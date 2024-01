Egyszer már zűrzavart hozott a gazdaságban – Mire számíthat a világ Donald Trumptól?

Továbbra is a legesélyesebb republikánus jelölt a felmérések szerint Donald Trump a novemberi amerikai elnökválasztások előtt, így egyre reálisabb esélye van, hogy négy év után jövő januárban visszatérjen a hatalomba. A gazdasági szereplők többségének nincsenek jó tapasztalatai a Trump-éráról, a legtöbben a kiszámíthatatlanságot és a kaotikus gazdaságpolitikai döntéshozatalt emelik ki a 2016-2020 közti időszakból. De mire számíthat Amerika és a világ, ha ismét Trump lesz az elnök?

Fej-fej mellett Biden és Trump

A republikánus táborban szinte toronymagas esélyesnek számít Donald Trump a közelgő novemberi elnökválasztások előtt, ráadásul a versenytársaknak fogy az idejük, hiszen lassan elkezdődnek az előválasztások. A sokáig elsőszámú kihívónak tekintett Ron DeSantis messze le van maradva népszerűségben a volt elnök mögött, így ugyan még korai kijelenteni, hogy Trump lesz a párt jelöltje, de egyre közelebb kerülünk ehhez.

A demokrata párt oldaláról az lenne a meglepetés, ha nem Joe Biden jelenlegi elnök indulna újra az elnöki posztért. A legfrissebb felmérések egy Trump-Biden párharcban a volt elnök minimális előnyét mutatják, de gyakorlatilag statisztikai hibahatáron belül van a különbség a két politikus között.

Az utolsó három felmérés alapján Trumpnak átlagosan 45,1 százalékos, míg Bidennek 43,8 százalékos támogatottságot mértek, mindhárom poll Trump kisebb-nagyobb előnyét mutatja. A választást november 5-én tartják, vagyis még majdnem tíz hónap van hátra, ami alatt ez a kis különbség bőven változhat.

Mire számíthat a gazdaság Trumptól?

Egy választás előtt általában azt érdemes latolgatni, mire számíthatunk, ha változás lesz a hatalomban. Jelen esetben Joe Bidentől nagyjából tudjuk, mire számíthatunk gazdaságilag, hiszen az utóbbi három évben ő irányította az Egyesült Államokat. Trump esetében visszatérésről beszélhetünk, vagyis két dologra lehet alapozni a lehetséges gazdaságpolitikáját:

A 2016-2020 közti időszakra.

Az elmúlt hónapokban elhangzott nyilatkozatokra.

A napokban a fentiek alapján a Bloomberg foglalta össze, mire számíthat Amerika és a világ gazdaságilag Trumptól, ha ő nyeri az elnökségért folyó versenyfutást. A lap több területet vett figyelembe a fiskális politikától az energián át a monetáris politikáig.

Jelenleg Trump arra koncentrál, hogy a gazdaság elsősorban Joe Biden problémája, a nehézségek miatt a felmérések azt mutatják, hogy a választók jobban bíznak a republikánus politikusban, hogy megoldja a gazdasági problémákat, mint Bidenben. Éppen ezért a fő kérdés az lehet, hogyan alakulnak majd ezek a nehézségek novemberig. Az elsődleges probléma a még mindig magas infláció és az emiatt 2023-ban megemelt kamatok, melyek hatással vannak a lakáspiacra és a hitelezésre is.

Stephen Moore, a Heritage Foundation kutatója és Trump gazdasági tanácsadója nemrég azt mondta, hogy elsősorban az infláció és a középosztály életszínvonala lesz az a terület, ahol az egykori elnök a kampányban támadhatja Bident.

Minden erről szól: jobban él, mint négy éve? Ez lesz a kampány legfontosabb témája

- mondta Moore a Bloomberg tudósítása szerint.

Trump lehetséges gazdaságpolitikája bizonyos területeken az előző elnöki ciklusának folytatását hozhatja, máshol viszont akár éles fordulatot is tartalmazhat.

Azt már többször nyilvánvalóvá tette Trump, hogy a kereskedelem és a beruházások területén folytatná korábbi politikáját, mely az amerikai vállalatok támogatására épült („America First”). Akár ennél is tovább menne, hiszen egy általános 10 százalékos importvám ötletét is bedobta, amivel az amerikai ipart védené. Ez ismét fennakadásokat okozna a beszállítói láncokban és még az olyan Amerika-párti szövetségeseknél is kiverhetné a biztosítékot, mint Kanada, Mexikó vagy Japán.

A külkereskedelem szempontjából a legnagyobb kérdés az amerikai-kínai kapcsolatok alakulása, hiszen Trump előző elnöksége alatt ez volt az elsőszámú csatatér. A két nagyhatalom folyamatosan büntetővámokkal sújtotta egymás termékeit és fagyossá vált a kapcsolatuk. Ez a fagyos viszony a Biden-elnökség alatt is megmaradt, nem enyhültek a kereskedelmi korlátok érdemben. A várakozások szerint azonban akár újabb csörték is jöhetnek, a republikánus politikus egyik fő célja ugyanis az lehet, hogy az amerikai gazdaságot minél jobban leválassza Kínáról és a saját lábára állítsa. A gyakorlatban ez egyrészt az importvámok ismételt emelkedését, másrészt az ázsiai országba irányuló amerikai befektetések megnehezítését jelentené.

Az adórendszer területén Trump további adócsökkentésekre készül a munkavállalók számára. A korábban meghozott átmeneti intézkedés ugyanis 2025-ben megszűnne, ezt tenné állandóvá. A Bloomberg cikke szerint az adócsökkentéssel jelenleg is elsősorban a gazdagabb háztartások, a kisvállalkozók és az ingatlanszektor képviselői járnak elsősorban jól, nekik lenne pozitív, ha ezt állandóvá tennék. Stephen Moore azt mondta, hogy a kereskedelmi tarifákból befolyó plusz forrásokat Trump arra fordítaná, hogy az adócsökkentést szélesítse. A társasági adókulcsot az előző elnökség alatt 35 százalékról 21 százalékra faragták, ezt eredetileg 15 százalékra szerette volna Trump csökkenteni. Azonban republikánus ellenfelei elsősorban a dolgozók és a középosztály támogatásával kampányolnak, ezért állítólag elvetette az ötletet, inkább arra a területre fordítaná a plusz forrásokat.

2016 és 2020 között sok kritikát kapott Trump bevándorláspolitikája, ez a szigor térhet vissza akkor, ha novemberben újabb négy évre bizalmat szavaznak neki a választók. Az egyik lehetséges intézkedés lehet, hogy megszüntetné az illegális bevándorlók gyermekeinek járó automatikus amerikai állampolgárságot, ami komoly jogi aggályokat is felvetne, hiszen jelenleg minden az Egyesült Államok területén született gyermek automatikusan amerikai állampolgár lesz. Novemberben Trump azt mondta, hogy ezek az illegális bevándorlók az amerikaiak adójából és megtakarításaiból szeretnének meggazdagodni, amit nem fog hagyni és azonnal véget vet neki, ha lehetősége lesz rá.

A költségvetésben Trump sosem volt a megszorítások híve, 2017-es már említett adóreformja nagyban hozzájárult a költségvetési hiány emelkedéséhez. Emellett elutasította, hogy hozzányúljon a szociális- és egészségügyi ellátásokhoz, ami hosszútávon is emeli a deficitet. A kampányban eddig azt ígérte, hogy elsősorban a nemzetközi segélyek, a klímavédelmi hozzájárulások és a bevándorlás területén spórolna, szerinte a bezárkózó magatartás megvédi az amerikai adófizetők pénzét például az ukrajnai háború finanszírozásától.

A gazdaságszabályozásban Trump elnöki ellenőrzés alá vonná a jelenleg független állami intézményeket, mint például a Szövetségi Kereskedelmi Bizottságot (FTC) vagy a Szövetségi Kommunikációs Bizottságot (FCC). Korábban úgy fogalmazott, hogy minden új szabályozás mellett két meglévőt megszüntetne, vagyis jelentősen enyhítené a vállalatok adminisztratív terheit.

A klímapolitikában is eltörölheti a Biden-kormányzat eddigi intézkedéseit az esetleges új republikánus elnök, emellett félő, hogy korábbi fenyegetését beváltva kivonulna a párizsi klímaegyezményből. Az energiapolitikában is az amerikai cégeket támogatná a volt elnök, konkrét tervei között szerepel az olajkitermelés és finomítás felpörgetése, illetve további földgázmezők megnyitása. Ezzel párhuzamosan pedig megszüntetné a jelenlegi ösztönzőket a zöld energia és az elektromos járművek felé való átállásra.

Trump újabb elnöksége a monetáris politikára is hatással lehet, hiába független ugyanis az amerikai jegybank, 2016 és 2020 között kemény kritikákat kapott az elnöktől. 2019-ben például „makacs gyereknek” nevezte a Fedet, mely nem hajlandó csökkenteni az irányadó kamatot. Ez a nyomástérhet vissza akár 2025-től is, amennyiben a volt elnök visszatér a hatalomba, emellett Trump már leszögezte, hogy nem hosszabbítja meg Jerome Powell Fed-elnök 2026-ban lejáró mandátumát, ha ő lesz az elnök.

Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images