Kiszivárgott: teljes uniós tiltás jöhet az orosz alumínium termékekre

Eddig az orosz alumíniumtermékek mintegy 85%-át érintetlenül hagyták a korábbi szankciós körök, de most több forrás is azt jelezte a lapnak, hogy teljes tiltás jöhet, és ezzel egyúttal a relatív olcsóbb orosz energiát is „megadóztatnák”, hiszen az alumínium előállítása nagyon energiaigényes.

A menetrend úgy nézhet ki, hogy a háború február 24-i második évfordulója előtt terveznék elfogadni a következő szankciós kört, és abba kerülnének bele az alumínium termékekkel kapcsolatos szigorítások.

Emellett a lap reggeli hírlevele arról is ír, hogy mivel elfogytak az érdemi további szankciós célterületek (az orosz nukleáris ipart, illetve az LNG-t nem akarják szankcionálni bizonyos tagállamok, nem lenne meg az egyhangúság), így a EU továbbra is inkább a szankciók megkerülésével, kijátszásával, illetve a kettős felhasználási célú termékekhez való orosz hozzájutással szemben lépne fel, hogy például minél kevésbé tudjon olyan rakétákat gyártani, amelyekkel az ukrajnai területeket lehet pusztítani.

Érdemes egyébként megjegyezni, hogy Spanyolország vált a legnagyobb orosz LNG-importőrré az EU-ban, igaz ebben van általa tovább exportált LNG is.

