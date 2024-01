Nagybevásárlásra készül a kormány: 450 milliárd forintot költhet pluszban Nagy Márton minisztériuma

Egy nagyon rövid, hétfőn kihirdetett kormányhatározatból lehet kiolvasni, hogy a Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztérium 450 milliárd forinttal lépheti túl az egyik idei költségvetési kiadási sorát. Ez arra utal, hogy a kormány már készíti elő a reptérvásárlás pénzügyi fedezetét a költségvetésben.

A Kormány 1001/2024. (I. 9.) Korm. határozata a GFM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai kiadási előirányzat túllépésének jóváhagyásáról címmel jelent meg a hétfői közlönyben az Orbán Viktor által aláírt kormányhatározat. Ez a korábbi GFM, ma már NGM egyik kiadási előirányzatát 450 milliárd forinttal emeli meg.

A GFM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások előirányzat költségvetési soron eddig 2,2 milliárd forint szerepelt, a mostani kormánydöntés pedig úgy szól, hogy engedi a kormány az NGM-nek átlépni ezt a kiadási előirányzatot 450 milliárd forinttal.

A határozat kijelöli a felelősöket is: Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert és Varga Mihály pénzügyminisztert. A határidő pedig a felmerülés ütemében van meghatározva.

Mindez arra utal, hogy a kormány már készíti elő a Budapest Airport megvásárlásához szükséges pénzügyi és technikai módosításokat az idei költségvetésben, hogy a jelentős kiadáshoz szükséges fedezet a gyakorlatban és papíron is rendelkezésre álljon. Azt már tavaly év végén jelezte az illetékes tárca, hogy a Budapest Airport visszavásárlása érdekében sikeres vagyonértékesítéseket hajtott végre, három ügylet pénzügyi zárásával közel 270 milliárd forintos bevételre tett szert a kormány.

Korábban azt is kiszámoltuk, hogy a visszavásárlás során az államnak 800-1200 milliárd forintos kiadást kell teljesítenie (részben vagyonelemeket értékesít a kormány ezért, részben költségvetési forrásokat használ fel, harmadrészt fejlesztési banki hiteleket). Érdemes azt is megemlíteni, hogy a reptérrel kapcsolatos nagybevásárlását a kormány úgy ejti meg, hogy a költségvetés teljesen felborult: a tavalyi büdzsére rá sem lehet ismerni a tavaly módosított tervekhez képest (a hiánycél magasan, 6% körül alakulhat), a 2024-es költségvetés pedig már most nem tükrözi a valóságot és a 2,9%-os cél helyett intézkedések nélkül 5% körül lehet az idei deficit. Jól láthatóan tehát komoly áldozatokat kell hoznia a kormánynak annak érdekében, hogy megvehesse a budapesti repteret üzemeltető céget: korábban stratégiainak mondott vagyonelemeket ad el, másrészt növeli a pénzforgalmi hiányt, vagyis részben adósság terhére vásárol (ennek a növekvő adósságban és a kamatkiadások emelkedésében lesz meg az ára), harmadrészt ez a kiadási tétel más kiadási céloktól vesz el teret és szűkíti a kormány költségvetési mozgásterét. A kormány szerencséjére szépíti a helyzetet, hogy a reptér vásárlása nem befolyásolja az unió felé jelentett ESA-módszertan szerint számolt költségvetési hiányt, ugyanis a kiadás mellett vagyontárgyat is szerez a magyar állam.

Címlapkép forrása: Getty Images