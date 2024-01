Fontos megállapodást kötöttek az állami egészségügyben, útra terelik a betegeket

A felhasználó szakemberek és páciensek visszajelzései alapján fejlesztették és fejlesztik tovább a Magyarország e-egészségügyi rendszeréhez, az EESZT-hez kapcsolódó digitális betegút-menedzsment rendszert, a Dr. BetMent. Az innovatív webapplikáció – amelynek első verzióját a Roche Magyarország által alapított Magyar Személyre Szabott Egészségügy Fejlesztéséért Alapítvány (SzEFA) adományozta a magyar államnak – a jövőben újabb kórházak bevonásával, több betegségtípusra kiterjesztve fejlődik majd. A Belügyminisztérium (BM), az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ), az öt érintett kórház és a SzEFA közös fejlesztés elősegítése érdekében együttműködési megállapodásokat kötött.

Egyebek mellett kezelési tervet, időpontfoglalási rendszert és konzultációs lehetőséget kínál majd a felhasználóknak, azaz a háziorvosnak, a szakorvosnak, az ellátásszervezőnek és a páciensnek az a webapplikáció, amellyel a jövőben tervezhetőbbé és követhetőbbé tehető a betegút az alapellátástól a szakorvosi kezeléseken át az utógondozásig, illetve a terápiák elemzéséig. A Dr.BetMen digitális betegútmenedzsment rendszer olyan integrált megoldást kínál majd, amely a pácienst a teljes betegútján végigkíséri: lehetővé teszi a megelőzést, megkönnyíti a korai kezelésbe vételt, lerövidítheti és optimalizálja az egyes kezelési utak hatékonyságát, több szempontból is értékelhetővé téve azokat.

A Dr.BetMen első verzióját a Roche Magyarország a Bács-Kiskun Megyei Kórház dolgozóival közösen fejlesztette, az onkológiai betegút kezelési, rehabilitációs és utógondozási szakaszának protokollizált, és egyúttal személyre szabható kialakításának érdekében. „A digitális betegútmenedzsment rendszer egyik nagy előnye, hogy a segítségével fel lehet ismerni a jó gyakorlatokat az ellátásban: azokkal, amelyek jobb eredményekhez vezetnek, frissíteni lehet a meglévő eljárásokat” – mondta Horváth Zsolt, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház vezető onkológusa, aki az indulás óta vesz részt a projektben. Az onkoradiológus szakember a betegelégedettségi szempontoknak az ellátás rendszerébe történő integrálhatóságát tartja a megoldás egyik nagy előnyének, miközben minőségbiztosítási megfontolások érvényesülését vagy teljesítménymérés bevezetését is lehetővé teszi. Horváth Zsolt szerint a Dr.BetMen igen jelentős szerepet tölthet be a jövő hazai betegellátásában, mert csökkentheti az adminisztrációs időt, javíthatja a páciens és az egészségügyi szolgáltató kapcsolatát, tervezhetőbbé tenné az orvosi munkát és az emberi erőforrás-menedzsmentet, dinamikusabbá a szakmai erőforrások allokálását.

A korábbi fejlesztési időszak végén a megoldás első hivatalos verzióját a SzEFA 2021 decemberében adta át a magyar államnak, illetve az EESZT üzemeltetési feladatait akkor ellátó OKFŐ-nek. „Az adományozással kötelezettséget vállaltunk arra, hogy a partnereinkkel közösen folytatjuk a szakmailag legmegfelelőbb, a felhasználók számára legalkalmasabb megoldás fejlesztését” – mondta Molnár-Gallatz Zsolt, a SzEFA alapítványi elnöke, aki a webalkalmazás nagy erősségének tartja, hogy a felhasználók a fejlesztési folyamatnak és a működési modell kidolgozásának egyaránt a részesei. Az ebben a szellemben kidolgozott minden funkciós csomagot – a szakmai és technológiai validálás, valamint az EESZT-vel való egyeztetést követően – térítésmentesen adnak át a magyar államnak. A most megkötött együttműködési megállapodások lehetőségek teremtenek, hogy újabb intézmények és új szakterületek bevonásával történhessen meg a Dr.BetMen továbbfejlesztése. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézettel történő együttműködésben a tüdőbetegségek korai felismerésének és diagnosztizálásának támogatása kerül fókuszba.

Az alkalmazás fejlesztésében a 2-es típusú diabétesszel és szövődményeivel összefüggésben például a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, valamint az Új Szent János Kórház és Szakrendelő is részt vesz, míg a központi idegrendszert érintő vérzéses vagy koagulációs eseményekkel kapcsolt kórképek utógondozásában az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet is együttműködik. Az alapítvány kuratóriumi elnöke azért is tartja kritikus fontosságúnak ezt a kooperációt, mert úgy véli, bármilyen informatikai megoldás akkor működőképes, ha az a felhasználók igényeinek, használati szokásainak és a szakmai elvárásoknak egyaránt megfelel.

Fontos, hogy a digitális egészségügyi megoldások felhasználóbarát módon támogassák a szakmai munkát, ne növeljék a szakmai feladatok elvégzésének bonyolultságát, időigényességét

– hangsúlyozza az alap-és szakellátásért felelős főigazgató-helyettes az OKFŐ részéről. Szondi Zita annak is kiemelt jelentőséget tulajdonít, hogy a páciens részt vesz a fejlesztési folyamatban, azt véleményével és tanácsaival segíti. Ezáltal ugyanis a beteg partnerré válik és egyben aktív résztvevővé saját egészségének menedzselésében: tisztában van vele, mikor mire kell készülnie, miközben folyamatos törődésben van része az ellátás során. Ez egy magasabb szintű bizalom kialakulását eredményezi, amivel párhuzamosan nő a rendszerszintű átláthatóság, a szervezhetőség, a tervezhetőség, ezek pedig összességében mindkét oldalon magasabb együttműködési hajlandósághoz vezethetnek. Azzal, hogy az egészségügyi szakemberek és a páciensek közösen alakítják ki a hatékony betegmenedzsment és betegút szervezés/tervezés, követés és elemzés komplex rendszerét, a terápiás eljárások a kezelések közben is módosíthatók, így a páciens visszajelzései irányt mutathatnak a háziorvosnak és a szakorvosnak is.

A betegutak mentén megvalósuló ellátásszervezést tartja a modern, fenntartható egészségügyi rendszerek alapjának Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár, aki szerint ezen belül a betegek és az egészségügyi dolgozók felhasználóbarát digitális támogatása a betegutak tervezésében és nyomon követésében, napjaink egyik leginnovatívabb területe. „Egy ilyen betegutakra épülő, ellátásszervező szolgáltatáscsomag eredményesen tud integrálódni a hálózatot és alapot, valamint innovatív funkcionalitásokat biztosító EESZT-be, amely nagyon magas biztonsággal köti össze az egészségügyi ellátás szereplőit” – teszi hozzá az államtitkár.

„A digitális egészségügyi stratégia kéz a kézben jár az egészségügy szakmai stratégiájával és támogatja a nemzeti és az uniós szintű szakmai célok felhasználóbarát megvalósulását” – tette hozzá Kádár Magdolna a Belügyminisztérium Egészségügyi Államtitkárságának Egészségügyi Fejlesztéspolitikai Főosztályának vezetője. A Dr. BetMen mint az EESZT egyik beépülő szolgáltatáscsomagja, a felhasználók bevonásával, valós igényekre épülő fejlesztési folyamatot valósít meg. "Az egészségügy digitális fejlesztése folyamán kiemelten fontos, hogy ne párhuzamos rendszerek jöjjenek létre, ezért a Dr. BetMen integrációja során össze fog kapcsolódni azokkal az ágazati rendszerekkel és eszközökkel, amelyek biztosítják az állampolgári EESZT hozzáférést és a digitális időpontfoglalást. Az integrált megoldás jelentősen növeli a betegutakhoz kapcsolható strukturált adatok minőségét és mennyiségét, támogatva az erre épülő adatvezérelt egészségügy kialakítását és a betegellátás színvonalának további emelését."

