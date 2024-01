Aggasztó adatokkal kell szembenéznie a választásra készülő Joe Bidennek

Az Egyesült Államok elnökválasztását Iowa állam kezdi meg egy jelöléssel hétfőn. Az elemzések szerint a fogyasztói bizalom nagy szerepet fog játszani a választás végeredményében, ez viszont nem Joe Bidennek kedvez: egy vasárnapi kutatás szerint az amerikaiaknak csak a 13%-a érzi úgy, hogy jobban él a jelenlegi elnök alatt, mint az előző érában. Bár az inflációs és munkaerőpiaci adatok nem rosszak, Joe Biden amiatt is aggódhat, hogy az Egyesült Államokban élő emberek csupán egyharmada gondolja úgy, hogy a jelenlegi elnök jól irányítja a világ legnagyobb gazdaságát.

Ennek ellenére a négy legnagyobb amerikai bank szerint a fogyasztók pénzügyi helyzete továbbra is erős, e tekintetben pedig nincs ok az aggodalomra. A Bank of America úgy gondolja, bár a fogyasztók nincsenek annyira kitömve, mint a pandémia alatt, még most sem kell aggódni a helyzetük miatt.

A fogyasztói aktivitás azt mutatja, hogy van még hely a növekedésre

- mondta Alastair Borthwick, a BofA pénzügyi igazgatója.

A bankok ugyanakkor azt is megjegyezték, hogy a megtakarítók kevesebb pénzt tartanak a bankban, mint 12 hónappal ezelőtt, a költéseik azonban nem igazán változtak. Ez stresszesebb helyzetbe juttatja az állampolgárokat, hiszen kevesebb tartalék mellett vannak ugyanakkora kiadásaik.

