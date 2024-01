Egyre nagyobb a gond - Lesz-e nyugdíjreform Magyarországon?

Az Európai Bizottság által elfogadott magyar Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében a kormányzat vállalást tett a nyugdíjrendszer felülvizsgálatára, módosítására is, aminek 2025. március végéig kell megtörténnie. A kormányzati nyilatkozatok alapján azonban valódi nyugdíjreformra a következő 10-15 évben nem nagyon lehet számítani, miközben a hazai nyugdíjrendszer fenntarthatóságát jelenleg is jelentős kockázatok övezik. Kétrészes cikksorozatom első részében azt mutatom be, hogy miért nem lehet számítani arra, hogy a kormányzat az EU felé tett mostani vállalása keretében érdemben hozzányúl majd a nyugdíjrendszerhez. Továbbá ebben a cikkben arra is kitérek, hogy az EU milyen elvárásokat fogalmaz meg a megfelelő, fenntartható és korszerű nyugdíjrendszerrel kapcsolatban, és azoknak mennyiben felel meg jelenleg Magyarország.

Az Európai Bizottság által elfogadott magyar Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) vállalásai között a nyugdíjrendszer módosítása is szerepel, amit 2025. március 31-éig kell törvénybe foglalni. A nyugdíjreform kérdése a 9 komponensből álló Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv első komponensének (demográfia és köznevelés) utolsó, 9. pontjában, nem éppen túlhangsúlyozott helyen szerepel. (Az RRF tétje egyébként 5,8 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás és 3,9 milliárd euró kedvezményes hitel megnyitása Magyarország részére.) Az RRF szerint a magyar nyugdíjrendszer felülvizsgálatának célja, hogy szakpolitikai választ nyújtson a nyugdíjrendszer megfelelősége és költségvetési fenntarthatósága vonatkozásában jelentkező kihívásokra. Az RRF-ben leírtak alapján a nyugdíjrendszer felülvizsgálatára irányuló intézkedésekkel megvalósul a megfelelőség és a költségvetés fenntarthatóságnak javítása a népesség idősödésével jellemezhető környezetben, valamint a jövedelmi egyenlőtlenségek úgy csökkennek, hogy a biztosítási elv a nyugdíjjogosultság kedvezményezettjei tekintetében továbbra is érvényesül. Magyarország a nyugdíjrendszer felülvizsgálatára irányuló intézkedéseket és a megfelelőség mellett a költségvetés fenntarthatóságának javítását az alábbi három szakaszban tervezi megvalósítani: 1. Független nemzetközi szakértői jelentés a magyar nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatósági kihívásainak kezelését célzó szakpolitikai lehetőségekről A nyugdíjrendszer esetleges módosítása és a változások ütemezése kizárólag a szerzett jogok és jogos várakozások tiszteletben tartása mellett történhet. A felülvizsgálat eredményeképpen elkészült független nemzetközi szakértői jelentést nyilvánosan közzé kell tenni. A jelentés elkészítésének határideje 2023. december 31-én járt le. Egyelőre nincs semmilyen kormányzati bejelentés arról, hogy elkészült-e határidőre ez az elemzés, ahogyan arról sem volt, hogy kiknek adtak megbízást a jelentés elkészítésére. Így természetesen a jelentés nyilvánosságra hozatala sem történt még meg. 2. A nyugdíjrendszer módosítására vonatkozó szakpolitikai javaslat elkészítése A jelentésben javasolt reformlehetőségek konzultációjának elvileg 2024. június 30-ig kell lezajlania. Miután január lassan eltelik, egyre szűkebb határidő marad a „reformlehetőségek” megvitatására – persze lehet, hogy szó sincs társadalmi vitáról, és belső kormányzati fórumokon már körözik a jelentést. 3. A nyugdíjrendszert módosító jogszabály hatályba lépése A nyugdíjrendszer felülvizsgálatának és a jogszabályok hatályba lépésével záruló jogalkotási folyamatnak 2025. március 31-ig kell befejeződnie. A rendkívül szoros határidő arra is utalhat, hogy nagyívű nyugdíjreformról senki ne képzelődjön, a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának javítása érdekében hozható néhány egyszerű intézkedésről, például a jövőbeni nyugdíjkorhatár várható további élettartamhoz kötéséről lehet csak szó. A kormányzat szerint nem kell kapkodni Az RRF-ben foglalt kormányzati értékelés szerint „a magyar nyugdíjrendszer megbízhatóan működik, a hatályos jogszabályokban foglalt nyugdíjkiadások fedezete – ideértve a 13. havi nyugdíjat is – biztosított. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetési mozgásterének alakulását a demográfiai és a foglalkoztatási folyamatok határozzák meg. Az Alap egyensúlyi helyzete az elkövetkező 10-15 évben – a jelenlegi számítások szerint – kedvezően alakul, és a rendszerben biztosított nyugellátás alkalmas az időskori jövedelembiztonság megteremtésére. Ehhez hozzájárultak a közelmúltban megtett intézkedések is. A nyugdíjarányok tendenciaszerűen tükrözik az aktívkori jövedelmi különbségeket, és a nyugdíjak értékmegőrzése is garantált.” Ha ez a megnyugtató értékelés vezérli a kormányzat nyugdíjrendszerrel kapcsolatos döntéseit, akkor valójában nincs szükség reformra - legalábbis „az elkövetkező 10-15 évben” -, így minden ezzel kapcsolatos vállalás legkorábban csak a 2035 után időszakban jelentkező kihívásokra keresi a választ, vagyis addig nincs teendő, hiszen „a rendszerben biztosított nyugellátás alkalmas az időskori jövedelembiztonság megteremtésére”. Ennek az értékelésnek megfelelően tájékoztatja a nyilvánosságot a kormányzat, legutóbb a Pénzügyminisztérium azt közölte egy újságírói megkeresésre, hogy „a magyar nyugdíjrendszer stabilan és fenntarthatóan működik, a kormány folyamatosan figyelemmel kíséri a működését, az Európai Bizottság által kért felülvizsgálat is ebbe a sorba illeszkedik. A nyugdíjrendszer vizsgálatakor nincs helye kapkodásnak, a kormány kizárólag alaposan megfontolt, minden részletkérdésre kiterjedő javaslatot hagyhat jóvá”. Tavaly november végén pedig a pénzügyminiszter az Országgyűlés népjóléti bizottságában tartott meghallgatásán arról beszélt, hogy hamarosan a nyilvánosság elé kerülhet a nemzetközi szakértők elemzése a magyar nyugdíjbiztosítási rendszerről. Megállapításaikat a kormány is értékeli majd, a javaslatokat pedig 2024 első felében társadalmi vitára bocsátják. Az ezt követő első Kormányinfón arról is kérdezték a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a pénzügyminiszter milyen nemzetközi szakértőkről beszélt, és milyen változások várhatók ennek alapján a nyugdíjrendszerben. A Miniszterelnökséget vezető miniszter kifejtette, hogy a kérdésben „félreértés van. Uniós elvárás, hogy a helyreállítási alapban részt vevő államok kötelesek bizonyos tanulmányokat elvégeztetni különböző területeken. Az egyik ilyen a nyugdíjrendszer, annak vizsgálata, hogy az mennyire fenntartható. A magyar fenntartható, a következő tíz évben nincs szükség módosításra.” Így alakult a nyugdíjak vásárlóértéke A kormányzati nyilatkozatokkal összhangban egyre gyakrabban olvasni olyan szakértői véleményeket is, amelyek a magyar nyugdíjrendszer problémamentes működését, a nyugdíjak vásárlóértékének minden körülmények között történő megőrzését, sőt, növelését hangsúlyozzák, megerősítve azt a hivatalos álláspontot, hogy „a kormány megbecsüli az időseket, a háborús időkben is megőrzi a nyugdíjak reálértékét, a nyugdíjemeléshez szükséges fedezetet az idei évben is biztosítja. A nyugdíjak összege 2010 óta több mint a kétszeresére emelkedett, a vásárlóereje pedig mintegy 20 százalékkal javult.” Az átlagnyugdíj 2010-ben 110.990 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 133.000 forint, vagyis a nyugdíjak a nettó átlagkereset 83%-át tették ki. 2023-ban az átlagnyugdíj a KSH utolsó lezárt adata szerint novemberben 217.494 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 370.900 forint, vagyis a nyugdíjak és a nettó átlagkereset aránya 58,6% volt. A tavaly novemberi emelés után várható decemberi átlagnyugdíjjal, 224.236 forinttal számolva az arány 60,4%-ra javul. Így is merész értelmezés a 2010-ben 83%-os, a 2023-ban pedig 60%-os arányok ismeretében azt kijelenteni, hogy ez a nyugdíjak vásárlóértékének 20%-os javulását jelenti. A kormányzati álláspontot támogató, a sajtóban egyre sűrűbben olvasható szakértői vélemények közül az egyik mérvadó nyilatkozat szerint például 2023-ban „a nyugdíjak értékét sikerült megőrizni, hiszen a 18,6 százalékos emelést 18,3 százalékos nyugdíjasinfláció kísérte. Ez természetesen egy átlag: mindenki fogyasztói kosara más és más, de az átlagos nyugdíjak megőrizték értéküket, minimális mértékben pedig még emelkedtek is 2023-ban”. Eltekinve attól, hogy nem az infláció kíséri az emelést, hanem az infláció miatt van szükség az emelésre, a nyilatkozat pici fölfelé kerekítéssel javítja a képet (2023-ban nem 18,6%-kal, hanem a Pénzügyminisztérium szerint 18,5%-kal emelték a nyugdíjakat), de az így sem támasztja alá azt a megállapítást, hogy a nyugdíjak értéke emelkedett volna tavaly, hiszen elfeledkezik egyebek között a 2022-ből megörökölt 1,2%-os, mintegy 60 milliárd forintos, tavaly ki nem egyenlített tartozásról, amely a 2022. évi, összesen 14%-os emeléssel szemben álló 15,2%-os nyugdíjas infláció mértékéből fakadt. A nyugdíjas infláció 2023-ban valóban 18,3% lett a KSH 2024. január 12-én közzétett jelentése szerint, de ez a mérték a nyilatkozat megjelenésének napján, január 3-án még nem volt ismert, sőt, az elemzői konszenzus 18,5%-nál némileg magasabb adatra számított. A 18,3%-os éves nyugdíjas infláció mindenesetre meglepő adatnak tűnhet, hiszen a nyugdíjas fogyasztói kosárban legnagyobb súllyal szereplő tételek közül az élelmiszerek ára 25,9%-kal, a háztartási energia ára 22,1%-kal, az egyéb cikkek, üzemanyagok (ide tartoznak a gyógyszerek is) 18,6%-kal emelkedtek 2023-ban 2022-höz képest. A 2023-as éves nyugdíjas inflációt alapvetően a 2021-es fogyasztási adatokra épülő nyugdíjas fogyasztói kosár összetétele alapán mérik, ebben az élelmiszerek 31,334%-os, az egyéb cikkek, üzemanyagok (itt szerepelnek a gyógyszerek és gyógyáruk) 20,195%-os, a háztartási energia 5,176%-os súllyal szerepel, vagyis a nyugdíjas fogyasztás 56,705%-át olyan árucikkek teszik ki, amelyek inflációja jelentős mértékben meghaladta a 18,3%-ot. Mi az EU elvárása? A fejlemények tükrében valódi nyugdíjreformra egyre kevésbé érdemes számítani, hiszen a reform gondolata a kormányzati álláspont szerint csak félreértés, mindössze a stabilan, megbízhatóan működő magyar nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatósági kérdéseinek felülvizsgálatáról (az EU számára egy újabb dokumentum legyártásáról), és szükség esetén a 10-15 év múlva talán felbukkanó kisebb fenntarhatósági kihívások megelőzéséről lehet szó. Mindenesetre érdemes megvizsgálni, hogy az Európai Unió mit tart kívánatosnak a tagállamok nyugdíjrendszerei tekintetében, persze annak tudatában, hogy a nyugdíjrendszerek felépítésével, működtetésével, fenntartásával kapcsolatos kérdések továbbra is nemzeti hatáskörben maradnak. Az EU nyugdíjkoncepciója szerint a szuverén európai nyugdíjrendszerek mindegyikének megfelelőnek (adequate), fenntarthatónak (sustainable) és korszerűnek (modernised) kell lenniük. A nyugdíjak akkor megfelelőek, ha minden nyugdíjas személy élete végéig képes megelőzni az időskori elszegényedést,

megfelelő mértékben helyettesíteni a munkából származó jövedelmet, és

tükrözni a nemzedékek egymás iránti szolidaritását. A nyugdíjak fenntarthatósága attól függ, hogy az állami és a kiegészítő nyugdíjrendszerek pénzügyi stabilitása közép és hosszú távon mennyire biztosított az öregedő társadalmak és a gazdasági kihívások miatt az állami pénzügyekre nehezedő egyre erőteljesebb nyomás közegében, tekintetbe véve az öregedés okozta problémák három irányban kialakítandó költségvetési kezelési lehetőségeit: egyrészt a munkával töltött aktív életszakasz meghosszabbítását és a nyugdíj melletti munkavégzés támogatását,

másrészt a járulékok és járadékok méltányos egyensúlyának (az ekvivalencia elv érvényesülésének) a biztosítását,

harmadrészt a tőkefedezeti és egyéb kisegítő nyugdíjmegoldások elérhetőségének támogatását. A nyugdíjak korszerűsége pedig megköveteli a nyugdíjrendszer átláthatóságát,

a férfiak és a nők eltérő igényeivel összhangban történő működtetését,

a nyugdíjtervezéshez szükséges minden információ rendelkezésre állását, továbbá

A magyar nyugdíjrendszer mindhárom uniós célkitűzés tekintetében enyhén szólva súlyos kihívásokkal küszködik, emiatt tényleg szükség lenne érdemi magyar nyugdíjreformra. Az RRF érdekében meghozandó módosítás persze kimerülhet olyan elszigetelt intézkedésben, mint például a nyugdíjkorhatárnak a 65 éves korban várható további élettartamhoz kötésében, a fenntartható, megfelelő és modern magyar nyugdíjrendszer kialakítása érdekében azonban a jelenlegi működés alapelveit is célszerű lenne felülvizsgálni. Ennek során azt is figyelembe kell venni, hogy a legtöbb tagállam álláspontja szerint nem kizárólag az állami nyugdíjrendszer feladata az aktív korban elért életszínvonal megőrzésének biztosítása. Ez csak az összes érintett fél – az állam, a foglalkoztató és a nyugdíjjogosultságot gyűjtő személy – együttes részvételével és áldozatával valósítható meg. E koncepció szerint nem lehet mindent az állami nyugdíjrendszerre terhelni, ezért lehet kitüntetett szerepe az egyéni nyugdíjbiztosítási megtakarítási és befektetési lehetőségek mellett a foglalkoztatói nyugdíjpillérnek - ami nálunk egyre fájdalmasabban hiányzik. A nyugdíjrendszer működési elveit módosító nagy átalakításokra viszont csak az a kormányzat szánja el magát, amelynek regnálása alatt a nyugdíjrendszer hibái és méltánytalanságai már a hatalmon maradását fenyegető tömegben idegesítik a választópolgárokat. Magyarországon nem ez a helyzet, így paradigmatikus – a működés alapjait érintő – nyugdíjreformra valóban nem érdemes számítani a belátható jövőben.