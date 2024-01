Ma is a tervezettnél több kincstárjegyet adott el az ÁKK

Portfolio 2024. január 18. 11:59

A csütörtöki 12 hónapos diszkontkincstárjegy aukción ismét fokozott vételi érdeklődés mutatkozott a tegnapi 6 havi aukció után, és ezt, illetve a hozamelvárásokat látva az ÁKK a meghirdetett 20 milliárd forintnál több, 33 milliárd forintnyi vételi ajánlatot fogadott el 7% alatti átlaghozammal. Az adósságkezelő egy hosszú kötvényből is tartott ma aukciót, ott is a meghirdetettnél több forrást vont be az intézmény.