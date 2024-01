Úgy kiköltekezett a kormány, hogy három és fél éve nem volt ilyen kevés pénze

Decemberben 1528,4 milliárd forintra esett vissza a központi kormányzat likvid betéteinek állománya, ennél alacsonyabb összeg utoljára 2020 nyarán volt a kormány jegybanknál vezetett számláján – derül ki az MNB előzetes statisztikai mérlegéből. Ráadásul egy ennél is régebbi csúcsot is megdöntött a statisztika, ugyanis 2016 óta először fordult elő, hogy több legyen a kormány devizabetéteinek állománya, mint a forintban fennálló likvid tartalék.

A novemberi 1808,7 milliárd forintról 1528,4 milliárdra esett vissza a központi kormányzat betéteit tartalmazó kincstári egységes számla (kesz) állománya – olvasható az MNB előzetes statisztikai mérlegében. Ezzel a hóvégi állomány egy hónap alatt 280 milliárd forinttal csökkent, utoljára 2020 júliusában volt ennél alacsonyabb a kormányzati tartalékok összege.

Még érdekesebb, ha nem a hóvégi állományt nézzük, hanem a havi átlagos összeget, ez 2043,4 milliárd forintról 1397,9 milliárdra esett egyetlen hónap alatt.

Önmagában a likvid kormányzati betétek állományának csökkenése mellett meglepő annak összetétele is. A forint betétek állománya ugyanis a novemberi 1425,7 milliárd forintról 685,8 milliárdra zuhant, míg ezzel párhuzamosan a deviza betétek összege 383 milliárdról 842,6 milliárdra emelkedett. Így

2016 márciusa óta először fordult elő, hogy több tartaléka legyen devizában, mint forintban a kormányzatnak.

Az már az előzetes költségvetési adatokból látszott, hogy vélhetően erősen kiköltekezett a kormányzat az év végén, a mostani adatok azt mutatják, hogy az uniós források beáramlására is szükség lehetett, hogy ne essen még mélyebbre a kormány tartalékainak állománya.

A devizabetét megugrásához valószínűleg egy év végi uniós átutalás vezethetett, ami egyben azt is jelenti, hogy enélkül még kisebb lehetett volna kesz-egyenleg. December egyébként is a likvid tartalékok csökkenésének időszaka, mivel a költségvetés hiánya ekkor magas szokott lenni. Néhány éve több alkalommal előfordult, hogy a kesz leapasztásához diszkrecionális lépések is hozzájárultak, "adósságbeállítási" céllal, vagyis hogy a GDP-arányos államadósság biztosan csökkenő pályát mutasson. Tavaly talán erre nem volt szükség, de az év elején tervezett látványos adósságráta-csökkentésnek várhatóan csak töredéke teljesülhetett.

Címlapkép forrása: Shutterstock