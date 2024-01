Hiába tombol a szél az országban, kevés áramot termelnek a szélerőművek

Weinhardt Attila 2024. január 25. 08:38

Bár őrült széllel robbant be a tegnapi front Magyarországra, ami napi melegrekordot is hozott, de mégis csak viszonylag kevés áramot termeltek a szélerőművek, és ezért folyamatosan masszív importra szorult az ország az elmúlt 24 órában is – derül ki a MAVIR adataiból.