Triplázódik az izraeli költségvetési hiány a háború miatt, kemény lépéseket ígért Netanjahu

"Senki sem állíthat meg minket - sem Hága, sem a gonosz tengelye, sem senki más" - hangsúlyozta egy szombati sajtótájékoztatón Netanjahu a 100. napja tartó konfliktus kapcsán, utalva Iránra és a vele szövetséges közel-keleti csoportokra.

A CNN tudósítása szerint azt is mondta: Izrael nem tudja befejezni a háborút addig, amíg teljesen ellenőrzésük alá nem vonják az egyiptomi-palesztin határszakaszt, az ún. philadelphiai folyosót, egy 14 kilométeres földsávot és szó szerint azt mondta: "be kell zárnunk", mert különben hiába fegyvermentesítik a gázai övezetet, újra beszivárognak fegyverek a térségbe. Azt is hangsúlyozta:

Elpusztítjuk a Hamászt, demilitarizáljuk Gázát.

Közben a Reuters egy vasárnap nyilvánosságra hozott költségvetési módosító indítvány alapján azt írja: az eddigi 2,25%-ról 6,6%-ra ugrik 2024-ben a GDP-arányos költségvetési deficitplafon a háborúval összefüggő következmények miatt. A miniszterek vasárnap vitáznak a tervezről, majd hétfőn szavaznak róla.

A friss költségvetési anyag egyrészt a rosszabb GDP-pályával, másrészt a megemelkedő hadikiadásokkal indokolja a deficitplafon jelentős emelését. A módosító indíntvány szerint a háború a gazdasági pályát idén 1,1%-ponttal rontja a tavalyi évre gyakorolt 1,4%-pontos lassító hatás után, a kiadásokat pedig 150 milliárd izraeli sékellel növeli meg 2023-2024-ben a háború, feltéve, hogy az az idei első negyedévben véget ér.

