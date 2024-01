Mutatjuk, hol kell ónos esőre számítani

Ónos eső veszélye miatt másodfokú figyelmeztetést adott ki Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területére szerdára a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Veszélyjelzésükben azt írták, szerdán a késő hajnali óráktól délnyugat felől - jellemzően kis mennyiségű - vegyes halmazállapotú csapadék érkezik átmeneti ónos esővel, amely a legtöbb helyen napközben esőbe megy át, de az Északi-középhegység és a főváros tágabb környezetében akár szerda estig, éjfélig is vegyes csapadék hullhat. Ezeken a részeken eleinte havazás, majd ónos / fagyott eső fordulhat elő, az idő előre haladtával egyre inkább eső valószínű. A térség északi részén (illetve emellett a Nyírségben) a kezdeti havazásból 3 cm hóréteg alakulhat ki, az északi határvidéken 3 cm-t is meghaladhatja az átmenetileg létrejövő friss hó vastagsága. Az ónos eső / fagyott eső nagyobbrészt kis mennyiségűnek (néhány tized mm-nek) ígérkezik az említett tájakon, de elsősorban Észak-Borsodban a szerdai nap második felében 1 mm meghaladhatja az 1 mm-t is.

Ezért

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területére szerdára másodfokú figyelmeztetést adtak ki ónos eső veszélye miatt,

míg Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest, Somogy és Tolna vármegyék területén az ónos eső miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki szerdára.

Az előrejelzés szerint délen, délnyugaton kialakult sűrű köd az éjszaka folyamán tartósan megmaradhat arrafelé, de szerdán napközben várhatóan mindenhol javulnak a látási viszonyok. A HungaroMet ezért szerdára tartós, sűrű köd miatt Baranya, Somogy és Zala vármegyék területére elsőfokú figyelmeztetést adott ki.

