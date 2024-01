Videó: fél évszázad után elindult az új holdraszálló egység

A Blue Origin űrvállalat által készített hajtóművel felszerelt, 60 méter magas rakéta fedélzetén szállítja a Peregrine holdraszálló egységet, amelyet az Astrobotic űrrobotokat gyártó cég épített a NASA támogatásával.

Ha minden a tervek szerint zajlik, a Peregrine lehet az első amerikai holdraszálló egység az utolsó Apollo-küldetés 1972-es landolása óta. Emellett a Peregrine hajthatja végre az első magánvállalat által felbocsátott űreszköz holdraszállását is február 23-án.

Vulcan LIFTOFF!!!! Looking good so far! pic.twitter.com/uu2Cgv9yoo