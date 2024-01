Bruttó 620 ezer forint volt az átlagkereset

Tavaly novemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 621 ezer, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 428 ezer forint volt. A bruttó átlagkereset 14,1%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 621 200 forint volt novemberben, 14,1%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 413 100, a kedvezményeket figyelembe véve 427 700 forintot ért el, 14,1, illetve 14,0%-kal volt magasabb, mint 2022 novemberében.

A bruttó kereset mediánértéke 489 400, a nettó kereset mediánértéke 338 500 forintot ért el, 16,0, illetve 15,3%-kal volt magasabb az előző év azonos időszakinál. (A mediánbérnél az emberek fele kevesebbet, a másik fele többet keres.)

A kereseteket jelentősen megdobták az év végéhez közeledve a jutalmak. Ezt jelzi, hogy a rendszeres keresetek szintje ennél érdemben alacsonyabb.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 548 600 forintra becsülhető, 14,3%-kal magasabb, mint az előző év azonos időszakában.

A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 547 500, a költségvetésben 539 100, a nonprofit szektorban 587 200 forintot tett ki, 14,2, 13,7, illetve 17,3%-kal emelkedett egy év alatt.

Miután novemberre megszelídült az infláció, így a reálbérek éves alapon már érdemben nőttek. Az év első nyolc hónapjában nagyot esett a dolgozók keresetének a reálértéke, az év utolsó hónapjaiban azonban már emelkedést láthatunk az előző év azonos időszakához képest. A bérdinamika egész évben 14-16% között mozgott, miközben az infláció az év elején látott 25% feletti szintről novemberre 8% alá esett. Utóbbinak köszönhető, hogy a reálbérek az év első felében látott jelentős zuhanás után most jelentősen, 5,7%-kal emelkedtek.

A bérek alakulása összhangban van a kiskereskedelmi statisztikákkal is. Bár éves alapon egyre kisebb a kiskereskedelem visszaesése, az előző hónapokhoz képest egyelőre nem látszik érdemi felpattanás. Amint újra nőnek a bérek, amire jellemzően januárban vagy március-áprilisban kerül sor, a kiskereskedelmi forgalom is szebben alakulhat. Kivételesen a minimálbér és a bérminimum most nem januárban, hanem egy hónappal korábban, tavaly decemberben emelkedett. Előbbi 15, utóbbi pedig 10%-kal, ami fentarthatja az erős bérdinamikát a gazdaságban. (Miután azonban a decemberi bért januárban kapják meg a dolgozók, így nem a karácsonyi időszakban, hanem az év első hónappjaiban lesz látható az érdemi élénkülés a fogyasztásban.) Elemzők arra számítanak, hogy 2024-ben 10% felett emelkedhetnek a (nominális) keresetek, amelynek köszönhetően a reálbérek is nőnek. Miután az infláció a legfrissebb előrejelzések szerint 4 és 6% között lehet idén, így érdemi reálbér-növekedésről beszélhetünk.

A tavalyi év első 11 hónapjában

a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 563 500 forint volt.

A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 374 800, a kedvezményeket figyelembe véve 388 500 forintot ért el.

A bruttó, a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset, valamint a kedvezmények figyelembevételével számított nettó kereset egyaránt 14%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

