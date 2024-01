Megvizsgálták, mennyi műanyag van a palackozott vízben, még a tudósok is meglepődtek

A legújabb kutatások szerint a tudósok megállapították, hogy a palackozott víz jóval nagyobb mennyiségű műanyag részecskét tartalmaz, mint korábban gondolták. Ezek a nanoműanyagoknak nevezett részecskék olyan kicsik - 1/1000-ed része egy emberi hajszál szélességének -, hogy képesek áthatolni a testszöveteken és bejutni a véráramba, potenciálisan káros vegyi anyagokat juttatva az egész szervezetbe.

A tanulmány kimutatta, hogy egy liter palackozott víz átlagosan 240 000 műanyag részecskét tartalmaz, amelyek 90%-a nanoműanyag, a többi pedig mikroműanyag.

A mikroműanyagokat 5 milliméternél kisebb és 1 mikrométernél nagyobb méretű polimerdarabkákként határozzák meg, míg minden, ami ennél kisebb, nanoműanyagnak minősül.

Az új eredményeket a Proceedings of the National Academy of Sciences című folyóiratban tették közzé a Columbia Egyetem kutatói, akik olyan technológiát fejlesztettek ki, amely képes a nanorészecskék kémiai szerkezetének kimutatására és elemzésére. A tanulmány három népszerű amerikai palackozott vízmárkában literenként 110 000 és 370 000 közötti műanyagdarabkát talált - ami messze meghaladja a korábbi, literenkénti 300-as becsléseket.

Beizhan Yan társszerző kiemelte, hogy az új módszerrel nanorészecskék millióit figyelték meg. A nanoműanyagok különösen aggasztóak, mivel beszivároghatnak a sejtekbe és a szervekbe, és olyan endokrin károsító vegyi anyagokat hordoznak, mint a biszfenolok és a PFAS.

A kutatások még az emberi placentában, tüdőben, székletben és vérben is azonosították ezeket a műanyagokat. Az egészségre gyakorolt hatásokat még vizsgálják; mindazonáltal aggodalomra ad okot mind a hordozott vegyi anyagok, mind pedig maguknak a műanyag polimereknek a hatása.

A Nemzetközi Palackozott Víz Szövetség ezekre az eredményekre reagálva további tudományos felülvizsgálatot és konszenzust követelt a nanoműanyagok egészségügyi hatásainak mérésére szolgáló szabványosított módszerekről, mielőtt következtetéseket vonnának le.

Naixin Qian vezető szerző megjegyezte, hogy a palackozott vízmintákban különféle típusú műanyagokat találtak. A kutatócsoport most azt vizsgálja, hogy ezek a gyártási folyamatokból vagy más, a palackon kívüli forrásokból származnak-e.

Egy másik fontos kérdés a cikk szerint az, hogy a palackozott vagy a csapvízben van kevesebb nanoműanyag és vegyszermaradvány. Beizhan Yan társszerző szerint több tanulmány is alacsonyabb mikroműanyagszintről számolt be a csapvízben. "Ezért valószínű, hogy a csapvízben is alacsonyabb nanoműanyagszintre számíthatunk, figyelembe véve a közös forrásaikat" - mondta Yan, és hozzátette, hogy jelenleg is folytatják ezzel kapcsolatos kutatásukat.

