Vannak, akiknek már csak négy napot kell dolgozniuk egy héten

2024 a négynapos munkahét éve lehet a brit kis- és középvállalkozások körében – állítja egy napokban megjelent felmérés. Az utóbbi időszakban világszerte egyre jobban terjedő munkarend koncepciójának lényege, hogy azzal a cégek egyszerre tudják javítani a munkavállalók életminőségét, illetve a termelékenységüket. A rövidített munkarend hívei szerint a heti három nap egybefüggő szabadnapot kapó dolgozó elégedettebb, boldogabb, a munkája iránt elkötelezettebb munkavállalóvá válik, amivel jelentősen csökken a fluktuáció mértéke. Egy globális felmérés szerint viszont a munkavállalói elégedettség fokozásának nem feltétlen a négynapos munkahét bevezetése a legjobb módja. A munkaórák, munkanapok száma helyett ugyanis fontosabb szereppel bír a munkával kapcsolatos élmények minősége, amit úgy is lehet értelmezni, hogy az emberek többsége azonos fizetés mellett inkább dolgozik egy számára kielégítő, jó munkahelyen öt napot, mint egy rossz állásban négyet.

Az idei a négynapos munkahét éve lehet az Egyesült Királyságban – erre a következtetésre jutott a kisvállalkozásokat tanácsadással segítő brit online platform, a Startups, miután közzétette a 2023 végi felmérésének eredményeit. A mintegy 550 kis- és középvállalkozás véleményét feldolgozó – a Startups szerint a négynapos munkahét forradalmát jelző – kutatás szerint a brit kkv-k 12%-a, vagyis mintegy 660 ezer vállalkozás tervezi azt, hogy négynapos munkahetet vezet be 2024-ben.

Az Egyesült Királyságban már számos cég indította el kísérleti projekt keretében a négynapos munkahetet. 2022 júniusában például mintegy 60 cég (több mint 3300 munkavállalóval) csatlakozott egy fél évre szóló pilot időszakhoz. A kísérletben részt vevő vállalatok nagy többsége – mintegy 92 százaléka – pedig úgy döntött, hogy a próbaidőszak után is megtartja a négynapos munkarendet. A kezdeményezés szakmai partnere a 4 Day Week Global nemzetközi tanácsadó cég volt, amely világszerte számos országban (az Egyesült Királyságon kívül például az USA-ban, Írországban, Kanadában, Ausztráliában és Új-Zélandon) működött közre szakmai tanácsadóként a négynapos munkahetet tesztelő kísérleti projekteknél.

4 napos munkarend: mindenkinek jó?

A négynapos munkahét koncepciója szerint a munkavállalók heti négy napot dolgoznak a megszokott öt helyett, anélkül, hogy csökkentenék a munkafeladataikat, vagyis a bérük sem változik. A négynapos modell lényege, hogy a korábban öt nap alatt végzett munkát a dolgozó hatékonyságnöveléssel, fókuszált munkával, az időpazarló tevékenységek mellőzésével teljesíti – cserébe ezért minden héten három egybefüggő szabadnapot kap. Ezzel javul a dolgozók életminősége, egyben erősödik a munkájuk és cégük iránti elköteleződésük mértéke, ami egyben a fluktuációs ráta csökkenését eredményezi.

„A világ minden táján van projektünk, és egy dolog mindenütt igaz: a négynapos hét mindenkinek (mind a munkavállalóknak, mind a munkaadóknak – a szerk.) jobb” – nyilatkozta Dan Whelehan, 4 Day Week Global vezérigazgatója pár hete a worklife.news-nak. A cégvezető elmondta: akár Írországról vagy Ausztráliáról van szó, azt látják, hogy nő a modellt bevezető cégek bevétele, miközben a munkavállalók egészsége és jólléte terén is pozitív változások következnek be.

Európában amúgy Belgium volt az első európai ország, amely külön jogszabályban tette lehetővé tette a munkavállalók számára a bércsökkentés nélküli négynapos munkahét lehetőségét 2022 novemberében. Más európai országokban is van arra példa, hogy a négynapos munkahetet tesztelő kísérleti projektek mögé nemcsak cégek állnak, hanem kormányzati szinten kapnak támogatást a pilot programok:

Portugáliában például tavaly júniusban közel 40 cég csatlakozott a kormány által finanszírozott, a négynapos munkahetet tesztelő kezdeményezéshez, amelyben a 4 Day Week Global is részt vett tanácsadóként.

Spanyolországban is kormányzati támogatással indult el egy pilot program 2022 decemberében, ahol a résztvevő cégek 10 millió eurós állami keretből pályázhatnak a projektet finanszírozó forrásokra, cserébe a vállalkozásoknak termelékenységet növelő módszereket kell kidolgozniuk.

Skóciában pedig tavaly köztisztviselők számára is elindult egy rövidített munkahetet tesztelő projekt.

Izlandon 2015 és 2019 között tartottak egy nagyszabású programot a négynapos munkahét tesztelésére. A kezdeményezést sikeresnek ítélték, jelenleg az izlandi munkavállalók túlnyomó többsége csökkentett munkaidőben dolgozik.

Előnyök és hátrányok

A négynapos munkahetet kipróbáló cégek nagy többsége kedvező tapasztalatokról számolt be a próbaidőszak után, és jelentős részüknél állandó jelleggel be is vezették a rövidített munkahetet. A négynapos munkahét előnyeiként jellemzően az alábbiakat sorolják fel a rövidített munkahétre áttérő cégek:

A termelékenység növekedése : a kétkedő hangokra rácáfolva a különböző felmérések kimutatták, hogy a négynapos munkahétnél is meg tudják tartani termelékenységi szintjüket az alkalmazottak, vagy még meg is tudják azt haladni. A hatékonyságnövekedést gyakran a koncentráltabb munkamódszernek tulajdonítják.

: a kétkedő hangokra rácáfolva a különböző felmérések kimutatták, hogy a négynapos munkahétnél is meg tudják tartani termelékenységi szintjüket az alkalmazottak, vagy még meg is tudják azt haladni. A hatékonyságnövekedést gyakran a koncentráltabb munkamódszernek tulajdonítják. A munkamorál erősödése : a rendszeres háromnapos hétvége bevezetése nagymértékben javítja a munkavállói morált. Az alkalmazottaknak ugyanis több idejük van magukra, családjukra, pihenésre, vagyis a munka és a magánélet egészségesebb egyensúlya alakul ki. Ez pedig elégedettebb, boldogabb, munkája iránt elkötelezettebb munkavállalót eredményez, aminek hatása pedig gyakran abban is kimutatható, hogy az alkalmazottak kevesebb napot mennek betegszabadságra, illetve alacsonyabb a fluktuáció.

: a rendszeres háromnapos hétvége bevezetése nagymértékben javítja a munkavállói morált. Az alkalmazottaknak ugyanis több idejük van magukra, családjukra, pihenésre, vagyis a munka és a magánélet egészségesebb egyensúlya alakul ki. Ez pedig elégedettebb, boldogabb, munkája iránt elkötelezettebb munkavállalót eredményez, aminek hatása pedig gyakran abban is kimutatható, hogy az alkalmazottak kevesebb napot mennek betegszabadságra, illetve alacsonyabb a fluktuáció. A tehetségek toborzását és megtartását is elősegítheti a rövidített munkahét, ugyanis a négynapos munkahét komoly vonzereje lehet egy cégnek.

is elősegítheti a rövidített munkahét, ugyanis a négynapos munkahét komoly vonzereje lehet egy cégnek. Kisebb működési költségek: ha egy irodát hetente egy nappal kevesebbet kell üzemeltetni, az csökkentheti az energiafogyasztást, az üzemeltetési költségeket.

Ha ismert nagyobb cégeket kellene megnevezni, amelyek belevágtak a négynapos munkahét tesztelésébe, bevezetésére akkor például az Amazon, a Panasonic, a Toyota, a Samsung, a Microsoft és az Unilever említhető meg.

A Telekom projektje

Magyarországon a nagyvállalati szektorban elsőként a Magyar Telekom indított el pilot projektet a négynapos munkarend tesztelésére 2022 nyarán. Négy hónapon át négy csapat (150 fővel) – köztük ügyfélszolgálati-, műszaki hibaelhárítással foglalkozó területeken – állt át a rövidített munkarendre. 2023 februárjában újabb pilot időszak indult el a cégnél, most már hat hónapra kibővítve, valamint a bevont kollégák számát megduplázva. Az első pilot projektben résztvevő dolgozók 92%-a érezte úgy, hogy munkája mellett elegendő ideje jut a magánéletre, valamint a pilot időszak végén 90% válaszolta azt, hogy szívesen folytatná a 4 napos munkavégzést. A Telekom a PwC Magyarországgal országos reprezentatív kutatást is végzett a témában. A több mint 12 ezer ember véleményét tükröző, 2022 augusztusában és szeptemberében felvett felmérés szerint a válaszadók 84%-a szívesebben dolgozna heti négy napot.

A négynapos munkahét lehetséges hátrányaként szokták említeni, hogy az eredeti céljával ellentétben akár a dolgozók potenciális túlterheltségéhez is vezethet. Előfordulhat ugyanis bizonyos esetekben, hogy a munkavállaló nem tudja hatékonyságát növelni, és valójában nem négyszer 8 órát dolgozik egy héten, hanem annál jóval többet, hogy el tudja végezni az amúgy heti 5 napra tervezett munkafeladatát. Ez pedig fokozott stresszhez és kiégéshez vezethet, ami felülírja a plusz szabadnap hatását.

A négynapos munkahét hátrányaként jegyzik azt is meg, hogy az komoly nehézséget okozhat olyan cégek számára, amelyek 24/7-es műszakokban termelnek, vagy olyan szolgáltatásokat nyújtanak, ami során egész héten, vagy legalábbis öt munkanapon át elérhetőnek kell lenniük az ügyfeleik, vásárlóik számára (például kiskereskedelem). E szektorokban a négynapos munkahetet csak úgy lehetne bevezetni, ha az alkalmazottak időbeosztását radikálisan átalakítják, vagy növelik az alkalmazottak számát.

Az ügyfelek is megértőek lehetnek

A mintegy 75 főt foglalkoztató amerikai VIA kreatív ügynökség tavaly nyáron vezette be az azonos fizetés melletti négynapos munkahetet kísérleti jelleggel. A cégnél úgy osztották be a heti munkaidőt, hogy hétfőn, kedden és csütörtökön be kellett menni a dolgozóknak az irodába, míg szerdán otthonról dolgoztak, a pénteket pedig szabadnapként megkapták.

Az volt a feltevésünk, hogy nem a felszámítható munkaórákat és nem a teljesítendő feladatokra fordított munkaidőt, hanem a melléktevékenységekre jutó peremidőt fogjuk megszüntetni

– mesélt a pilot projekt tapasztalatairól Leeann Leahy, a VIA vezérigazgatója. A melléktevékenységek közé sorolták a cégnél például a szükségesnél hosszabb meetingeket is.

A VIA júniusban felmérte az alkalmazottak véleményét az új munkarendről, majd szeptemberben ismét szondáztatták a dolgozókat. A felmérés szerint szeptemberben minden mutatóban jobb eredményt értek el a dolgozók, így a munka és a magánélet egyensúlya terén 50%-kal, a mentális jóllét esetében 27%-kal, míg a termelékenység terén 17%-kal javult a mutatójuk.

A cég ügyfeleinek 100%-a pedig azt mondta, hogy elégedett a cég által nyújtott szolgáltatások minőségével, és egyben a VIA alkalmazottainak elérhetőségével sem volt problémájuk.

„Miért csökkentenék a díjadat az ügyfeleid, ha ugyanazt a terméket nyújtod?” – mondta Leeann Leahy. Egyben ügyfelek érdeklődtek a cégnél arról, hogy miként tudnák a saját vállalatuknál is bevezetni a négynapos munkahetet.

A VIA úgy döntött, hogy egyelőre folytatja a négynapos munkahetet. „Nem mondom, hogy ez egy végleges döntés, mert úgy gondolom, hogy semmi sem végleges az elmúlt négy évben – ha valamit, ezt megtanulhattuk. Mindenképpen úgy gondolom azonban, hogy ez a belátható jövőnk. Úgy vélem, egyre több cég fog ebbe az irányba elmozdulni” – emelte ki Leeann Leahy.

Nem is a munkanapok száma a fontos?

A Gallup tavalyi globális felmérése szerint azonban a munkájuk iránt elkötelezett dolgozók nagy többsége attól függetlenül elégedett az életével, hogy hány napot dolgozik hetente. A kutatás szerint azoknál az embereknél, akik a munkájukkal csak kismértékben elégedettek és nincs lehetőségük arra, hogy olyan munkát végezzenek, amihez szerintük a legjobban értenek, a munkaórák számának növelése a pozitív napi élmények és a saját életükkel való elégedettség mértékének csökkenéséhez vezetett. A felmérés azonban teljesen mást eredményt mutatott azok körében, akiknél nagyobb mértékű volt a munkával kapcsolatos elégedettség szintje, és lehetőségük volt olyan munkát végezni, ami szerintük a saját képességeiknek a legmegfelelőbb. Utóbbi munkavállalók körében jelentősen nem csökkent a napi pozitív munkaélmények, illetve a saját életükkel való elégedettség szintje, amikor a napi munkaórák számát megemelték.

Az általános jóllét értékelésében a megkérdezetteknél a munkával kapcsolatos élmények minősége 2,5-3-szor nagyobb hatással bír, mint a munkanapok, munkaórák száma.

A Gallup elemzése szerint mindez kérdéseket vethet fel azzal kapcsolatban, hogy a négynapos munkahét bevezetése a legmegfelelőbb módja-e a munkavállalói jóllét növelésének. Felmerülhet a kérdés, hogy a munkahét lerövidítése a legjobb kiindulópont-e egy olyan cég számára, amely a munkavállalói számára minél kedvezőbb munkahelyi környezetet akar kialakítani. De azt is figyelembe kell venni, hogy a négynapos munkahét egy olyan lehetőség az irodában dolgozó munkavállalók jelentős része számára, amiről azt mondják, hogy akár munkahelyet is váltanának ezért. A Gallup felmérése szerint az irodában dolgozók 44%-a nyilatkozott így.

Bár a négynapos munkahét jó megoldás lehet a munkavállalói elégedettség fokozásához, a Gallup elemzése szerint a valódi problémát inkább az jelenti, hogy a legtöbb munkavállalót rosszul irányítják, vezetik.

Világszerte 10-ből közel nyolc munkavállaló nem elkötelezett vagy aktívan nem elkötelezett a munkája iránt. Ezen emberek többsége egész nap azt figyeli – legyen szó heti négy vagy öt munkanapról –, hogy mikor telik már le a munkaideje, vagy azt tervezgeti, milyen más munkahelyre tudna átmenni – ezt pedig a boldogtalan munkahely tüneteként írják le szakértők. A Gallup elemzése így arra a következtetésre jut: ha a munkahét lerövidítése helyett a munkáltatók inkább a munkával kapcsolatos élmények minőségének javítására összpontosítanának, akkor azzal nagyban erősíthetnék a munkavállalóik életminőségét is.

Címlapkép forrása: Getty Images