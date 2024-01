Mutatjuk, miért nem indult ma rendesen a Messenger!

A Meta által tavaly decemberben bejelentett frissítés keretében a Messenger chat-applikációban és a Facebookon is elindult a személyes üzenetek és hívások teljes körű, alapértelmezett végpontok közötti titkosítása. Azok a felhasználók, akik a hétvége során reggel arra ébredtek, hogy

nem férhetnek hozzá a Messenger alkalmazáshoz anélkül, hogy PIN-kódot adnának meg, valójában ezen újítás bevezetésével találkoztak,

írja az IT Business. A Messenger már 2016 óta lehetőséget biztosított az említett titkosítás aktiválására, de mostantól kezdve az összes privát beszélgetés és hívás alapbeállítása automatikusan ez lesz.

A végpontok közötti titkosítás révén egy extra védelmi szint jön létre, amely garantálja, hogy az üzenetek és hívások tartalma csak a küldő és fogadó eszközei között legyen elérhető. Ez azt jelenti, hogy senki más - beleértve magát a Metát is - nem képes belelátni vagy hallgatni az adatcsere tartalmába.

A titkosított kommunikáció mellett új funkciók is bevezetésre kerültek, bár előfordulhat, hogy meglévő beszélgetéseink frissítése időt vesz igénybe. Az egyik ilyen újdonság az elküldött üzenetek szerkesztésének lehetősége maximum 15 perccel az elküldést követően - amennyiben valaki visszaélést jelezne egy szerkesztett üzenettel kapcsolatban, a Meta képes lesz megtekinteni annak eredeti változatát is. A Messenger további innovációjaként bevezették az eltűnő üzenetek funkciót is, melyek 24 óráig maradnak láthatóak, ezt követően pedig automatikusan törlődnek. A cég ígéretet tett arra is, hogy

értesíti a felhasználókat abban az esetben, ha valaki képernyőfotót készítene egy eltűnő üzenetről.

A mostani frissítésnek köszönhetően javult a médiafájlok minősége és elérhetősége is; továbbfejlesztették a felhasználói felület dizájn- és vezérlési elemeit, továbbá hamarosan HD-média megosztása és fájlátviteli lehetőség is elérhetővé válik néhány felhasználó számára, tesztüzemi körülmények között.

Végül pedig hangüzeneteink lejátszási sebességét növelhetjük akár 1,5-szeres vagy 2-szeres gyorsaságúra, illetve folytathatjuk hallgatásukat még akkor is, ha kiléptünk egy beszélgetésből vagy magából az alkalmazásból. Az új funkciók rendszerszintű bevezetése folyamatosan zajlik; nem mindenki kapja meg egyszerre ezeket az újdonságokat. Azoknál az eszközöknél, ahol már elérhetőek a frissítések, ott

a rendszer arra kérhet bennünket, hogy állítsunk be egy helyreállítási módszert, például egy PIN-kódot,

mellyel később visszaállíthatjuk az üzeneteinket, ha elveszítjük a telefonunkat, vagy új mobil eszközt vásárolunk és szeretnénk átvinni rá az előzményeket. Az IT Business szerint a mostani upgrade a Messenger legnagyobb fejlesztése a 2011-es bevezetés óta.

Címlapkép forrása: Shutterstock