Már kiszámolhatod, mennyi vizet használsz el naponta - Sokkal többet, mint gondolnád

Egy ruha elkészítése 20 ezer, a boltban vásárolt kiló marhahús előállításához pedig több mint 15 ezer liter víz felhasználására van szükség - hívja fel a figyelmet a vízpazarlásra a Finish keddi közleményében. A cég által közzétett kalkulátorral bárki megnézheti, mennyi vizet használ el naponta: a vállalat szerint 7000 liter alatt már egész jók vagyunk.

Egy négyfős család ma Magyarországon naponta akár 500-800 liter vizet is elfolyat a szokásos tevékenységeivel: például egy teli kád 120 liter vizet igényel, míg ha a zuhanyzó alá állunk, akkor 40 liter is elég a tisztálkodáshoz. Hasonlóképpen, ha folyóvízzel mosogatjuk el edényeinket, sokkal több vizet pazarlunk el, mint mosogatógéppel, a kézi mosogatás során ugyanis átlagosan 90 liter vizet használunk el, míg a mosogatógépnek csupán mintegy 10 liter víz kell az edényeink megtisztításához. Vagyis alkalmanként akár 80 liter vizet is meg tudunk spórolni. Ha csak erre az egy dologra odafigyelünk, az éves szinten 29 000 liter vízmegtakarítást jelenthet a háztartásunkban.

Ha folyamatosan bővítjük a ruhatárunkat, vagy nagy mennyiségben vásárolunk ételeket, italokat, akkor is jelentős mértékben járulunk hozzá a vízkészletek apadásához. Magyarországon személyenként átlagosan napi 7000-7500 liter vizet is fogyasztunk, de ennek a közel 90 százaléka láthatatlan marad számunkra.

Nem csupán azzal tehetünk sokat a vizeink védelméért, ha mosogatógépet használunk, kevesebb vízzel öntözünk, vagy a gyümölcsöket, zöldségeket nem folyóvízzel mossuk. Több helyen is spórolhatunk: például, ha a vizek érdekében pár pólóval kevesebbet veszünk, az okostelefonunkat sem cseréljük folyton újra, nem eszünk minden nap húst és a nemzetközi szállítók helyett a helyi termelőktől vásárolunk.

Azt, hogy naponta mennyi vizet használunk el, a Finish vízlábnyom-kalkulátorával tudjuk megtekinteni.

Egyes tevékenységek vízfogyasztása TERMÉK Vízlábnyom-érték (liter) 1 db autó gyártása 52 000 – 83 000 1 db okostelefon elkészítése 12 760 1 kg marhahús előállítása 15 414 4 szelet kenyér előállítása 120 1 liter palackozott víz előállítása 3 Forrás: Finish

Íme néhány tipp a vízzel való spóroláshoz:

Víztakarékos zuhanyrózsát, WC-tartályt (szürkevíz/dualflush), csapot használjunk.

Ne folyóvíz mellett mosogassunk.

Kézi mosogatás helyett használjunk mosogatógépet.

A mosogatógépet csak akkor használjuk, ha tele van.

Ne folyóvíz mellett mosakodjunk.

Ügyeljünk, hogy ne csöpögjenek a csapok.

Kád használata helyett zuhanyozzunk.

Zöldségek, gyümölcsök tisztítását ne folyóvízzel végezzük.

Az elfolyatott vizet használjuk fel a növények öntözővizének.

Címlapkép forrása: Getty Images