Eljött a Sárkány Éve - Felébred a szunnyadó óriás?

Nem sikerült a legfényesebben a kínai befektetési sztori 2023-ban: a világ második legnagyobb gazdaságának fellendülését többek között

hátráltatták.

A turizmuson és néhány ágazaton, például az elektromos autók piacán kívül 2023 tehát nagyrészt a vártnál lassabb növekedésről szólt. Az ország gazdasági egészségével kapcsolatos növekvő piaci pesszimizmus markáns jele volt, amikor a Moody's hitelminősítő december elején negatívra váltotta Kína szuverén hitelminősítési kilátását, az ország ingatlanpiaci likviditási válságának és középtávú növekedési kockázatoknak való kitettség miatt.

Az ország nemzetközi megítélésének alakulásával kapcsolatban talán a részvénypiaci folyamatok a legbeszédesebbek: a tavaly felmerült, illetve felerősödő aggályok mentén a kínai vállalatok részvényeibe érkező külföldi pénzáram közel 90 százaléka "elmenekült" az év végére a tőzsdékről. A Financial Times a hongkongi Stock Connect kereskedési platform adatainak felhasználásával végzett számításai alapján közölte: a kínai vállalati papírokban 2023-ban végrehajtott nettó külföldi befektetések értéke augusztusban tetőzött 235 milliárd jüannal (33 milliárd dollár) - az év első felében a nemzetközi befektetők példátlan ütemben vásároltak kínai részvényeket, mert gazdasági fellendülést vártak, miután Kína feladta a zero-Covid politikát.

Augusztus óta azonban 87 százalékkal 30,7 milliárd jüanra apadt a külföldi befektetések értéke.

A Financial Times által idézett adatok szerint a külföldi befektetők augusztus óta folyamatosan nettó eladóként vannak jelen a kínai részvénypiacokon, ennek eredményeként az oda irányuló nettó külföldi befektetések 2015 óta a legalacsonyabb szinten alakultak.

