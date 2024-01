Bedőlt egy napelemes cég, több száz pályázó került nehéz helyzetbe

A lap elérte az egyik cégvezetőt, aki elismerte a nehéz helyzetüket, 330 nyertes ügyfelük volt az RRF-es lakossági napelemes és energiahatékonyságos pályázaton, 68 nyerteshez ki is szállították már a napelemeket, és azt hangsúlyozta: próbálják végrehajtani a vállalásaikat, de nehéz a helyzetük, és a pályázatot lebonyolító ÉMI Nonprofit Kft.-vel is próbálnak egyeztetni. Ahogy az illetékes hangsúlyozta: "elsősorban a rendszerek kiépítése a célunk, és nem a kártalanítás, tekintettel arra, hogy a pályázati igényeknek szeretnénk eleget tenni, és nem egyéb alternatívákkal a megvalósítás alól mentesülni".

Mindez azután érkezett, hogy a Magyar Napelem, Napkollektor Szövetség a múlt héten egy 12 pontos listát tett közzé, amelyeket el szeretnének érni, és ezek közül az első pont éppen az, hogy az említett RRF-es pályázatban haladéktalanul kezdje meg az ÉMI az időközi kifizetéseket a kivitelezők felé, mert áll a pénzük a projektekben, és így ez az új napelemes pályázatban is gondokhoz vezethet. Előtte mi is számos cikket írtunk, illetve publikáltunk a túl lassú, nagyon körülményes pályázati lebonyolításról, ami gondokhoz vezethet.

Az említett Traditional Solutions Kft. több ügyfelét is megszólaltatta a lap, amelyek az eredetileg önerő nélküli pályázathoz már több százezer forintos önköltséget kénytelenek voltak befizetni a cégnek, hogy elinduljon, haladjon a pályázatuk, de a körülményes pályázati lebonyolítás, illetve a még mindig csak csekély számban megvalósított időközi kifizetés a jelek szerint padlóra vitte a kivitelezőt. Emiatt, a jelek szerinti likviditási nehézségek miatt, elszámolási vitába keveredett egy szlovák céggel, is, amely ötször indított már végrehajtást ellene.

A lap megjegyzi: a Traditional Solutions Kft. mögötti márkanévre utalva a Facebookon egy zárt csoport is alakult, Napos Megoldás Károsultjai néven, amelyhez jelenleg már 163 tag csatlakozott, és a hozzászólások között van olyan információ, hogy egy másik napelemes kivitelező céggel is gondok lehetnek, így a két cég miatt akár ezer nyertes is bajba kerülhet a pályázati lebonyolítás során.

Az egyik ilyen gond az, hogy sokaknál közeledik az áprilisi megvalósítási idő, vagy esetleg egyeseknél már is le is járt, de a nyertes pályázatban nem lehet kivitelezőt váltani, ehhez is kellene az ÉMI engedélye a pályázat módosítása mellett.

