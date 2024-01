Nyárig nem jön el a kamatcsökkentés ideje az EKB döntéshozója szerint

Nyárig nem valószínű, hogy csökkentené az irányadó kamatot az Európai Központi Bank (EKB) kormányzótanácsa – mondta hétfőn Boris Vujcic. A horvát jegybank vezetője szerint addig még látniuk kell az infláció további csökkenését, illetve a munkaerőpiac friss adatait.

Egyelőre nem beszélünk kamatcsökkentésről, és várhatóan nem is fogunk nyárig – mondta Vujcic a horvát N1 TV-nek hétfőn a Bloomberg beszámolója szerint. A befektetők most a korábban vártnál gyorsabb lazításra számítanak miután 2023 végén gyorsabban esett az infláció a valutaövezetben. Ezzel párhuzamosan a romló gazdasági kilátások is ebbe az irányba mutatnak, egyre több szakember számít ismételt recesszióra Európában.

Úgy tűnik, hogy Horvátország elkerüli a recessziót, és szerintem az eurózóna is. Fokozatos lassulás jöhet a gazdasági aktivitásban az infláció további csökkenése mellett – mondta Vujcic.

Címlapkép forrása: Getty Images