A KSH inflációs osztályának vezetője már nem dolgozik a hivatalban

A Központi Statisztikai Hivatal inflációs osztályának vezetője már nem dolgozik a szervezetnél - írja a 24.hu.

A lap azt is írja, hogy a hat hónapos próbaideje alatt Tréfás András maga mondott fel. A portál információi szerint Tréfás András osztályvezetői helyére egyelőre nem talált senkit a KSH. A felmondása konkrét okáról nem ír a portál, de információi szerint szerepet játszhatott, hogy a hivatal az elmúlt hónapokban a figyelem középpontjába került egyes módszertani kérdések miatt, valamint az Eurostattal zajló egyeztetések végett.

Emlékeztet a cikk arra is, hogy 2023-ban az inflációs osztály hónapokig vezető nélkül működött, miután áprilisban visszament a Magyar Nemzeti Bankba az addigi osztályvezető. Ezt követően október elején érkezett a hivatalba Tréfás András, a fogyasztói árak osztályát vezette. Ő a a külföldi befektetések útját egyengető állami szervezettől, a Szijjártó Péter minisztériuma alá tartozó Nemzeti Befektetési Ügynökségtől (HIPA) érkezett.

A lap megkereste a KSH-t, ahonnan azt a választ kapták, hogy "a KSH, tiszteletben tartva az adatvédelmet, valamint a korábbi és a jelenlegi munkatársait, egyedi, személyes, munkaügyi kérdéseket továbbra sem kommentál".

"A KSH épülete előtt áll Nepomuki Szent János szobra, amely példaként és iránymutatásként szolgálhat az adatvédelemmel kapcsolatos jövőbeli kérdéseikre is" - tették hozzá, elhárítva a későbbi kérdéseket is már most.

Címlapkép: A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) épülete a fõváros II. kerületében, a Keleti Károly utcában. Az elõtérben, háttal Nepomuki Szent János, a mártíromságot szenvedett szent szobra Markolt Sebestyén alkotása (2011) a Bimbó út és a Keleti Károly utca találkozásánál lévõ kis téren. Forrása: MTI Fotó/Róka László