Fontos változás lépett életbe a szabadalmi jogoknál Magyarországon

Január 1-jétől 75 százalékos, szabadalmi eljáráshoz kapcsolódó támogatást vehetnek igénybe a hazai kis- és középvállalkozások, egyetemek, kutatóhelyek vagy magánszemélyek - közölte a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.

A Neumann János Programhoz kapcsolódóan a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) is fontos feladatai vannak, amelynek központi eleme az iparjogvédelmi aktivitás ösztönzése. Ennek egyik lépése a 2024. január 1-jével bevezetett változás: a hazai kis- és középvállalkozások, az egyetemek, a kutatóhelyek és a magánszemélyek ezt követően

a szabadalmi bejelentési- és kutatási díjnak, az érdemi vizsgálatra irányuló kérelem díjának, a megadási díjnak és a szabadalom fenntartási díjának csupán az egynegyedét kötelesek megfizetni.

A támogatás érvényesítéséhez a bejelentőknek nyilatkozatot kell tenniük.A támogatás eredményeként mérsékelt díjak a 2024. január 1. vagy azt követő bejelentési nappal rendelkező szabadalmi bejelentések esetén vehetők igénybe.

Egy nemzetközi szintű változás is életbe lép 2024. április 1-jével: a mikroszervezetek 30 százalékos díjcsökkentésben részesülnek a bejelentési, kutatási, vizsgálati, megadási és belső fenntartási díjak összegéből európai szabadalmi bejelentés esetén. A kedvezmény összege így egy adott európai szabadalom megadásáig több ezer eurót is jelenthet, de a hosszadalmas eljárások esetében, akár a 10 ezer eurót is elérheti.

Kedvezményre jogosult mikroszervezetek a mikrovállalkozások, természetes személyek, nonprofit szervezetek, egyetemek és közkutatási intézmények, ahol mikrovállalkozásnak minősülnek azok a cégek, amelyek tíznél kevesebb főt foglalkoztatnak és éves árbevételük vagy mérlegfőösszegük nem haladja meg a 2 millió eurót.

