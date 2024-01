Kirúgtak? Gyorsan ünnepeljük meg!

Tar Gábor 2024. január 28. 18:10

Ha elbocsátanak az állásunkból, azt legtöbben komoly tragédiaként éljük meg. De vannak, akik szerint ezt is meg lehet ünnepelni, és úgynevezett "kirúgásbulit" szerveznek maguknak, mivel elbocsátásukat életük új szakaszának nyitányaként értelmezik. Egy brit kutatás szerint a kirúgás is szerepel azon nem hagyományosan megünneplendő események top10-es listáján, amelyet az emberek Google kereséseinek adatai alapján állítottak össze. A jelenséget talán az is magyarázhatja, hogy mai jellemzően feszes munkaerőpiacon a megfelelő képzettséggel rendelkezők viszonylag hamar találnak egy új állást a kirúgásuk után.