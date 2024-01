Pocsék építőipari adat érkezett

Novemberben az építőipari termelés volumene 2,6%-kal csökkent az előző hónaphoz képest. Ezzel folytatódott az ágazat gyenge teljesítménye, amely ősz végén két és fél éves mélypontjára süllyedt.

Novemberben az építőipar teljesítménye 12,8%-kal maradt el az egy évvel korábbitól, ezt azonban részben az magyarázza, hogy a hónapról hónapra hagyományosan cikkcakkos teljesítményt nyújtó ágazatnak 2022 vége jól sikerült, így a viszonyítási alap magasra ugrott. Az ágazati tendenciát azonban ennek figyelembe vétele sem szépíti meg igazán. A koronavírus-válság utáni helyreállás (megspékelve egy választási élénkítéssel) 2022 elejére húzta új csúcsra a termelést, azóta lejtmenetet láthatunk.

Az ágazati kilátások továbbra sem fényesek. Az állami megrendelések a költségvetés rossz helyzete miatt elapadtak, a háztartások a költési lehetőségeik szűkülése miatt csökkentették a keresletet a lakáspiacon, a beruházások folyamatos csökkenése a vállalati szektor részéről hűti a konjunktúrát. A ciklikusan lassan forduló ágazat fellendülésére ezért még bizonyára várni kell. Az év első 11 hónapjában 5,3%-os volt az átlagos visszaesés.

A gyenge konjunktúrát a rendelési adatok is folyamatosan alátámasztják, a friss KSH-jelentés e szempontból kivételt jelent. A megkötött új szerződések volumene 60,3%-kal emelkedett, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 19,5%-kal csökkent, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 186%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A növekedés oka közlekedési infrastruktúra fejlesztésére kötött nagyértékű szerződés volt - vagyis a könyvekbe most esett be egy nagy értékű állami megrendelés.

A beeső szerződés sem hozott nagy változást a teljes rendelésállományban. Az építőipari vállalkozások november végi szerződésállományának volumene 21,2, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 15,6, az egyéb építményekre vonatkozóké 25,3%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól.

