A hétszeres gázár is lehúzta a magyar inflációt - Mutatjuk, hogyan

Bár másfél éve változatlanok a lakossági rezsicsökkentési rendszerben a gáz- és áramárak, mégis érdemi árcsökkenést mutatott ki a KSH az átlagárak terén, és a Portfolio kalkulációi szerint ez is érdemben, 0,7%-ponttal, hozzájárult ahhoz, hogy decemberre már 5,5%-ra esett az éves infláció Magyarországon.

Bár másfél éve változatlanul 102 forint, illetve 767 forint körüli egy köbméter gáz ára a lakossági rezsicsökkentési rendszerben, a KSH a 2022 nyári rezsiváltozás óta jelentős árcsökkenést mért, pontosabban

tavaly decemberre már „csak” 147 forintos átlagos gázárat becsült a háztartások szintjén, ami másfél éve a legalacsonyabb.

Ez úgy lehetséges, hogy amint itt és itt rámutattunk: a magas gázártól való félelem, a reálbércsökkenés és az enyhe időjárás együtt folyamatosan spórolásra ösztönzi a családok széles körét, és ezért a 2022 végi 22%-ról múlt év végére már csak 10%-ra csökkent azon háztartások aránya, akik az átlagfogyasztás fölé lógnak, és így megjelenik náluk a 767 forintos gázár a számlán. Így tehát egyre több család fér be a tisztán 102 forintos gázár keretei közé, és ez folyamatosan lefelé szorítja a háztartások egésze szintjére becsült átlagos bekerülési árat, ez pedig így lefelé szorítja az inflációs adatot is. A Portfolio kalkulációi szerint ez a tavaly decemberi inflációs számot 0,7%-ponttal szorította le, és ezzel együtt lett 5,5%-os a szám, és ahogy már korábban levezettük: meglátásunk helyes a KSH számítási metódusa a kettős árazású gáz- és áramtermék esetén.

Az áram esetén is a fenti hatás miatt történt az, hogy miközben a rezsiárak nem változtak, a háztartások szintjére kimutatott átlagár fokozatosan mérséklődött, igaz nem olyan mértékben, mint a gáz esetén. Tavaly decemberre a KSH 45 forintot becsült a háztartások átlagára egy kilowattóra áram esetén, az éjszakai vezérelt áramnál pedig 33 forintot – amint az alábbi ábrán láthatjuk, mindkettő a legalacsonyabb árszint a 2022 nyár végi rezsiváltozások óta.

A kemény fagyok idején külön érdekes azt is megnézni, hogy a két másik fűtési energiahordozó ára, a tűzifáé és a briketté hogyan alakul. Előbbi esetén ismét 8 ezer forint/mázsa körül stagnált az országos átlagár a KSH árgyűjtése alapján, utóbbi esetén ismét 20 ezer forint alá (19220 forintra) süllyedt egy mázsa ára.

A nagykereskedelmi gázár esésével párhuzamosan a gázpalack cseredíja is mérséklődött valamelyest az utóbbi időszakban (igaz előtte a masszív gázár emelkedést csak korlátozottan reagálta le a cseredíj, így most a mérséklődés is tompább). A KSH mérése alapján decemberben 7850 forintra mérséklődött a cseredíj a tavaly februárban csúcsot jelentős 8870 forintról.

Amennyiben a fenti egyedi termék árfolyamatokat idősoros ábrákra rakjuk, akkor az alábbiakat kapjuk. A havi árváltozásokat mutató idősoron jól látszik a 2022 szeptemberben mért drasztikus rezsiemelkedés a gáz- és áramár esetén, ami kevésbé teszi látványossá az azóta bekövetkező árcsökkenést.

Az év/év alapú mutatónál pedig az látszik jól, hogy a 2022 szeptemberben bekövetkezett rezsiemelés 2023 szeptemberben milyen szépen kipörgött a magas bázisból, azóta pedig lényegében oldalazás mutatkozik.

Amennyiben a fentieket egyetlen ábrába sűrítjük, akkor az alábbit kapjuk a háztartási energiaárak változásánál éves, illetve havi szinten.

Címlapkép forrása: Getty Images