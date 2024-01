Volánbusz: újabb sztrájkra készülnek, gyűlnek az aláírások

Eddig 5107 Volánbusz-sofőr írta alá, hogy a munkáltató nem elégséges bérajánlása esetén kész sztrájkolni – közölte a lappal a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) elnöke, Dobi István.

Dobi abban az esetben szervez meg egy decemberihez hasonló munkabeszüntetést, ha a 10.400 autóbusz vezető legalább 60 százaléka egyetért a bérköveteléssel, és aláírásával megerősíti, hogy részt is vesz az esetleges sztrájkban, amelyre január 28-án és 29-én kerülne sor.

Most 49 százaléknál járnak, és nagyjából 900 buszvezető egyetértésére lenne még szükség.

A SZAKSZ-nak 2600 tagja van, ami azt jelenti, hogy más szakszervezethez tartozók, és olyan munkavállalók is az akció mellett vannak, akik egyik szakszervezetnek sem tagjai.Január 16-án, azaz jövő kedden lesz a MÁV-Volán csoport érdekegyeztető tanács ülése, ahol az erre az évre vonatkozó bérajánlását teszi meg a munkáltató. A SZAKSZ már tavaly szeretett volna erről tárgyalni, de az egyeztetés elakadt. Emiatt is hirdetett munkabeszüntetést decemberben. Az akkori, nem hivatalos értesülés alapján ugyanis a munkáltató 6-8 százalékos béremelést tervezett, ez mára 10-12 százalékosra nőtt. A SZAKSZ viszont 25 százalékos bérfejlesztést tart tárgyalási alapnak, de Dobi István kijelentette: 20 százalék alá semmiképpen nem megy.Dobi elmondása szerint tudomása van arról, hogy más szakszervezeti vezetők ellenük hangolják a munkavállalókat, és azzal is riogatják őket, hogy a támogató aláírás a főnökök kezébe kerül, aminek rossz következménye lehet. A SZAKSZ-elnök hangsúlyozta: a kiharcolt béremelést nemcsak a SZAKSZ tagjai kapják meg, a sztrájk pedig a munkavállalók joga, és ha a dolgozók többsége összefog, egyetlen munkaadó sem dönt mindenki kirúgása mellett.

A Népszava emlékeztet: a MÁV-Volán csoport érdekegyeztető tanács ülésén Lázár János közlekedési miniszter is részt vesz. Lázár korábban a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet bérkövetelést irreálisnak és túlzó mértékűnek, a decemberi sztrájkot jogilag erősen vitathatónak, a szakszervezetet felelőtlennek minősítette. A bíróság viszont azóta másodfokon is kimondta: a sztrájk jogszerű volt.

Közben a Mozdonyvezetők Szakszervezete is bejelentette: legalább 18 százalékos bért követelnek, ha sikertelen lesz a bértárgylás ők is felkészülnek a sztrájkra. Ennek előzménye, hogy az Ügyvivő Bizottság felmérte a tagszervezetek álláspontját, és kiderült, a dolgozók kiállnak a 18 százalékos bérkövetelés mellett. A 18 százalékos béremeléssel a három évvel ezelőtti, 2020-as szintre állna vissza a mozdonyvezetők bérének vásárlóértéke.

Címlapkép forrása: Getty Images