Kezdődik: hatalmas felfordulás jön Németországban, ezt még Magyarországon is megérezzük

A német mozdonyvezetők szakszervezetének (GDL) tagjai megkezdték eddigi leghosszabb sztrájkjukat a Deutsche Bahn (DB) német vasúttársasággal folytatott hosszú ideje tartó munkaügyi vitájukban.

A munkabeszüntetésre a vasúttársasággal tavaly november végén megszakadt bértárgyalások miatt szánta el magát a GDL. A szakszervezet a műszakos dolgozók heti munkaidejét 38 óráról 35 órára akarja csökkenteni, de változatlan fizetéssel. A DB egyórás munkaidő-csökkentést ajánlott fel változatlan fizetéssel 2026-tól, amit a szakszervezet elutasított.

A vasúti teherforgalomban kedd este hat órakor kezdték meg a sztrájkot, majd a GDL szerda hajnali két órakor kiterjesztette azt a személyszállításra is. A munkabeszüntetés előreláthatólag hétfőn 18 óráig tart.

A mostani lesz tavaly november óta a negyedik és egyben a leghosszabb sztrájk a GDL történetében, és egy hétvégét is magában foglal.

Gazdasági szakértők becslése szerint a sztrájk egymilliárd eurós teljesítménykiesést okozhat a német gazdaságnak.

A Deutsche Bahn saját becslése szerint a sztrájk minden egyes napja "alacsony kétszámjegyű milliós" kárt okoz. Michael Groemling, a kölni Gazdaságkutató Intézet munkatársa szerint az országos vonatleállások akár napi 100 millió euróba is kerülhetnek a gazdaságnak, de figyelmeztetett, hogy a hatás "egy többnapos sztrájk esetén nem lineárisan növekszik, hanem részben többszörösére nő".

Volker Wissing közlekedési miniszter "destruktívnak" minősítette a hatnapos sztrájkot, amely további nyomást gyakorol a vörös-tengeri hajótámadások miatt így is fennakadásokkal küzdő ellátási láncokra.

Az elhúzódó akció a német gazdaság elleni sztrájk"

- mondta Anja Broeker, a Deutsche Bahn szóvivője, megjegyezve, hogy a leálló teherforgalom miatt erőművek és finomítók ellátásában is fennakadások lesznek.

A sztrájk miatt a következő napokban a távolsági és regionális vasúti forgalomban jelentős fennakadásokra kell számítani. A korábbi munkabeszüntetésekhez hasonló módon a DB most is "csökkentett menetrendet" alkalmaz, az utazni készülőknek ezért ajánlatos a vasúttársaság honlapján vagy alkalmazásán keresztül tájékozódni a közlekedő járatokról. Létesítettek egyúttal egy ingyenesen hívható tudakozó telefonszámot is a célra.

A sztrájk idejére megvásárolt vonatjegyek nem veszítik el érvényességüket, a későbbiekben is felhasználhatók, a megváltott helyjegyeket pedig ingyen át lehet foglalni.

A Mávinform korábbi tájékoztatása szerint a Magyarországot érintő nemzetközi járatok menetrendjét is befolyásolja a német vasutasok szerda hajnaltól hétfő kora estig tervezett munkabeszüntetése.

Azt írták, a railjet xpress vonatok a németországi szakaszon kimaradnak, a müncheni járatok csak Budapest és Salzburg között közlekednek. A Hungária EuroCity vonatok csak Budapest és Prága között járnak, a Metropol EuroNight vonatok pedig nem továbbítják a berlini kocsicsoportot. A Kálmán Imre EuroNight vonat stuttgarti kocsicsoportja csak Budapest és Salzburg között közlekedik.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images