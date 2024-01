Megszólalt az MNB alelnöke: felgyorsíthatjuk a kamatvágási tempót

"A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján ugyanannyi érv szól amellett, hogy a január végi kamatdöntő ülésen 75 bázisponttal vagy 100 bázisponttal csökkentsük a kamatokat" - jelezte egy szerdai bécsi Euromoney konferencián Virág Barnabás.

A Magyar Nemzeti Bank alelnöke a Reuters tudósítása alapján ezzel azt üzente, hogy gyorsíthatja a jegybank a havi kamatvágások ütemét, hiszen az elmúlt hónapokban 75 bázispontos mértékben vágott. Virág ki is jelentette: ha ez a gyorsítás meg is történik, akkor is csak átmeneti időre, egy, kettő, vagy három hónapra szólhat.

A 100 bázispontos vágásra gyorsítás időintervalluma kapcsán úgy fogalmazott:

Azt hiszem, túl korai lenne megítélni, mert ez az adatoktól függ.

A jegybanki alelnök azt is mondta: reális az a mostani piaci árazás, hogy az MNB alapkamat az év közepére 6-7%-ra mérséklődhet a jelenlegi 10,75%-ról. A jelenlegi határidős kamatvárakozások (FRA-k) valóban ebbe a sávba árazzák a 3 hónapos BUBOR-t a nyári időszakra, mivel az utóbbi hetekben is folyamatos és jelentős volt az FRA-k esése.

A forint megbillent Virág Barnabás szavaira, az euró jegyzései 379,5-ről 381 fölé lendültek. Éppen tegnapi forintpiaci elemzésünkben hívtuk fel rá a figyelmet, hogy a decemberi, vártnál alacsonyabbra süllyedő inflációs adat után benne van a pakliban, hogy az MNB felbátorodik és a 75 bázispontosnál nagyobb kamatvágási tempóra vált, ami gyengítheti a forintot és akár katalizátora is lehet a háromszögből kitörésre, ami régóta formálódik az EURHUF árfolyamon.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 01. 16. Kritikus hetek előtt áll a forint, nagy mozgás jöhet

Kedd este egyébként Nagy Márton, az MNB volt alelnöke, gazdaságfejlesztési miniszter azt jegyezte meg: a jegybank túl óvatos a kamatcsökkentési tempóban, így kvázi annak felgyorsítását szorgalmazta.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 01. 16. Nagy Márton: Hiszek a magas nyomású gazdaságban

Címlapkép forrása: Portfolio