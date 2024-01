Fontos hírt közölt az Energiaügyi Minisztérium a magyar háztartások számára

Jól alakulnak a gázkészletek

A szinte teljes tárolói kapacitást elfoglaló gázkészlettel vágott neki Magyarország a fűtési szezonnak, olvasható az Energiaügyi Minisztérium Facebook-bejegyzésében. A hazai gáztárolók töltöttsége most 86 százalék körül alakul, azon a szinten, ahol legutóbb augusztus közepén járt - ahogy az a lenti grafikonon is látható, ez jóval magasabb az elmúlt 10 év átlagos értékénél, és megközelíti a mögöttünk álló 10 évben tapasztalt legmagasabb szintet.

Az EM kiemeli:

nyár végére elértük az uniós előírás szerint csak novemberre teljesítendő 90 százalékot.

A 98 százalék felett tetőző töltöttségből a huzamos ideje zajló kitárolás ellenére még mindig az európai középértéket felülmúló mennyiség maradt, írják a bejegyzésben.

A valós helyzetet pontosabban tükröző fogyasztásarányos adat idehaza 57 százalékos,

ez az európai országoké közül a harmadik legmagasabb érték, az uniós átlagnak több mint a kétszerese.

Az elérhető tartalék majdnem duplája a tavalyi egész éves lakossági fogyasztásnak - a fogyasztási igények a belföldi kitermelésből és a hosszú távú szerződésen alapuló folyamatos importból is kiszolgálhatók, írja a minisztérium.

Jön a rossz idő

A jelenleg mintegy 5,7 milliárd köbméternyi földgázkészlet az Energiaügyi Minisztérium közlése szerint tehát jó biztosíték arra, hogy a hidegebbre forduló időjárás esetén se legyenek komolyabb gondok a hazai háztartásoknál.

Márpedig valóban érkezik a markáns lehűlés, már a múlt héten megérkezett a jelzés, hogy hidegbetörés vár Európára, a fagyos időjárás a kontinens nagy részére kiterjed vagy ki fog terjedni, próbára téve a régió energiarendszereit az eddigi, nagyrészt enyhe tél után.

Magyarországon szinte mindenhol fagypont alatt alakulnak majd a csúcsértékek ezen a héten,

ma ráadásul tovább rontja a hőérzetet a szeles időjárás is. Az előrejelzés szerint kedden is marad majd a szeles, hideg idő, azonban már nagyobb területen ki fog sütni a nap, de a csúcsértékek továbbra is inkább fagypont közelében, kissé alatta alakulnak. A minimumértékek -4 és -13 Celsius-fok között várhatóak. Ott, ahol lesz kialakult hótakaró, akár ennél hidegebb időre is lehet számítani hajnalban. A folytatásban szárazabb, hidegebb léghullámok érkeznek, emiatt havazásra, vagy hószállingózásra nem nagyon kell számítani, viszont az átlagosnál hidegebb időre igen, nagyjából még egy hétig.

Címlapkép forrása: Portfolio