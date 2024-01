Lesújt a vihar Amerikára: árvízre, hóesésre, áramszünetre készülnek több államban

New Yorkra árvíz, Chicagora pedig hatalmas havazás vár a viharok miatt, amelyek még a légi közlekedést is megzavarják, és több államban áramkimaradásokat okozhatnak - jelentette a Bloomberg

Az amerikai meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint péntek estétől szombat reggelig a New Jersey északi részétől New England déli részéig nyúló területen akár 6,4 centiméternyi csapadék is hullhat, emellett Chicago agglomerációja akár 12 centiméteres hóesésre is felkészülhet. Ezzel szemben maga Chicago városa mérsékeltebb, 3 és 6 centiméter közötti havazásra készül - jelentette Marc Chenard, az amerikai időjárás-előrejelző központ vezető előrejelzője.

A kedvezőtlen időjárási körülmények már eddig is jelentős fennakadásokat okoztak a légi közlekedésben: FlightAware adatai szerint New York-i idő szerint 10:58-ig 2469 járattörlés történt az Egyesült Államokon belül és kívül. E járattörlések jelentős része - 1034 járat - a chicagói O'Hare és Midway repülőterekhez kapcsolódik.

Zack Taylor, az amerikai időjárás-előrejelző központ másik vezető előrejelzője aggodalmát fejezte ki a heves esőzések lehetséges hatásaival kapcsolatban New York térségében. Taylor arra figyelmeztetett, hogy e csapadék miatt a városi árvíz veszélye is fennállhat New York városában és környékén.

Eközben Texasban a sarkvidéki légtömeg miatt a hétvégén és a jövő hét elején várhatóan havazást hozó sarkvidéki légtömegek miatt fagyos hőmérsékletre készülnek. Taylor kiemelte, hogy a hétfő és a kedd az előrejelzések szerint különösen hideg napok lesznek, a hőmérséklet az erre az időszakra jellemző szintek alá süllyed.

A PowerOutage.us szerint Texasban, Arkansasban, Mississippiben és Tennessee-ben jelenleg több mint 115 758 ügyfél van áram nélkül a vihar hatásai miatt. Emellett Illinois-ban és Wisconsinban - a Középnyugaton fekvő államokban - 110 172 ügyfélnél szintén áramkimaradás tapasztalható.

Címlapkép forrása: Getty Images