eredményeképpen a meglévő akadályok azonosítását követően átfogó szabályozási keretet kell létrehoznia, melynek egyebek mellett ki kell terjednie az energiatároló üzemeltetői jogainak és kötelezettségeinek, illetve az üzemeltető által nyújtható piaci szolgáltatások és feltételeik listájának meghatározására, valamint az engedélyeztetési folyamat egyszerűsítésére is.

A reform keretében a szaktárcának el kell fogadnia egy nemzeti energiatároló és nem fosszilis rugalmassági tervet is. Ennek a fosszilis (például gázerőművek által biztosított) rugalmassággal szemben a tiszta flexibilitási megoldásokat kell előnyben részesítenie, és ezekre vonatkozó konkrét célértéket is ki kell jelölnie 2035-ig terjedően. Az ehhez kapcsolódó stratégiának a célhoz vezető beruházási pályát, ütemezést és az elérhető köz-, illetve privát pénzügyi forrásokat is meg kell határoznia.

A rugalmassági piac fejlesztésének egyéb intézkedései, aggregátorok, energiaközösségek

A HET szerint mindemellett az ellátás és a kereslet mindenkori kiegyensúlyozását szolgáló szabályozói tartalék energiák piaca termékszerkezetének megújítása is szükséges. A terv alapján az új típusú rugalmassági kapacitások piacra lépésének elősegítése érdekében átfogó új keretek kialakításával úgy kell módosítani a szabályozási környezetet, hogy az az akadályok felszámolásával lehetővé tegye az időjárásfüggő termelők és a fogyasztók bevonását is a kiegyenlítő-szabályozási piacra. A 2024 első negyedévének végéig megvalósítandó szabályozási reform így már előre vetíti az úgynevezett kereslet (vagy fogyasztó) oldali válasz hazai bevezetését is, ami leegyszerűsítve azt jelenti, hogy

a fogyasztók bizonyos anyagi ösztönzők ellenében a rendszerszempontok figyelembevételével módosítják fogyasztásukat.

A rugalmasság és az energiahatékonyság növelését is célozza az úgynevezett aggregátorok szerepének erősítését célzó reform. A szintén 2024 első negyedének végéig végrehajtandó vállalás értelmében a piaci korlátok felszámolásával, szerződésmodellek kidolgozásával és a nemzetközi jó gyakorlatokon alapuló egyéb szabályozási módosításokkal segítenék elő az aggregátorok piacra lépését és szolgáltatásaik javítását. A független aggregátorok a velük leszerződött energiafelhasználók fogyasztásának rugalmasságát értékesítik, ami lényegében azt jelenti, hogy az aggregátorok IT-eszközeikkel úgy alakítják az érintett berendezések működését, hogy az a villamosenergia-rendszer egyensúlya szempontjából a legkedvezőbb legyen. Mindezt a felhasználó számára gyakorlatilag észrevétlenül, a komfortszint csökkenése nélkül képes teljesíteni, és mivel az aggregátor fizet neki a részvételért, a fogyasztók számára ez anyagi előnyökkel is jár. A HET-ben vázolt módosítások lehetővé teszik, hogy a jövőben lakossági felhasználók is szerződhessenek aggregátorokkal.

Az aggregátorok például a helyben termelt energiát tagjai közt megosztó (megújuló) energiaközösségekkel is szerződhetnek majd. A magánvezetékkel a helyben termelt zöldenergia felhasználását erősítő energiaközösségek a közcélú hálózat tehermentesítéséhez is hozzájárulnak, így bizonyos szempontból a hálózatfejlesztés alternatíváját is jelentik. Hazai elterjedésüket viszont jelenleg a jogszabályi környezet hiányosságai akadályozzák, így a HET-ben azt is vállalta a kormány, hogy felülvizsgálja és módosítja a jogszabályi keretet az energiaközösségek regisztrációs folyamatának és működésének egyszerűsítése érdekében, támogatási konstrukciót is bevezetve a lakossági és vállalati szférában is 2024. június 30-áig, így például

a társasházban lakók számára is megnyílhat a nagyobb mértékű napenergia-felhasználás lehetősége.

Okos mérők, dinamikus árazás

Ahogyan azt már ebben a cikkünkban megírtuk, a HET keretében az Európai Bizottság (több részletben) összesen 816 ezer darab intelligens fogyasztásmérő (okos mérő) beszerzését és telepítését is finanszírozza 2026. június 30-áig, ami a szintén bevezetendő dinamikus árazással együtt lényegében a jelenlegi rezsicsökkentési rendszer átalakulását vonja majd maga után.

Az okos mérők telepítése az elosztó társaságok feladata, és ez kötelező is bizonyos fogyasztói típusok esetében: a kisfeszültségre kapcsolt felhasználók részére 5000 kWh vagy azt meghaladó éves fogyasztás esetén, a legalább 3x32 amper (A) de legfeljebb 3x80 A teljesítményigényű új csatlakozások esetén, valamint azoknak a felhasználóknak, akik már rendelkeznek háztartási méretű kiserőművel, vagy a jövőben ilyen rendszert telepítenek. A kapcsolódó szabályozási reform ugyanakkor kilátásba helyezi az okos mérők telepítésére kötelezett felhasználók körének bővítését is 2024. december 31-ig.

A telepítendő okos mérőknek távvezérelhetőnek kell lenniük, és képesnek kell lenniük a névleges teljesítmény ki- és bekapcsolására is. Az okos mérők adatgyűjtő és kommunikációs funkcióit számos alkalmazási területen ki lehet aknázni, és várhatóan

fontos szerepet játszanak majd a fogyasztói profilok pontos meghatározásában, a villamosenergia-igény optimalizálásában, illetve a kereslet oldali válasz megoldásuk alapjául is szolgálnak majd,

hozzájárulva a rendszer flexibilitásának növeléséhez.

A dinamikus árképzés áramvásárlási szerződésekben történő széles körű alkalmazhatósága lehetőségének megteremtése a mikrovállalkozások és a lakosság számára is lehetővé teszi majd, hogy fogyasztásukat az alacsonyabb piaci áramárakat kínáló időszakokra időzítve energiaköltséget takarítsanak meg. E lehetőséget azonban csak azon felhasználók aknázhatják majd ki, akik rendelkeznek a megfelelő (okos) mérőórával. A dinamikus árképzés bevezetése érdekében a szabályozási keretet 2025 végéig módosítani szükséges.

Hálózati tarifák, napelemes elszámolás

A HET-ben a kormány azt is vállalta, hogy a rendszerhasználati tarifák kiszámítására szolgáló új módszertant is életbe léptet 2024 végéig. A módszertannak biztosítania kell, hogy az átviteli és elosztói tarifák megkülönböztetéstől mentesek legyenek, tükrözve a valós költségeket.

Szintén a felhasználó hálózati költségeinek reálisabb megjelenítését célozza a bruttó elszámolási rendszer bevezetése. A helyreállítási tervben 2023. december 31-i határidővel rögzített szabályozási reformot a kormány már nagyrészt megvalósította - bár még akadnak nem egyértelmű részei -, így 2024 elejétől a 10 évesnél régebbi háztartási méretű (hmke) napelemes rendszerrel rendelkező termelő-fogyasztók elvileg elkezdhetnek átkerülni az új elszámolási rendszerbe, a 2023. szeptember 7. után benyújtott igények nyomán létesülő hmke-k pedig eleve ide tartoznak majd. Az új elszámolási rendszer az eddig általános szaldó elszámolással szemben

a hálózatba betáplált és a hálózatról fogyasztott villamos energia esetében különböző tarifákat alkalmazó elkülönített elszámolást vezet be.

