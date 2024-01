Megtiltja az EU a hamis és alaptalan "zöld" és "öko" címkéket a termékeken

Múlt héten fogadta el az Európai Parlament a fogyasztók hitelesebb tájékoztatását, valamint a környezetbarát jelleget alaptalanul hirdető állítások tilalmát előíró javaslatot. Ezek alapján csak azok a gyártók használhatják majd a zöld jellegre utaló „környezetbarát”, „természetes”, „biológiailag lebomló”, „klímasemleges” és más „öko-” hivatkozásokat az árucikkek címkéin, akik ezeket az állításokat tételesen bizonyítani is tudják - áll az Európai Parlament oldalán.

A 593 szavazattal, 21 ellenszavazattal és 14 tartózkodás mellett fogadták el azt az irányelvet, ami a fogyasztóknak segít, hogy hitelesebb információk alapján dönthessenek a vásárlásaikról. Az új szabályok értelmében ugyanis az EU-n belül megtévesztő üzleti gyakorlatnak minősül majd, és így tiltott lesz a greenwashing, azaz a zöldrefestés, valamint a termékek hasznos élettartamának tervezett szándékos lerövidítése (az idő előtti elavulás).

Csak azok használhatják majd a zöld jellegre utaló „környezetbarát”, „természetes”, „biológiailag lebomló”, „klímasemleges” és más „öko-” hivatkozásokat a címkéken, akik ezeket az állításokat tételesen bizonyítani is tudják.

A fenntarthatósági címkék használata szigorú szabályokhoz lesz kötve, ezzel véget vetve az összehasonlítást ellehetetlenítő címkekavalkádnak. A jövőben csak a hivatalosan elismert, vagy a hatóságok által bevezetett tanúsítási rendszerek követelményein alapuló címkék lesznek engedélyezettek az EU-ban. Az új szabályok értelmében arra sem lesz lehetőségük a vállalatoknak, hogy kizárólag a szén-dioxid-kibocsátás ellentételezésére hivatkozzanak, amikor azt állítják, hogy termékeik semleges, mérsékelt vagy pozitív hatással vannak a környezetre.

Az irányelv arra is nagy hangsúlyt fektet, hogy a jövőben a termékek tartósságára is jobban figyeljenek a gyártók és a fogyasztók. Minden cikken jól láthatóan fel kell majd tüntetni a jótállásra vonatkozó információkat. Egységes címke készül majd, hogy jobban előtérbe kerüljenek azok a termékek, amelyekre a törvényben előírtnál hosszabb időtartamú jótállást vállal a gyártó. A tartósságra vonatkozóan sem lehet megalapozatlan állításokat tenni (nem lehet például kijelenteni, hogy egy mosógép 5000 mosási ciklusig működni fog, ha ez normál használati feltételek mellett nem felel meg a valóságnak). A gyártók és forgalmazók az elengedhetetlenül szükségesnél gyakrabban nem kérhetik egy készülék fogyóeszközeinek (például a tintapatronnak) a cseréjét, és nem állíthatnak be javíthatónak egy terméket, ha valójában nem az.

Az irányelv végső változatát a Tanácsnak is jóvá kell hagynia. Ha ez megtörtént, a jogszabály megjelenik majd az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és a tagállamoknak 24 hónapjuk lesz a szabályok átültetésére. A most elfogadott irányelv a tervek szerint a környezetbarát jellegre vonatkozó állításokról szóló irányelvet egészíti ki, amelyről jelenleg szakbizottsági szinten folyik az egyeztetés a Parlamenten belül. A majdani jogszabály jóval részletesebben rögzíti majd a környezetbarát jellegre vonatkozó állítások használatának feltételeit.

Címlapkép forrása: Getty Images