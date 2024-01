Rekordot dönt az adósságkibocsátás, Magyarország is beindult már

A hitelköltségek közelmúltbeli jelentős csökkenése miatt a feltörekvő piacok kormányai és vállalatai történelmi adósságkibocsátást hajtottak végre, és 2024 első napjaiban elképesztő 50 milliárd dollárnyi tételt húztak be a piacról. A Dealogic adatai szerint ez a hullám magában foglalja Szaúd-Arábia jelentős tételt jelentő 12 milliárd dolláros kibocsátását, ami a fejlődő gazdaságok, például Mexikó és Indonézia összes kötvényeladását 51 milliárd dollárra emeli az idén. Összehasonlításképpen ez meghaladja a tavalyi év azonos időszakában regisztrált 42 milliárd dollárt. Magyarország is devizakötvéy-kibocsátással indította az évet.

Rögtön az év elején egy dollárkötvény-kibocsátással kezdte az évet a magyar kormány. Több mint 5,8 milliárd dollár összegű vételi ajánlat ömlött be a mai magyar 12 éves dollárkötvény ajánlati könyvébe, amelyek közül végül 2,5 milliárd dollárnyit fogadott el az Államadósság Kezelő Központ múlt szerdán.

Ez a lépés nem volt egyedüli, a feltörekvő piacok kormányai és vállalatai megragadták a lehetőséget, aminek eredményeképpen 2024 első napjaiban rekordot jelentő 50 milliárd dollár értékű adósságkibocsátást hajtottak végre. Szaúd-Arábia 12 milliárd dolláros kibocsátása, valamint az olyan országok hozzájárulása, mint Mexikó és Indonézia,

51 milliárd dollárra emelte az idei teljes kötvényeladási mennyiséget, ami meghaladja a 2023-as év azonos időszakának 42 milliárd dollárját.

A feltörekvő piaci adósságok árfolyamának 2023 vége felé bekövetkezett rallyja, amelyet a Federal Reserve gyorsabb monetáris politikai lazításával kapcsolatos remények indítottak be, vonzóbbá tette ezeket az eszközöket. A befektetők most a fejlődő országok kötvényei felé fordulnak, mind dollárban, mind helyi valutában, mint életképes alternatíva. A piacra jutás azonban csak a befektetési ajánlású hitelminősítéssel rendelkező kormányok számára tűnik kedvezőnek, kizárva az alacsonyabb minősítésű nemzeteket – írja a Financial Times.

Mivel a kormányok igyekeznek kihasználni a jelenlegi kedvező piaci feltételeket, rossz előjel, hogy az alacsonyabb hitelminősítésű országok nehezen férnek hozzá a hitelpiacokhoz. Kenya júniusban lejáró, 2 milliárd dolláros kötvénye lesz a lakmusz, miközben a nagyobb fizetésképtelenségi kockázatnak kitett országok, mint például Egyiptom, további IMF-hiteleket kérnek a finanszírozásuk biztosításához.

Annak ellenére, hogy a várakozások szerint 2024-ben csak kevés ország válhat a fizetésképtelenné, a 2022-es és 2023-as bedőlések – többek között Ghána, Oroszország, Ukrajna és Srí Lanka – a piacoknak óvatosnak kell lenniük. 2023 egyetlen jelentős államcsődje, az Etióp borulás, emlékeztetőül szolgál, és olyan országok, mint Zambia, még mindig küzdenek az elhúzódó adósságátütemezési tárgyalásokkal. A fizetésképtelenség veszélye továbbra is az utolsó mentsvár marad egyes kormányzati hitelfelvevők számára, akik mérlegelik a lehetséges következményeket.

