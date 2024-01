Kiderült: nagy gázalku készül az EU és Oroszország között, Ukrajna örömmel asszisztálna hozzá

Egy nagy volumenű gázalku formálódik az Európai Unió és Oroszország között, amihez Ukrajna kész asszisztálni – ez rajzolódik ki az elmúlt napok fejleményei és egy szombati délutáni orosz miniszterelnök-helyettesi nyilatkozat alapján. A fejlemény Magyarország számára is rendkívül érdekes helyzetet teremt, hiszen a hosszútávú magyar-orosz gázvásárlási szerződés kisebbik részét Ukrajnán és Szlovákián, illetve Ausztrián keresztül teljesítik az oroszok, de az orosz-ukrán tranzitszerződés idén év végi lejárata eddig kérdésessé tette a teljesíthetőségét 2025-től kezdve.

Az EU és Oroszország között a színfalak mögött formálódó gázalku azután vált világossá, hogy Ukrajna tavaly nyár óta a sokadik alkalommal, legutóbb éppen a minap, is leszögezte: nem hajlandó újabb gáztranzit szerződést kötni az oroszokkal a háború miatt. Szerdán egyébként Robert Fico szlovák miniszterelnök Ukrajnában tárgyalt és jelezte, hogy érdekelt az orosz-ukrán gáztranzit szerződés idén év végi lejárta utáni helyzet megoldásában, hogy továbbra is jöhessen orosz gáz Ukrajnán át Szlovákia felé.

Ezután a jelek szerint felpörögtek az események, mert péntek este a szlovák tranzithálózat üzemeltetője kiadott egy közleményt a Reuters tudósítása szerint, miszerint európai gázvásárlók összefoghatnak, hogy egy konzorcium segítségével orosz gázt vásároljanak az orosz-ukrán határon, amit aztán Ukrajna a szokásos módon tranzitálna a vezetékhálózatán át, aztán a gázt az ukrán-szlovák határon továbbadnák az európai szereplőknek, és így lépne be az EU területére az orosz gáz aktív ukrán asszisztálás mellett.

Az Eustream pénteki közleménye szerint „Továbbra is szó van arról a lehetőségről, hogy egy harmadik felet is bevonjanak a folyamatba, például egy európai fogyasztókból álló konzorciumot, amely átvenné a gázt az orosz-ukrán határon. Ez az európai fél ezután megrendelné a földgáz szállítását az ukrán szállítási rendszerüzemeltetőtől, és átadná azt az ukrán-szlovák határon, ahonnan a földgáz tovább szállítása ugyanolyan rendszerben történne, mint jelenleg az érvényes szállítási szerződések alapján. Ez az egyik tárgyalt megoldás, miközben az ukrán képviselők nyilvánosan kijelentették, hogy érdekeltek abban, hogy megbízható partnerek legyenek.

Pénteken egyébként Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő sejtelmes nyilatkozatot tett a témában újságíróknak, hiszen a Reuters szerint úgy fogalmazott:

A kérdés az, hogy ez a gáz hogyan jut el oda (Európába).

Majd mindezt kiegésztítette egy gázszállítási helyzetképpel, utalva a lehetséges alternatívákra, a Török Áramlatra és az LNG-alapú szállításra, illetve mindezek korlátaira is: "Természetesen vannak meglévő útvonalak Törökországgal kapcsolatban, vannak cseppfolyósított gázszállítmányok, amelyekre most van kereslet. Vagyis vannak alternatív útvonalak. De először is, ezek már mind foglaltak ... és természetesen ez az összes logisztikai láncban változásokhoz vezet."

Ezek után érkezett szintén fontos fejleményként péntek este egy névtelen európai uniós illetékestől, miszerint minden forgatókönyvet vizsgálnak az orosz vezetékes gázszállítások, pontosabban az év végén lejáró orosz-ukrán tranzitszerződés jövője kapcsán. Szó sem volt tehát kategórikus elutasításról, a fenti forgatókönyv kizárásáról.

Az orosz vezetékes gázszállítások az ukrajnai tranziton át évi mintegy 12-15 milliárd köbmétert tesznek ki, mivel sok hónapja napi szinten jellemzően 42 millió köbmétert küld az orosz Gazprom Ukrajna felé tranzitgázként (vannak benne időnként 40 millió köbméter alatti napok/időszakok is). Emögött például Szlovákiába, Ausztriába és Magyarországra tartó gázvolumenek vannak korábbról kötött szerződések nyomán, így legalább ezeknek az országoknak érdeke lehet a fent vázolt konstrukció összeállítása.

Fontos azt is hozzátenni a képhez, hogy az ukrajnai orosz gáztranzit Európa számára már nem létfontosságú, azaz

Európa fizikailag képes lenne megélni e gáz nélkül

- ezt már Jacob Mandel, az Aurora Energy Research vezető munkatársa mondta a Reuternek.

Mindezek után szombaton délután jött az eddigi talán legérdekesebb jelzés a témában, Moszkva felől, mégpedig Alexander Novak orosz energiaügyi miniszter és miniszterelnök-helyettes felől, aki több orosz hírügynökségnek, köztük a RIA-nak, azt mondta:

Ha a másik fél, az EU, úgy kívánja, készek vagyunk tárgyalni. Eddig nem látjuk ezt a szándékot.

A fentiek azt jelentik, hogy mind uniós gázkereskedői, és rendszerüzemeltetői, mind európai bizottsági, mind orosz felső politikai szint felől van nyitottság arra, hogy az év végén lejáró orosz-ukrán tranzitszerződés ügyét úgy oldják meg, hogy belépbe egy harmadik fél, uniós intézmények/gázkereskedők által összerakott konzorcium a képbe, amely megvenné az orosz gázt az orosz-ukrán határon, majd ezt hajlandó lenne a tranzitdíj bezsebelése érdekében elszállítani az ukrán tranzitcég az ukrán-szlovák, vagy egyéb ukrán határig. Aztán onnan már tovább szállítanák az EU területére a gázt. Ez arra utal, hogy a hosszú távú magyar-orosz gázszerződésekből a kisebb rész, az évi 1 milliárd köbméteres mennyiség szállítása is lehetséges lenne Ukrajnán át, ha a fenti konstrukció valóban létrejönne, és minden fél tartaná magát az egyezséghez.

