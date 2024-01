Bréking! – Hatalmas zöld kötvényt bocsát ma ki a magyar állam

A magyar Államadósság Kezelő Központ csütörtökön mandátumot adott egy euróalapú, 5,5 éves futamidejű zöld kötvény kibocsátására, amelyre rengeteg, 5,1 milliárd euró feletti vételi ajánlat ömlött be, és már meg is van néhány fontos paraméter a kibcsátásról – írja az IFR News. A tranzakció fényében már jobban érthető, hogy miért bukkant fel az ÁKK oldalán ma egy angol nyelvű befektetői tájékoztató, amiből kiszúrtuk , hogy tavaly év végére csak kis mértékben tudott csökkenni a GDP-arányos adósságráta.

Az ÁKK anyaga csak azt tartalmazta, hogy az idei első félévben a 2 milliárd dollárra tervezett dolláralapú nemzetközi kötvénykibocsátás mellett (ez végül 2,5 milliárd dolláros volumenben meg is valósult január elején) egy bechmark méretű zöld kötvény kibocsátása várható. Erre már nem is kell várni, hiszen ma meg is történik ennek a kibocsátása.

A Reuters kötvénypiaci hírszolgáltatójának információi szerint az ÁKK délelőtt arra adott mandátumot nemzetközi hitelintézeteknek, hogy egy benchmark méretű (ez legalább 1 milliárd eurót jelent), euróalapú, zöld kötvény kibocsátásának lebonyokításában segítsenek, és kezdeti felárként 190 bázispontot ajánlott meg az irányadó 5 éves euró midswap felett.

Kora délutánra már 5,5 milliárd euróig felszaladt az ajánlati könyv volumene, amellyel párhuzamosan az indikatív felárat 165 bázispontosra szűkítette az ÁKK, illetve jelezte, hogy legfeljebb 1,5 milliárd euró méretű kötvényt tervez piacra dobni.

Ezután a délután második felében az IFR már azt írta, hogy az ajánlati könyv a zárásra végül 5,1 milliárd euró felettre szűkült, és a bőséges ajánlat közül az ÁKK végül 1,5 milliárd eurót fogadott el 160 bázispontos felárral. Az eurózóna 5 éves kamatswap jelenleg a Reuters rendszerében 2,65% körül mozog, így

a magyar zöld kötvény kamata 4,25% körül alakulhat.

Az árazás és a végső allokáció most a kora esti órákban zajlik. A kötvény 2029 július 25-én jár le.

Az ÁKK idei egész éves finanszírozási tervében az szerepelt, hogy összesen 1500 milliárd forintnyi nemzetközi devizakötvényt fog kibocsátani, ami a január eleji 2,5 milliárd dolláros, illetve a mai 1,5 milliárd eurós tranzakciókkal lényegében megtörtént.

Az ÁKK először 2020-ban tette közzé Zöld Kötvény Keretprogramját, amelynek keretében 2023 nyaráig mintegy 1600 milliárd forintnyi zöld kötvényt bocsátott ki forint és deviza alapon. Aztán 2023 júliusában megújította a Zöld Kötvény Keretprogramját, amely szintén részletesen szabályozza, hogy a bevont forrást milyen zöld, klímavédelmi célokra lehet felhasználni.

