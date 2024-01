Lebukott a korábbi oltásellenes elnök: hamisak voltak a Covid19 vakcinaigazolásai

A brazil főszámvevői hivatal friss közleményéből kiderült, hogy az ország korábbi elnökének, Jair Bolsonarónak hamisak az oltási adatai.

Korábban annyit lehetett tudni, hogy a volt elnök 2021 júliusában egy Sao Pauló-i közegészségügyi központban kapott egy adag oltóanyagot. Ennek valódiságával kapcsolatban azonban kétségek merültek fel, ezért vizsgálatot indítottak, amelyek ellentmondásokat fedeztek fel az állítással kapcsolatban.

A brazil hatóságok megállapították, hogy Bolsonaro egy nappal az állítólagos oltás előtt indult el Sao Paulóból, és csak három nappal az oltás feljegyzett időpontja után tért vissza Brazíliába. Később az is kiderült, hogy a védőoltást beadó nővér tagadta, hogy bármi köze lett volna az oltáshoz, sőt, addigra már nem is dolgozott az említett központban. Ráadásul a Bolsonaro nyilvántartásában szereplő oltóanyag tételszáma nem volt elérhető az említett időpontban.

A főszámvevő hivatala azt is felfedezte, hogy két másik, állítólag Bolsonarónak beadott oltásadagra vonatkozó bejegyzést is eltávolítottak a nyilvántartásából, mielőtt a vizsgálat megkezdődött, ami arra utal, hogy ezek a bejegyzések szintén hamisítottak. A 2023 májusában a szövetségi rendőrség razziát tartott a volt elnök brazíliai rezidenciáján. Az akció során több segítőjét is őrizetbe vették, mobiltelefonját pedig lefoglalták.

Bolsonaro következetesen cáfolta, hogy tudott volna arról, hogy hamis adatokat írt be az oltási nyilvántartásába, vagy hogy részt vett volna abban.

Bolsonaro elnöksége alatt végig arról volt ismert, hogy szkeptikusan viszonyult a Covid19 vakcinákhoz, és gyakran minimalizálta a védőoltások és a társadalmi távolságtartó intézkedések jelentőségét. Nyilvánosan kijelentette, hogy nem kapott koronavírus elleni védőoltást, és nem is állt szándékában. Rendszeresen terjesztett hamis információkat az oltás hatékonyságával kapcsolatban, valamint félelmeket szított a lehetséges mellékhatásokkal kapcsolatban – például kapcsolatot állított fel a vakcinák és az AIDS között.

Címlapkép forrása: Andressa Anholete/Getty Images