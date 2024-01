Az infláció ismét emelkedőben van, felejtsük el a kamatcsökkenést - figyelmeztet a befektető

A Wall Street nagyrészt arra számít, hogy a központi bank már márciusban lazítani fog a monetáris politikán, de egy piaci veterán ezzel ellentétes álláspontot képvisel.

Tracy Schuchart, a Hightower Resource Advisors vezérigazgatója és vezető energiapiaci stratégája a Fox Businessnek hétfőn azt mondta, nem számít arra, hogy a Fed 2024-ben egyáltalán kamatot fog csökkenteni – szemlézte a Yahoo Finance.

A Wall Street számos elemzője és közgazdásza több kamatcsökkentést prognosztizált erre az évre, de Schuchart a geopolitikai konfliktusból eredő, újraéledő inflációs nyomásra miatt máshogy vélekedik.

Határozottan nem hiszek benne, hogy márciusban szóba jöhet a kamatcsökkentés

- mondta Schuchart. Szerinte a fő aggodalmam most az, ami a Vörös-tengeren történik, már most is látjuk, hogy a biztosítási díjak magasabbak.

Az infláció az elmúlt évben folyamatosan csökkent, de az árak emelkedésével kapcsolatban felmerültek aggodalmak, mivel a húszik, egy Iránnal szövetséges jemeni fegyveres csoport támadásokat intéz a Vörös-tengeri hajók ellen, válaszul az izraeli-palesztin konfliktusra.

A hajózási társaságok azóta sokkal hosszabb útvonalakra irányították át hajóikat. A svájci Kuehne + Nagel logisztikai cég a Bloomberg jelentése szerint a múlt hónap közepe óta több mint 400 hajót irányított át.

Schuchart szerint a nagy kiskereskedők, köztük a Next és az Ikea már közölték, hogy két és fél hetes késésekre számítanak.

A Szuezi-csatornához való hozzáféréssel kapcsolatos nehézségek, ha folytatódnak, valószínűleg késedelmet okoznak a készletszállításokban az év elején

- közölte a Next kiskereskedő a hét elején.

És bár a vállalatok nem tapasztalják a világjárvány idején látott kéthónapos késéseket, Schuchart szerint a vörös-tengeri helyzet nem mutat jó irányba.

Tényleg úgy tűnik, hogy ez nem fog egyhamar megoldódni

- mondta Schuchart, hozzátéve, hogy többek között a Maersk hajózási óriáscég is hónapokban és negyedévekben, nem pedig napokban vagy hetekben határozza meg a kérdést. A jelenlegi helyzetről elmondta, hogy egyes konténerszállító tartályhajók tarifái 170%-ra is felugrottak, és hasonlóan emelkednek az olaj és a termékek tarifái is.

A Panama-csatornának eközben az aszály miatt az ellátási láncnak is nehézségekkel kell szembenéznie - mondta a stratéga.

Úgy gondolom, hogy ez tényleg elkezdi növelni az inflációs nyomást, amire a központi bank és a piacok egyszerűen nincsenek felkészülve

- mondta Schuchart.

Címlapkép forrása: Shutterstock