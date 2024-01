Megszólalt a virológus: újabb világjárvány fenyeget

A koronavírus legújabb változatai is okoznak ugyan járványokat, a legutóbbi még tart Magyarországon, de Rusvai Miklós virológus szerint rendkívül csekély a valószínűsége annak, hogy egy világjárványt okozó variánsa alakul ki. A vírusszakértő azt mondja, sokkal nagyobb az esély arra, hogy a madárinfluenza átterjed az emberre.

Európa, sőt világszerte a koronavírus JN.1 variánsa jelenleg a domináns, vélhetően Magyarországon is ez okozza a legtöbb megbetegedést. Mint Rusvai Miklós virológus a Portfolio-nak elmondta:

a JN.1 a koronavírus omikron változatnak egy új variánsa, ugyanúgy viszonylag enyhe légzőszervi megbetegedést okoz.

Az eredeti vuhani és az alfa változatokhoz képest sokkal ritkább ennél az ízlelés- és szaglásvesztés, viszont gyakrabban írják le ennek a változatnak a poszt-Covid tünetei között a különféle pszichés és mentális problémákat a hangulatzavaroktól a szorongáson át a depresszióig.

Az akut szakasz akár teljesen tünetmentesen is lehet, vagy enyhe, náthaszerű tüneteket tapasztalnak a fertőzöttek, hőemelkedéssel. Az esetek egy részében magas láz is kialakulhat hidegrázással, de ez nem tart tovább 1-2 napnál.

Covid után influenza

Az elmúlt hetekben Magyarországon sokan fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, vagy akut légúti megbetegedés miatt. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) adatai szerint az aránya tavaly a 46. héten lépte át a járványküszöböt, ami 100 ezer lakosra 200 fő. A betegektől vett minták laboratóriumi vizsgálata eddig döntően koronavírust mutatott ki, az utóbbi egy hét adataiban látszik némi elmozdulás az influenza felé.

A mostani járvány már októberben elkezdődött, és miután a megbetegedések száma átlépte a járványküszöböt, láthatóvá vált, hogy a mintákban messze domináns, 80-90 százalékos volt a koronavírus.

- mondta Rusvai.

Szerinte az olyan járványhullámok, amiket egyfajta vírus okoz, nem szoktak 8-10 hétnél tovább tartani, és látjuk, hogy valószínűleg ez már el is érte a csúcsot. Ugyanakkor a légzőszervi megbetegedéses esetek száma továbbra is felfelé tart, és most a mintákból több influenzavírust mutattak ki, mint eddig, ami azt jelenti, hogy

egy koronavírus-járvány lecseng, egy influenzajárvány viszont megkezdődött.

Úgy látja, egy kétcsúcsú járványgörbe kezd kirajzolódni, amiben karácsony előtt/alatt a koronavírus okozta a megbetegedések többségét, most azonban lehet, hogy az influenza lesz domináns. Az influenzára egyébként is jellemző, hogy hazánkban év elejétől ölt inkább járványos méreteket. Összességében az idei őszi-téli felsőlégúti járványhullámot majd a jó idő beköszöntével, március végén hagyhatjuk magunk mögött - emelte ki Rusvai Miklós.

A vírusszakértő szerint az sem kizárt azonban, hogy még korábban lecseng a járvány. Nemcsak a koronavírus, de az Influenza A vírus örökítőanyagának koncentrációja is csökkenő tendenciát mutat ugyanis a szennyvizekben. „Nem lenne meglepő, ha az idei influenzajárvány nem lenne hosszú. Tavaly nagyobb járvány volt, de előtte 7 évig szinte semmi, az influenzára pedig ez a ciklikusság jellemző” - tette hozzá.

Oltakozzunk vagy sem?

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC) már karácsony előtt felhívta az EU tagállamait, hogy

erősítsék meg az oltási kampányokat,

készüljenek fel a sürgősségi osztályok és az intenzív osztályok kapacitásának növelésére,

valamint tegyenek közegészségügyi intézkedéseket a télen keringő légúti kórokozók okozta veszélyek csökkentésére.

Magyarországon ennek nem látni nyomát, ezért megkérdeztük a virológust, ő is indokoltnak látja-e ezeket az intézkedéseket.

Rusvai Miklós szerint jelenleg nincs szükség erőteljesebb oltási kampányra a koronavírus ellen. Úgy látja, a Covidot okozó SARS-CoV-2 endémiássá vált, a mindennapjaink részévé vált, ahogyan az influenza. Ez azt is jelenti, hogy amint egy kicsit csökken az antitestek szintje a vérünkben, újra fertőződhetünk, még részleges védelem alatt is. "Ha majd látunk egy olyan variánst, ami bekeményít, akkor érdemes újra erőteljesebb kampányt folytatni" – fogalmazott a virológus.

Hozzátéve: akit a kígyó megharapott, az a gyíktól is fél, és a pár évvel ezelőtti ijesztő kórházi helyzet után nem csoda, ha a járványügyi hatóságok továbbra is éberek. De hivatalból nem is tehet mást az ECDC, minthogy fokozott elővigyázatosságra hívja fel az illetékesek figyelmét.

Jakab Ferenc, a a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratórium igazgatója korábban azt mondta, hogy a krónikus betegeknek, időseknek mindenképpen ajánlott ismétlő Covid-oltást kérniük, de az egészségeseknek is érdemes ezen elgondolkodniuk. „Ez a legbiztonságosabb és legtermészetesebb oltás, amit valaha a világon létrehoztak, az elmúlt évek bizonyították, hogy az mRNS-vakciával kapcsolatban nincs mitől tartani” – tette hozzá a professzor.

Rusvai Miklós szerint annak, hogy egy koronavírus-variáns újabb, az egészségügyet megterhelő világjárványt okozzon, nagyon alacsony a valószínűsége.

Esélyesebbnek tartja, hogy a madárinfluenza lesz a következő pandémia előidézője, aminek a vírusa bármikor átterjedhet az emberre.

„2002 óta, amikor először megjelentek ezek a törzsek, mindig azt várták a virológusok, a járványügyi szakemberek, hogy az okozza majd a következő világjárványt. A koronavírus ugyan váratlanul, a semmiből beelőzött, de a madárinfluenza továbbra is ott van a veszélyes vírusok között.

