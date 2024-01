A Ryanair vezére sem elégedett a Boeing minőségellenőrzésével

Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója kritizálta a Boeing repülőgépek minőségét egy, a Financial Times-nak adott interjúban. A beszélgetés aktualitását az is adja, hogy nemrég komoly incidens történt az Alaska Airlines Boeing 737 MAX 9 repülőgépén: felszállás közben levált egy ablak és a törzs egy része. A Ryanair ugyanakkor továbbra is elkötelezett a megrendelések mellett - jelentette a Sky News