Gazdasági növekedés és stabilitás – merre tovább magyar költségvetés?

Az utóbbi hetekben számos cikk jelent meg a magyar költségvetés helyzetéről. Mondhatjuk: újra „sláger lett” e téma és bizony nem jó értelemben. A cikkek a költségvetési hiány elfutásáról , a középtávú költségvetési pozíció feszültségeiről szólnak, vagy egyenesen a 2010 előtti helyzettel vonnak párhuzamot. Mit tehet az olvasó, ha maga is részese a költségvetés alakításának, sőt felelősséget is visel azért? Megvonhatja a vállát, hiszen „minden csoda három napig tart”, majd letűnnek ezek a cikkek, ahogy a gazdaság bővülésével a „költségvetési hullámok is kisimulnak”. Vagy reagálhat a véleményekre. Ez utóbbit tartom helyes választásnak: a kritikákra figyelni kell, ha pedig szükséges, nem maradhat el a reakció.

A téma súlya, a napvilágot látott cikkek széles köre miatt véleményemet egy hosszabb írásban összegeztem, melynek kivonatát az alábbi keretes rész tartalmazza.

1. A választók bizalmából 2010 óta felelősséget viselő kormány mindig az aktuális gazdaságpolitikai célokhoz igazította költségvetési politikáját, mely során figyelembe vette a pénzügyi, jogi mozgásteret is. 2010 után az első feladat maga a megbomlott pénzügyi egyensúly helyreállítása, egyúttal a foglalkoztatás bővülésének és a gazdasági növekedés feltételeinek a megteremtése volt. Az eredményt ismerjük: a konszolidáció után mind a foglalkoztatottak száma, mind a reálbérek, mind a gazdaság teljesítménye jóval az uniós átlag fölött nőtt, miközben az államadósság rátája folyamatosan és európai összevetésben is jelentősen csökkent.



2020-tól új időszak kezdődött. A covid, majd a szomszédos háború negatív hatásai okán az eddigi eredmények (foglalkoztatottság, a családok jövedelmi helyzete) megőrzése érdekében a kormány tudatosan növelte a kiadásait és csökkentette az adókat. Erre mind Magyarország piaci, a befektetők által folyamatosan „visszaigazolt” finanszírozási képessége, mind a 2020-tól érvényesített európai uniós joggyakorlat kifejezetten lehetőséget adtak. Az intézkedések ezidáig – véleményem szerint – sikeresek; Magyarországon ma 4,8 millióan dolgoznak, az anyagi biztonságot segítik a továbbra is széles családtámogatások, az alacsony rezsiköltségek, vagy az értéküket megőrző nyugdíjak.



„Valamit valamiért”: a siker ára a korábbiakhoz képest magasabb költségvetési hiány és a 2020 óta csökkenő, de a 2019-es szinthez, vagy a régiós versenytársakhoz képest még kétségtelenül magasabb államadósság. 2022-től ráadásul a háború és arra válaszul adott európai uniós szankciók felborították az energia-piacot, felsrófolták az inflációt, és lehűtötték Európa gazdaságát. Mindennek következményei láthatók a nyitott magyar gazdaságon és így a tavalyi költségvetési adatokon is.



2. A 2023-as költségvetés hiány a fentiek következtében valóban jóval magasabban teljesült, mint azt a Kormány, illetve a Kormánytól független szervek 2022-ben, vagy 2023 első hónapjaiban várták. A hiány értékelésekor ugyanakkor ne feledjük: maga az éves költségvetés és annak végrehajtása nem cél, hanem gazdaságpolitikai eszköz a munkahelyek és az anyagi biztonság megőrzése érdekében.

A Kormány a tavalyi év folyamán többször mérlegelte, hogy szükséges-e, célszerű-e a költségvetési pozíció erősítése új intézkedésekkel. Ilyen lépésekre az év második felében újra pozitív tartományba kerülő növekedési és reálkereset-bővülési folyamatok megőrzése érdekében végül nem került sor. A megemelt finanszírozási igényt a magyar állam teljesíteni tudta, miközben a piaci befektetők továbbra is töretlen bizalmát épp a januári dollárkötvények jelentős túljegyzése igazolja. Az államadósság-ráta eközben a tavalyi évben is csökkenhetett - erre pedig valószínűleg kevesebb, mint az uniós tagállamok kétharmada volt képes.



3. A jelenleg látott gazdasági, költségvetési kihívások (infláció, növekvő kamatszintek, visszafogottabb gazdasági teljesítmény) döntő része kívülről jött, de ettől még a kihívásokra adandó válaszokat nem várhatjuk külső szereplőktől. Noha átfogó gazdasági stabilitást, kiszámíthatóságot a külső környezet változása (így a fegyverszünet) hozhatna, saját jövőbeli költségvetési politikánk vonalát tekintve – a 2023-as folyamatok tapasztalatai alapján – az alábbiak tűnnek célszerűnek:

– 2024-ben alapvető cél a 3-4%-os gazdasági növekedés elérése. A magyar gazdaság erős, megőrzött fundamentumaira is tekintettel ugyanakkor a gazdaság-élénkítő lépéseket hangsúlyosan össze kell hangolni az infláció miatt megemelkedett állami finanszírozási költségekkel. Csak olyan új programokat, projekteket célszerű támogatni, melyek makrogazdasági szintű hozama (hatása) kitermeli a csökkenő, de még mindig magas állami finanszírozási költségeket. Ezzel összhangban a Kormány által vállalt hiány- és adósságcsökkentést következetesen folytatni kell. Vita a mértéken, nem az irányon lehet.

– A nagyobb külső bizonytalanság okán konzervatív makrogazdasági tervezés szükséges: inkább óvatos növekedési prognózis, nagyobb költségvetési tartalékok.

– A 2023-as költségvetési folyamatok bizonyították, hogy a magas infláció „nem barátja a költségvetésnek”. Ezért a Kormánynak továbbra is támogatnia kell az infláció csökkentését, elfogadva a Magyar Nemzeti Bank inflációs célkitűzését.

– A költségvetési kiadások és bevételek hatékonyságát továbbra is elemeznünk kell. A Kormány számos lépést tett az elmúlt években (lásd „egyablakos” kormányhivatali ügyintézés, állami működési kiadások kontrollja, az adók számának és adminisztrációjának csökkentése); e munka soha nem állhat meg.



4. A költségvetési stabilitást segíti, ha a lezárjuk a még nyitott kérdéseket az uniós intézményekkel, valamint az uniós intézmények is egyenlő mércével mérik a tagállamokat, legyen szó az uniós finanszírozású programokról, vagy a később várhatóan „élesedő” új túlzottdeficit-eljárási szabályok érvényesítéséről.

Diagnózis: Milyen volt a költségvetési politika az elmúlt években?

Írásomban először néhány adattal szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy pontos diagnózist kapjunk a magyar költségvetés helyzetéről. Ez elkerülhetetlen annak érdekében, hogy lássuk, miből erednek a költségvetési kihívások – hisz ez segíthet a helyes szakpolitikai irány kijelölésében.

2010-2019. – stabilizáció és építkezés

A 2010-ben megválasztott kormány egyik első feladata az ország pénzügyi helyzetének azonnali stabilizálása volt. Abban széles egyetértés van, hogy e törekvés sikeres volt. A költségvetés hiánya a 3%-os GDP-arányos szint alatt volt, az adósságráta az új adósságszabályt is tartalmazó Alaptörvény 2011-es elfogadásától 2019-ig – az Unió tagállamai közül Málta mellett egyedüliként, az állami vagyon bővülése mellett is – minden évben csökkent. Az adósságrátánk 15%ponttal mérséklődött, míg a 27 tagállam átlagos rátája mindössze 4,1%ponttal. Ez időszak alatt a gazdaság teljesítménye 2013-tól minden évben meghaladta az Unió átlagát, a foglalkoztatottak száma ugrásszerűen nőtt. Mindezen tények jelentősen erősítették a befektetői bizalmat, hozzájárulva ahhoz, hogy az adósságszolgálatra költött kamatkiadások a 2012-es 4,6%-ról 2019-re a GDP 2,2%-ára csökkenjen. 2018-2019-ben már arról folyt a szakmai vita, hogy az egyre feszesebb munkaerőpiac mellett a növekedés támogatása érdekében szükséges-e, célszerű-e egyáltalán 2% körüli hiányszintet tartani, vagy lejjebb kellene azt szorítani. A választ az elfogadott 2020-as költségvetés tartalmazta: a hiánycél 1% volt a GDP 1%-át kitevő tartalék mellett. Belátható közelségbe került a „nullás”, vagyis egyensúlyos költségvetés.

2020-2021. – a járvány évei

2020-ban a koronavírus-járvány kitörésével új helyzet állt elő. Keynes óta tudjuk, hogy piaci zavarok esetén az államnak – ha teheti – célszerű gazdasági ösztönzőkkel a keresletet növelni. Maga az Európai Bizottság is erre sarkallta a tagállamokat, mondván: kisebb hiba a túlzott stimulálás, mint a költségvetési aggályok miatti visszafogott élénkítés. Nem véletlen, hogy a stabilitási és növekedési egyezmény költségvetési rendelkezéseitől (a 3% alatti hiánytól, illetve csökkenő adósság-rátától) történő eltérés szankcionálási lehetősége azonnal fel is lett függesztve.

Nálunk is gyorsan lekerült a napirendről a hiány szintjének csökkentése. Az egészségügyi és gazdaságvédelmi kiadások, adócsökkentések okán a hiány a GDP 5,6%pontjával növekedett, ami kisebb, mint az uniós átlag (6,2%pont), ennek ellenére a gazdaság 2020-2021-es teljesítményét nézve mégis hatékonyabb volt az élénkítés. (2020-ban az Unió átlagos GDP-je 5,6%-kal zsugorodott, szemben a magyar 4,5%-kal.) Mindeközben megőriztük a 2010 után létrejött 1 millió új munkahelyet. A szigorú közgazdászok arra pedig pláne felkapnák a fejüket, hogy a 2020-as negatív GDP volumen-adat mellett a reálkeresetek átlagosan 6,3%-kal (!) növekedtek.

2021-ben mind a hiány- mind az adósság szintje csökkent. A hiánycsökkentés (0,4%pont) kisebb mértékű volt, mint az uniós átlag (2%pont), ellenben a gazdasági növekedés ismét érdemben meghaladta az uniós átlagot (7,1% szemben az Unió átlagos 6%-ával), így a 2019-es gazdasági teljesítményt Magyarország jóval korábban érte el, mint a legtöbb tagállam. Ez egy nyitott gazdaságtól érdemi teljesítmény. A hiány-csökkentés dinamikáját illetően azt se feledjük el, hogy a vírus még velünk volt, Európa több országában (például Romániában, Csehországban, vagy Szlovákiában) pedig az adósságráta 2021-ben még növekedett is. „Szokásos módon” magas maradt a foglalkoztatottság és a reálkeresetek is 3,6 százalékkal bővültek.

A 2020-2021-es reálgazdasági siker ára a hiánnyal együtt törvényszerűen megugró államadósság volt, ami ugyan meghaladta a régió országaiét, de továbbra is bő 10 százalékponttal volt alacsonyabb, mint az uniós átlag. Az adósság finanszírozási költségei ekkor még – az európai gyakorlattal összhangban a Magyar Nemzeti Bank állampapír-vásárlásainak is köszönhetően – mindkét évben mindössze a GDP 2,3%-át tették ki.

A későbbi költségvetési mozgástér szempontjából lényeges, hogy a 2020-2021-es magyar intézkedések nemcsak abban tértek el számos európai országétól, hogy nagyobb hangsúlyt kaptak a beruházások, hanem abban is, hogy az egyszeri jellegű intézkedések mellett számos tartós lépést láthattunk: akár a több éves beruházási programokra, akár a 13. havi nyugdíj visszaépítésére, vagy az orvosok jelentős béremelésére gondolunk. Ezen tételek mellett pedig a Kormány akkor is kiállt, ha a finanszírozási költség később megugrott.

2022 – választási költségvetés, vagy sem?

2022-ben a FIDESZ-KDNP pártszövetség európai összevetésben is kivételes módon sorozatban negyedik alkalommal kapta meg a szavazók bizalmát. Ezt megelőzően sokan választási osztogatásnak aposztrofálják azon intézkedéseket, melyek kétségtelenül növelték az állam kiadásait – legyen szó akár a családok szja-visszatérítéséről, a katonák, rendőrök hat havi „fegyverpénzéről”, vagy a 13. havi nyugdíj teljes összegének visszaépítéséről. Az természetes, hogy minden politikai párt szerte a világon a lehető legjobb eredmény elérésére törekszik a választásokon (hiszen ezért jöttek létre) és ez befolyásolja gazdaságpolitikai döntéseiket is. Ugyanakkor ne feledjük: a „választási költségvetés” kifejezés a 2002-es és a 2006-os költségvetések kapcsán került be a közbeszédbe. Míg ezen években mind a hiány, mind az adósságráta növekedett a megelőző évekhez képest, addig 2022-ben mindkét mutató javult 2021-hez képest. Míg 2002-ben és 2006-ban gazdasági konjunkturális időszak volt, az uniós tagállamoknak be kellett tartani a maastrichti követelményeket, addig 2022-ben e kötelezettség egyik tagállamra sem vonatkozott. Míg 2002-ben és 2006-ban a gazdasági teljesítménytől függetlenül születtek költségvetési pozíciót roncsoló (és sokszor tartós) döntések, addig a 2022-es lépések jellemzően feltételhez, nevezetesen a gazdaság teljesítményéhez kötöttek (és nagyobb részt egyszeri jellegűek) voltak.

Lényeges, hogy e döntések meghozatalakor a Kormány jogosan azzal számolhatott: a hiány- és adósságráta csökkentése könnyebben folytatódhat a növekedés helyreállásával. A Kormánytól független intézmények, elemzők is 3-4%-os középtávú növekedési pályát, moderált finanszírozási költségeket, ezzel összhangban gyorsabban csökkenő hiány- és adósságpályát feltételeztek. A költségvetés tehát a „normál gazdálkodás” feltételei mellett kézben tarthatónak tűnt.

2022-2023 – a háború hatásai

A háború kitörésekor új helyzet állt elő, hiszen a magyar gazdaság számára külső hatásként

a) megugrottak az energiaárak,

b) ezzel összefüggésben az infláció,

c) az inflációval a kamatok, így az adósság-finanszírozás költsége, valamint

d) általános gazdasági lehűlés következett be.

a) Az energiaár-robbanás a háborúhoz és a szankciókhoz köthető. Az energiapiac szereplői tudták, hogy ha a szankciók okán a kínálatot mesterségesen szűkítjük, attól még a globális energia-kereslet rövid távon nem tud érdemben változni. Márpedig ha a kereslet szűkebb kínálattal találkozik, az törvényszerűen az árak emelkedését fogja eredményezni. Ez történt Európában a szankciók, az orosz energiahordozókról történő gyorsított leválás következtében.

Míg 2021-ig a rezsicsökkentés, vagyis az alacsony fogyasztói árak fenntartása a hazai energetikai rendszeren belül kezelhető volt a szektor költséghatékony működését biztosító szabályozási eszközökkel, az MVM által korábban, alacsony árkörnyezetben kötött fedezeti ügyletekkel, vagy az olcsó paksi áram felhasználásával, addig 2022-től új lépésekre volt szükség. Márpedig a Kormány – szemben számos európai országgal – a többletterhek átvállalásával biztosította az alacsony lakossági és kisvállalkozói árak fenntartását és a közszolgáltatások (pl. oktatás, egészségügy, rendvédelem) ellátását. Ezért jött létre 2022-ben a Rezsivédelmi Alap. Az alapból a Kormány 2023-ban több mint 2200 Mrd Ft-ot fizetett ki. Ez önmagában a GDP 3%-a körüli összeg, melynek kb. felét nem fedezték a különadók – vagyis ezen tétel automatikusan a hiányt növelte.

b) Az energia-árakkal együtt „elszállt az infláció” ; a 2021-es uniós átlagos szint 2022-ben több mint a háromszorosára növekedett, közelében sem volt a jegybankok inflációs céljainak. Az ellenzéki politikusok egy része az egész Európában felszökő inflációs adatokból csak a magyarországit emelte ki, holott pont Magyarország miniszterelnöke hívta fel a figyelmet a szankciók Európa gazdaságára várható negatív hatásaira. Ráadásul a reálgazdasági hatások a „jövedelem-szivattyú” okán Magyarországon súlyosabbak voltak, mint az energiahordozókban gazdagabb országokban.

Természetesen voltak specifikus hazai tényezők is, melyek kifejezetten az itthoni fogyasztói árakat emelték, ilyenek – a teljesség igénye nélkül – az élelmiszer-árakat befolyásoló aszály, vagy épp a „covid-intézkedések” sikerének is köszönhetően a feszes munakerőpiacot, reálbér-emelkedéseket, a 2022-es lakossági többletjövedelmeket kihasználó egyes vállalati áremelések. Ez utóbbi kapcsán kiemelendő, hogy a magyarországi vállalkozások bruttó működési eredmény-növekedése 2022-ben 6,5%ponttal meghaladta az inflációt. Ezen eredmény-növekedés a 4. legmagasabb volt az uniós tagállamok között. Vagyis számos cég a kívülről jött ársokkokra „ráülve” nem csak a „jogos” energia-többletköltségeket hárította tovább a fogyasztókra, hanem a hirtelen árváltozások miatti információs zavart kihasználva jobban emelték áraikat. Minden bizonnyal nem lett volna ekkora áremelkedés, ha 2020-2021-ben nem sikeresek a Kormány „gazdaságmentő” lépései és lassabb a gazdaság regenerálódása, alacsonyabbak a lakossági jövedelmek. Tudjuk persze, hogy a vállalatok is a piacgazdaság szabályai szerint jártak el. Mégis, e folyamat egyszerre kérdőjelezheti meg a „verseny mindenhatóságát” és egyes területeken a magyarországi cégek hatékonyságát, rávilágítva arra, hogy mind az államnak, mind az egyes vállalkozásoknak vannak még feladatai.

Az áremelkedések közvetlen költségvetési hatásaként az alapvetően fogyasztási típusú adókra épülő magyar költségvetés áfa-bevétele érdemben az infláció szintje alatt növekedett (hiszen a fogyasztás volumene csökkent) és a tavalyi évben már 1000 Mrd Ft-tal, a GDP 1,3%-ával maradt el az eredetileg várt mértéktől. A nyugdíjak és más inflációhoz közvetlenül kötött kiadások ugyanakkor az infláció mértékével növekedtek.

Vannak további, jelentős összegű közkiadások, melyek erősen korrelálnak az inflációval. A legegyértelműbb ezen összefüggés az adósságszolgálati kiadásokkal áll fenn. A prémium magyar állampapírral rendelkező olvasók tudják, hogy a kamat az inflációt meghaladja – de más állampapírok hozamának is erős korrelációja van az inflációval. Emellett ma már az is közismert, hogy Magyarország NATO tagként a nominális GDP 2%-ával megegyező mértékű honvédelmi kiadás teljesítését vállalta. Márpedig a nominális GDP-t az inflációval szintén „erősen együtt mozgó” GDP deflátor is fölfelé húzza. A tavalyi évre például 1,5%-os gazdasági növekedést feltételezett a kormányzat, a honvédelmi kiadásokat ugyanakkor a nominális GDP növekedésével párhuzamosan több mint 400 Mrd forinttal növelte. 2023-ra visszatekintve pedig azt látjuk, hogy a reál GDP minden bizonnyal kis mértékben csökkent, a nominális GDP ugyanakkor 13%-ot meghaladó mértékben növekedhetett. (Az más kérdés, hogy a háború árnyékában a nemzetközi vállalásunktól függetlenül, az ország saját érdekében is racionális lépés a védelmi kiadások növelése.) Azt is látni kell egyúttal, hogy az infláció csökkenésével az egyszer már megugrott kiadási szintek hosszú távon is kiadási determinációt jelentenek: az infláció okán (is) megemelt számos kiadási tételt csökkenteni nem, vagy csak nehezen lehet; legfeljebb az adott kiadási tétel növelésének üteme lehet szolidabb az infláció mérséklődésével.

c) Az infláció növekedésével szerte a világon megemelkedtek a finanszírozási költségek.

Noha az inflációért elsődlegesen felelős jegybankok békét teremteni, új gázkutakat nyitni, vagy aszály idején esőt hozni nem tudnak, az infláció fékezése érdekében mindenhol szigorítottak. A magasabb irányadó kamatokhoz az államoknak is alkalmazkodni kellett – vagyis az állampapírok kamatai mindenütt növekedtek.

Az Európában jellemzően legalacsonyabb hozamú német papírok közül a 10 éves kötvények hozama 2022 őszén érte el a 2008 év végi szintet, majd további emelkedéssel 2023 nyarán már 2,6% fölötti értéket látunk. Magyar szemmel ez alacsony szint – de ne feledjük, e papírok hozamai bőven 0 alatt voltak 2019-től 2022 elejéig.

Ugyanez a változás – magasabb kamatszinteken – valósult meg a rövid- és hosszú lejáratú magyar papíroknál. Vessünk egy pillantást arra az állampapírra, melynek hozam-szintje szintén volt negatív tartományban! Míg a 3 hónapos diszkont kincstárjegy átlaghozama 2020 elején 0%, 2021 elején pedig 0,3% körüli volt, addig 2022 elején 3%, 2022 nyarán 8-10%, 2023 elején pedig már 14% fölötti volt e papírok hozama.

A magasabb hozamok rövidebb, vagy hosszabb ideig „beégnek” az állami kamatkiadásokba – így nem csoda, hogy a magyar kamatkiadások a 2023-2024-es évekre a GDP 4%-a fölé kúsztak. Érdemes számba venni, hogy 1%pontnyi kamatkiadási többlet ezen években 750-850 Mrd Ft-ot tehet ki.

d) Az infláció közvetett költségvetési hatása a gazdasági teljesítményen keresztül is látszik: a tavalyi stagnálás-közeli helyzet miatt számos adóbevétel szolidabb mértékben teljesült.

A 2022 végén újra-alkotott 2023-as költségvetés még 1,5%-os növekedéssel számolt, ehhez képest a tavalyi évben kismértékű gazdasági teljesítmény-csökkenés valósulhatott meg. Mindezek következtében a bevételek alacsonyabban, egyes kiadások magasabban teljesültek – tehát a hiány is magasabb lett.

Ne feledjük ugyanakkor azt sem, hogy 2022 második felében a Kormánytól független legtöbb elemző reálisnak tartotta az 1-2 százalék közötti, vagy akár nagyobb mértékű bővülést. Az Európai Bizottság 2,1%-kal, az IMF 1,8%-kal, az OECD és az EBRD egyaránt 1,5%-kal kalkulált. A prognózisok aztán folyamatosan romlottak – tegyük hozzá, nem csak Magyarország vonatkozásában. „Európa lokomotívja”, Németország teljesítménye szintén negatív tartományban lehetett, mint ahogy Ausztriáé, vagy Csehországé.

Az alacsonyabb gazdasági növekedés pedig törvényszerűen alacsonyabb költségvetési bevételeket eredményez, nem csak a már említett fogyasztási típusú adóknál, hanem például az alacsonyabb bérdinamika okán a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adótételeknél is.

A 2023-as eddig ismert költségvetési tényszámok – a magasabb hiány vállalása

A fenti tényezők és néhány további tétel – pl. az uniós források megelőlegezése – valóban jelentősen emelte a hiány szintjét. Erre is kapott kritikát a kormányzat, mondván: évközben emelte a hiánycélt, ráadásul még a december 30-án közzétett pénzügyminisztériumi prognózishoz képest is kb. 50 Mrd Ft eltérés volt a pénzforgalmi tényszámban.

A Pénzügyminisztérium „hivatali feladata”, hogy napi szinten elemezze a költségvetési adatokat. A tényadatok feldolgozásán túl az ún. kormányzati szektorba sorolt szervezeteknek a jövőben várható kiadásaikról, hiteleikről is rendszeres adatot kell szolgáltatni. Meggyőződésem tehát, hogy az információs és előrejelzési rendszer európai mértékkel nézve is kiállja a próbát – elég, ha valaki a tagállamok által évente kétszer az Eurostatnak kiküldött beszámolókat, majd a tényszámokat összeveti: a magyar adatok eltérése kisebb volt, mint az uniós átlag.

Ez ugyanakkor nem azt jelenti, hogy a Pénzügyminisztérium „fillérre pontosan” befolyásolni tudná a hiány mértékét. Hiba is lenne, ha pl. a kormányzat a tőle független szerveknek (pl. Bíróság, Integritás Hatóság) előírná, hogy az Országgyűlés által elfogadott költségvetésből pontosan mire és mikor költhet, mint ahogy az Európai Bizottságnak sem írhatjuk elő, hogy mely napon utalja át a kormányzat által kifizetett számlákat. Ezzel együtt a központi költségvetés csak decemberi összes kiadása bőven 5000 Mrd Ft feletti, bevétele pedig közel 5000 Mrd Ft. 50 Mrd Ft e mutatók kb. 1%-a.

Ami pedig a tényleges kontrollt jelenti: amikor a Pénzügyminisztérium elemzései alapján a 2023-as évközi adatokból kirajzolódott a gazdasági/költségvetési eltérés valószínűsége, akkor a Kormány mérlegelte a beavatkozás lehetőségét. Erről az év második felében a nyilvánosság is értesülhetett, lásd Varga Mihály Miniszter úr 2023 szeptemberi Közgazdász Vándorgyűlésen említett fölvetéseit a költségvetési hiányt csökkentő lehetséges lépésekről. A Kormány végül úgy döntött, hogy az alacsonyabb bevételek mellett, addicionális intézkedések nélkül is teljesíti például a megemelt honvédelmi kiadásokat, gazdaságfejlesztési támogatásokat. Az ok egyszerű: nem akarta veszélybe sodorni a 2023 végén ismét pozitívba lendülő gazdasági növekedést.

Tette ezt annak tudatában, hogy a Kormány a tervezettet meghaladó költségvetési hiány mellett is – a jelenlegi információk alapján – csökkenteni tudta az adósságrátát. Márpedig ez az Európai Bizottság 2023 novemberi előrejelzése szerint a 27 tagállamból csak 16 esetén valósulhatott meg – és ami a legfontosabb: Magyarország stabil finanszírozási hátterét mind a hitelminősítők, mind a befektetők visszaigazolták. Ezen befektetői bizalom legutóbbi példája volt a már 2024 év eleji sikeres dollárkötvény-kibocsátás, amikor közel háromszoros túlkereslet mellett, a 2022 eleji szinthez képest 1%ponttal alacsonyabb feláron értékesített a magyar állam kötvényeket.

Ez persze nem azt jelenti, hogy nyugodtan hátradőlhetünk. A csökkenő hozamszintek még mindig messze vannak az „utolsó békeév”, 2019 szintjétől, s ez akkor is lényeges, ha ma már az államadósság kamatkiadásainak 75%-át hazai lakossági és intézményi befektetők felé fizeti az állam. Ráadásul a 2023. évi ún. „bázishatások” miatt a tavaly elmaradó bevételi tételeknél nagyobb az esély a 2024-es alulteljesülésre és néhány kiadás túlteljesülésére. De az év elején vagyunk; a Pénzügyminisztérium folyamatosan elemzi az adatokat és ad tájékoztatást, valamint javaslatot a Kormány részére.

Az idei év „napi költségvetési kezelésén túl” ugyanakkor átfogóbb megállapítások is tehetőek a jövőt illetően.

Lehetséges lépések a költségvetési stabilitás fenntartása, a hiány- és az adósságszint csökkentése érdekében

Mi következik a fentiekből? 5 pontban összegzem megállapításaim:

1. Mivel a magyar gazdaságot és költségvetést negatívan érintő folyamatok alapvetően kívülről érkeztek, ezért a stabilitást, kiszámíthatóságot is a külső környezet megváltozása erősíthetné. A fegyverszünet/béke fontosságát (nem csak a szomszédos Ukrajna területén, hanem a Közel-Keleten is) nem csak az emberiességi szempontok, hanem a gazdasági tapasztalatok is alátámasztják. Amíg nincsenek rendezett viszonyok, addig bármikor újabb és újabb vezetékek robbanhatnak fel, szállítási, logisztikai csatornák kerülhetnek veszélybe – vagyis főképp az energiahordozók, de más kulcsfontosságú termékek kínálata szűkülhet, vagy épp a magyar gazdaság számára fontos exportpiacok „eshetnek ki”.

2. A magyar gazdaságban 2023 az infláció letörésének éve volt, 2024 pedig a gazdasági növekedésé kell, hogy legyen. Ekkor van esély fenntartható béremelkedésre, a családokat, vállalkozásokat érintő, fenntartható adócsökkentésre, valamint közös adósságunk, az államadósság gyorsabb ütemű mérséklésére. A gazdaság élénkítésének elsődleges szempontjával viszont hangsúlyosan össze kell hangolni a 2019-ig jellemzőhöz képest jóval drágább adósság-finanszírozás költségeit és az esetleges jogi korlátokat (túlzott deficit eljárás).

2020-2021-ben a gazdasági élénkítés olcsó finanszírozással párosult. Most nem ez a helyzet. A Kormány a Széchenyi Kártyával és a Baross Gábor programmal számos vállalkozást segített és segít annak érdekében, hogy a hitelezés ne álljon le. Teljesen jogosan: tudjuk, hogy „tizenszázalékokon” nincs, vagy alig van üzleti hitelezés. Ilyen kamatokat nagyon kevés új projekt, új beruházás tud kitermelni. Ugyanakkor ne feledjük: ezen összefüggés nem csak mikro- hanem makro-szinten is megáll. Csak olyan új projektekre, programokra költsön az állam, melyek makrogazdasági hozama (növekedési hatása) „kitermeli” a jelenleg már erősen csökkenő, de még mindig magas kamatokat! Az állam összes hitelének, adósságának kamatát mi, magyar adófizetők álljuk.

A fentiek alapján egyértelmű: az államnak továbbra is aktív, gazdaság-támogató szerepet kell betölteni, de az állam finanszírozási költségeire figyelemmel – ahogy egyik interjúban Nagy Márton Miniszter úr is fogalmazott – nem csúszhatunk a fiskális alkoholizmus bűnébe.

Folytatni kell tehát a hiány- és adósságcsökkentést, szakmai vita legfeljebb a mértéken, nem az irányon lehet.

3. A bizonytalan külső környezet okán óvatosabb makrogazdasági tervezés szükséges (inkább alacsonyabbra becsült gazdasági növekedés, nagyobb költségvetési tartalékok – röviden: konzervativizmus ezen a területen is).

4. A 2023-as költségvetés bebizonyította: az infláció (pláne annak extrém mértéke) „nem barátja a költségvetésnek”. Az infláció csak egy ponton és rövid távon segít a büdzsének: a nominális GDP emelésével hozzájárul az adósságráta mérsékléséhez. Ezen túl ugyanakkor a magas infláció közvetlen és közvetett hatásai egyértelműen rombolóak a költségvetés számára is. Ezen tapasztalatból az is adódik, hogy a Kormánynak is érdeke az európai jegybankok, így a Magyar Nemzeti Bank elsődleges feladatának, az infláció alacsonyan tartásának a sikere. Ha alacsony az infláció, még pozitív reálkamatok esetén is alacsony a finanszírozási költség.

Ha már a Kormány és a Jegybank közösen és sikeresen, radikálisan csökkentette az inflációt, akkor veszélyes lenne azzal kísérletezni, hogy a Kormány és az MNB egymással „szembe megy”. Azt gondolom, nem érdemes „felfelé srófolni” az optimális inflációs célszámot, hiszen az az inflációs várakozásokat is gerjeszti – a várakozásokat pedig nehezebb letörni. Véleményem szerint tehát a költségvetési konszolidációt hátráltatná, ha a kormányzat a Jegybank céljától magasabb inflációs szinteket tartana kívánatosnak.

5. A hatékonyság-növelést a közkiadások terén továbbra is folytatnunk kell. A Magyar Államkincstár jó példával szolgál a működési hatékonyság javítására: az otthon-felújítási támogatások esetén a Kincstár több mint 400 ezer kérelmet dolgozott fel és közel 770 Mrd Ft támogatást fizetett ki, úgy, hogy e feladatra nem vett föl plusz létszámot, azt belső átrendezéssel oldotta meg. Azt is megemlíthetjük, hogy a Kormány már több esetben racionalizálta az intézményrendszerét – gondoljunk például a kormányhivatali rendszer kialakítására – de az újabb technológiák megjelenésével, esetleges újabb munkamódszerek alkalmazásával, a kormányzati programok hatékonyságának vizsgálatával e feladatot mind az állami intézményrendszer, mind a közkiadások területén újból és újból el kell végezni. „Nehezebb időkben” erőforrásainkat a nagyobb hatékonyságú területekre kell fókuszálnunk.

Ugyanez igaz a kiadásokat finanszírozó bevételekre, az adó-adminisztrációra. Az adók számának csökkenése, pl. a közel azonos adóalappal bíró szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás összevonása (egyúttal az adókulcs mérséklése) segítette a vállalkozások adó-adminisztrációját, csökkentette költségét. Magánszemélyként pedig mindannyian tudjuk, milyen könnyebbséget jelent az, hogy már nem magunknak kell összeállítani személyi jövedelemadó-bevallásunkat, hanem az adatok „összekapcsolásával” ezt elvégzi helyettünk az állam. Nem véletlen, hogy az adó-versenyképességi rangsorban az OECD 38 országa közül a 11. helyen állunk és az sem, hogy ezen rangsor három alkategóriájában a legjobb hat ország közé tartozunk. A Pénzügyminisztérium és az adóhivatal „nem fogyott ki az ötletekből”, törekszünk arra, hogy a gazdasági szereplők erőforrásaikat elsődlegesen üzleti tevékenységükre (és kisebb arányban az adminisztrációra) fordíthassák.

Magyarország uniós tagállamként – az egyenlő elbánás szükségessége

Végül – de nem utolsó sorban – uniós tagállamként az is hozzájárulhat költségvetési stabilitásunkhoz, ha az európai intézmények egyenlő mércével mérnek minden tagállamot. Ennek három költségvetési aspektusát emelem ki:

1. Egy kisebb összegű, kötelező előleg-átutaláson túl 2023 végén, 2024 elején indult meg az új uniós ciklus és a helyreállítási alap fejlesztési forrásainak tényleges magyarországi átutalása. A magyar állam 2023 végéig képes volt mintegy 1000 Mrd Ft uniós forrás megelőlegezésére, de láthattuk, hogy ennek jelentős, évi több tízmilliárdos közvetlen finanszírozási költsége volt. Bízom abban, hogy a még nyitott kérdések mielőbb rendeződnek és hasonló összegű megelőlegezésre a jövőben nem kell, hogy sor kerüljön.

2. Magyarország továbbra is védi az Unió schengeni határait. Láthattuk, hogyan változott, változik az Unió legtöbb tagállamában a politikai közbeszéd 2015-höz képest, mégis, Magyarország továbbra is nemzeti forrásiból fizette, fizeti a déli határok védelmének 650 Mrd Ft-ot meghaladó összegét. Ha Magyarország az Unió egészének érdekében jár el, akkor elvszerű lenne, ha e feladat terheit nem egyedül finanszírozná.

3. Előbb, vagy utóbb, de ismét „élesedni fog” a maastrichti államháztartási hiányra és adósságra vonatkozó szabályrendszer. Ugyanakkor maga az Európai Bizottság is azzal számol, hogy 2024-2025-ben is 12-13 tagállam hiánya lesz a 3%-os limit felett.

Valljuk, be, nincsenek jó tapasztalataink az eljárásról, hiszen 2012-ben Magyarország volt az egyetlen tagállam, aki esetén felmerült az uniós támogatások elvesztésének esélye. Ezen „fenyegetettség” pedig bőven felmerülhetett volna 2010 előtt is (2004-es csatlakozásunktól kezdve folyamatosan túlzott deficit eljárás alatt volt az ország), vagy más tagállam (pl. a pénzügyi problémákkal küszködő déli tagállamok) esetén. A 2012-es forrás-vesztés viszont azután lett kilátásba helyezve, amikor a kormányzat erőteljes konszolidációs lépéseket hajtott végre, illetve az Országgyűlés az Alaptörvénybe iktatta az államadósság-szabályt.

Nem lenne jó, ha a fejlesztési forrásokkal összefüggésben említett egyeztetések lezárása után újból felsejlene az uniós források elvesztésének képe – csak most épp az államháztartási pozíció okán.

Banai Péter Benő, Pénzügyminisztérium

Államháztartásért felelős államtitkár

